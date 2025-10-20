Pra quem não viu: Ex-marido da mulher de César Tralli reagiu à promoção do substituto de William Bonner

O empresário Roberto Justus causou surpresa recentemente ao reagir à promoção de César Tralli na Globo. Na publicação feita por Ticiane Pinheiro em homenagem ao marido, Justus deixou uma mensagem. "Parabéns para o César! Ele merece muito! O melhor em atividade na minha visão! Sucesso nessa nova empreitada". Foto: Instagram