Emma Stone fica careca e pre-estreia de filme é exclusiva para quem raspar a cabeça

Cara Delevingne- A modelo e atriz está sempre nas páginas de fofoca, por conta da sua vida pessoal, mas em "Vida em um Ano"(2020), ela deixou as polêmicas de lado para interpretar Isabella, a namorada doente de um jovem atleta. Angelina Jolie- Chocar nunca foi um problema para Jolie, que sempre se dedicou ao máximo por suas personagens. E não foi diferente em "Gia"(1998), filme em que interpretou uma modelo cuja carreira é destruída pelas drogas. Foto: Instagram @caradelevingne