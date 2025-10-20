Galeria
A morte que “persegue”: Influenciador se livra do câncer, mas morre em acidente
Ele tinha 55 anos e estava em seu carro, quando colidiu de frente com um caminhão. Foto: Divulgação/Artesp
De acordo com a AgÃªncia de Transporte do Estado de SÃ£o Paulo (Artesp), a carreta invadiu a pista contrÃ¡ria no km 270. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/CCR
Em sua página, ele compartilhava momentos da rotina na fazenda e de convivência com os animais. Foto: Reprodução/Instagram
Em julho, ele deu entrevista ao g1 e comentou sobre como o contato com os animais foi essencial durante o tratamento contra o câncer: Foto: Reprodução/Instagram
"[...] Me ajudaram muito no meu câncer. Minha doença passou, fiz quimioterapia e nem lembro que tive câncer. Fui curado por meio dos meus bichinhos", afirmou na época. Foto: Reprodução/Instagram
Amigos da família relataram que a morte de João foi recebida com grande choque e tristeza. Foto: Reprodução/Instagram
Suas redes sociais foram inundadas por mensagens de homenagem e pesar. Foto: Reprodução/Instagram
Ele começou a "vida de influenciador" em 2020, quando passou a postar vídeos com seu cão Jack, um border collie de sete anos. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
João cuidava de diversos animais, como cães, aves e até javalis que foram resgatados ainda filhotes. Foto: Reprodução/Instagram
Outros animais menos "convencionais" também conviveram com João como veados, tucanos, cachorros-do-mato e quatis. Foto: Reprodução/Instagram
Todos viviam soltos na fazenda, podendo ir embora quando quisessem, e ele contou que fazia questão de respeitar esse ciclo natural. Foto: Reprodução/Instagram
Apesar do sucesso online, João afirmava não monetizar seus vídeos nem ter interesse em lucrar com eles. Foto: Reprodução/Instagram
"Não estou precisando de dinheiro [...] Para eu ganhar dinheiro, alguém vai ter que perder. Eu tenho compromisso com os meus seguidores", declarou ao g1 em junho. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
