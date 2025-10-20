Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

A morte que “persegue”: Influenciador se livra do câncer, mas morre em acidente

LA
Lance
  • Ele tinha 55 anos e estava em seu carro, quando colidiu de frente com um caminhão.
    Ele tinha 55 anos e estava em seu carro, quando colidiu de frente com um caminhão. Foto: Divulgação/Artesp
  • De acordo com a AgÃªncia de Transporte do Estado de SÃ£o Paulo (Artesp), a carreta invadiu a pista contrÃ¡ria no km 270.
    De acordo com a AgÃªncia de Transporte do Estado de SÃ£o Paulo (Artesp), a carreta invadiu a pista contrÃ¡ria no km 270. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/CCR
  • Em sua página, ele compartilhava momentos da rotina na fazenda e de convivência com os animais.
    Em sua página, ele compartilhava momentos da rotina na fazenda e de convivência com os animais. Foto: Reprodução/Instagram
  • Em julho, ele deu entrevista ao g1 e comentou sobre como o contato com os animais foi essencial durante o tratamento contra o câncer:
    Em julho, ele deu entrevista ao g1 e comentou sobre como o contato com os animais foi essencial durante o tratamento contra o câncer: Foto: Reprodução/Instagram
  • "[...] Me ajudaram muito no meu câncer. Minha doença passou, fiz quimioterapia e nem lembro que tive câncer. Fui curado por meio dos meus bichinhos", afirmou na época. Foto: Reprodução/Instagram
  • Amigos da família relataram que a morte de João foi recebida com grande choque e tristeza.
    Amigos da família relataram que a morte de João foi recebida com grande choque e tristeza. Foto: Reprodução/Instagram
  • Suas redes sociais foram inundadas por mensagens de homenagem e pesar.
    Suas redes sociais foram inundadas por mensagens de homenagem e pesar. Foto: Reprodução/Instagram
  • Ele começou a
    Ele começou a "vida de influenciador" em 2020, quando passou a postar vídeos com seu cão Jack, um border collie de sete anos. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • João cuidava de diversos animais, como cães, aves e até javalis que foram resgatados ainda filhotes.
    João cuidava de diversos animais, como cães, aves e até javalis que foram resgatados ainda filhotes. Foto: Reprodução/Instagram
  • Outros animais menos
    Outros animais menos "convencionais" também conviveram com João como veados, tucanos, cachorros-do-mato e quatis. Foto: Reprodução/Instagram
  • Todos viviam soltos na fazenda, podendo ir embora quando quisessem, e ele contou que fazia questão de respeitar esse ciclo natural.
    Todos viviam soltos na fazenda, podendo ir embora quando quisessem, e ele contou que fazia questão de respeitar esse ciclo natural. Foto: Reprodução/Instagram
  • Apesar do sucesso online, João afirmava não monetizar seus vídeos nem ter interesse em lucrar com eles.
    Apesar do sucesso online, João afirmava não monetizar seus vídeos nem ter interesse em lucrar com eles. Foto: Reprodução/Instagram
  • "Não estou precisando de dinheiro [...] Para eu ganhar dinheiro, alguém vai ter que perder. Eu tenho compromisso com os meus seguidores", declarou ao g1 em junho. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay