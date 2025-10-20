Galeria
Emma Stone fica careca e pre-estreia de filme é exclusiva para quem raspar a cabeça
A pré-estreia gratuita em Los Angeles, no dia 20/10/ 2025, será exclusiva para quem comparecer de cabeça raspada. Haverá até um barbeiro no local para quem quiser raspar na hora. A ação inusitada faz parte da divulgação do novo filme de Lanthimos, o mesmo cineasta de "Pobres Criaturas" (2023), que rendeu a Emma o Oscar de Melhor Atriz. Foto:
Emma Stone afirmou ter sentido “libertação” ao se ver careca, descrevendo a experiência como uma das mais marcantes da carreira. A mudança foi elogiada por críticos e fãs, reforçando a parceria com o diretor, com quem também trabalhou em "A Favorita" (2018) e "Tipos de Gentileza" (2024). Foto: Divulgação Universal
O amor pela atuação já fez com que outras atrizes talentosas desafiassem os padrões estéticos, raspando as cabeças para para atuar na tv e no cinema. Vamos conhecer os papéis que motivaram essas mudanças radicais. Foto: Gerd Altmann pixabay
A atriz Florence Pugh declarou em entrevista à revista “Vogue” que seu corpo ficou “um pouco traumatizado” quando ela raspou a cabeça para gravar o filme “We Live in Time”. “Em muitas religiões, o cabelo é a coisa mais preciosa do corpo - é onde você armazena suas memórias, seus sonhos e sua história. (Raspar os cabelos) foi realmente estranho”, declarou a atriz britânica. Foto: Reprodução
-
No longa-metragem, Florence Pugh vive uma jovem que precisa passar por um delicado tratamento médico. Na trama, ela forma um casal com o ator Andrew Garfield (“Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”). Foto: Divulgação
A atriz Charlize Theron tirou a bela cabeleira na época da gravação de "Mad Max: Estrada da Fúria"(2015). No filme da famosa franquia de ação, ela interpreta Furiosa, uma guerreira em busca de liberdade em um deserto pós-apocalíptico. A atriz disse que toda mulher deveria raspar a cabeça pelo menos uma vez: "É libertador". Foto: Instagram @charlizeafrica e Divulgação
Kate Hudson- Uma das queridinhas das comédias românticas dos anos 2000, radicalizou no visual ao interpretar Kazu Gamble, uma mulher de espírito livre, que se torna responsável pela meia irmã, no filme "Music"(2021), dirigido pela cantora SIA. Foto: Instagram @katehudson e Divulgação
Demi Moore- No filme "Até o Limite da Honra" (1997), Moore interpretou Jordan O’Neill, mulher que tentava se tornar a única oficial num grupo de elite da Marinha americana. Deixando de lado a imagem de sex symbol, ela raspou a cabelo e se jogou no papel. Foto: Instagram @demimoore e Divulgação
Leticia Spiller- A eterna Babalu, sucesso na novela "Quatro por Quatro" (1994), chocou quando apareceu careca na peça "O Falcão e o Imperador" (2002). Uma curiosidade é que ela recusou o papel de protagonista em "O Clone" (2001) justamente para atuar na peça teatral. Foto: Instagram @arealspiller e Divulgação
Tilda Swinton- A atriz Interpretou a Anciã no filme "Doutor Estranho"(2016). Era uma mentora mística no universo Marvel. A atriz guardou a transformação para o filme a sete chaves: "Seria divertido se não soubessem de nada" disse. Foto: Instagram @tildaswintonislove e Divulgação
Karen Gillan- Ela raspou a cabeça para o teste do papel de Nebula, no primeiro filme da franquia de "Guardiões da Galáxia"(2014/2017/2023). E, pelo visto deu muito certo. Ela interpreta uma vilã ciborgue, que muda de lado em busca de redenção. Foto: - Instagram @karengillan e Divulgação
Cate Blanchett- A atriz australiana raspou a cabeça para atuar no filme "Paraíso"(2002). Ela viveu uma professora que se torna líder de um cartel após a morte do marido. Cate disse que achou "libertador" mudar de aparência. Foto: Instagram @cate_blanchettofficial e Divulgação
Sigourney Weaver- Para "Alien 3" (1992) - filme que teve a maior bilheteria de estreia do ano, tendo uma mulher como protagonista - a atriz não só raspou a cabeça como se consolidou nos filmes de ação. Ela disse que ficar sem os cabelos a deixou mais leve e vulnerável. Foto: Dick Thomas Johnson/Wikimédia Commonse Divulgação
Danai Gurira- Conhecida em Hollywood por sua personagem Michonne, na série de TV "The Walking Dead" (2010), a atriz participou de "Pantera Negra"(2018), no papel de Okoye, uma guardiã de Wakanda, líder do grupo de guerreiras reais. Foto: Gage Skidmore/Wikimédia Commons e Divulgação
Robin Tunney- Ela raspou a cabeça para "Império dos Discos"(1995). O filme não teve grande relevância, mas a atuação de Tunney chamou a atenção dos produtores de "Jovens Bruxas", que a convidaram para o filme de terror, sucesso em 1996. Foto: Angela George/Wikimédia Commons e Divulgação
Ellen Page- Antes de todas as mudanças que viveu em sua vida pessoal (pois tornaria-se Elliot Page, assumindo ser transgênero), Ellen raspou a cabeça para viver um adolescente que se junta a uma gangue de fugitivos no filme "Boca a Boca"(2005). Foto: Reprodução/Instagram e Youtube
Millie Bobby Brown- A jovem raspou a cabeça para interpretar uma garota com habilidades telecinéticas em um mundo sobrenatural: a Eleven de "Stranger Things"(2016), série de terror/ficção científica que virou febre mundial. Foto: Instagram @milliebobbybrown e Divulgação
Angelina Jolie- Chocar nunca foi um problema para Jolie, que sempre se dedicou ao máximo por suas personagens. E não foi diferente em "Gia"(1998), filme em que interpretou uma modelo cuja carreira é destruída pelas drogas.
Sanaa Lathan- A atriz ficou careca para protagonizar "Felicidade por um Fio"(2018). No filme, ela vive uma publicitária envolta em problemas amorosos, que resolve radicalizar e mudar o rumo de sua vida. Foto: Instagram @sanaalathan e Divulgação
Mayana Moura- Para interpretar Satanás na novela "Jesus"(2018), da TV Record, a atriz abandonou a vaidade e mergulhou no papel, que lhe rendeu boas críticas. Na época ela declarou sobre estar careca: "É maravilhoso, libertador e eu recomendo."
Amandla Stenberg- Aos 18 anos ela raspou a cabeça para viver Leyna, uma garota que vivia na Alemanha nazista e era cobaia de pesquisa sobre crianças birraciais, no filme "Amor em tempos de Ódio"(2019). Foto: Instagram @amandlastenberg