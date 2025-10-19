Assine
Pra quem não viu: Mulher perdeu a perna por pisar em espinhos e caso acendeu o alerta

  • O fato ocorreu 5 anos antes. Ela pisou em espinhos e foi acometida por uma enfermidade provocada por bactérias que penetraram nos seus pés.
  • O caso serve como alerta geral. Tudo começou quando ela caminhava, descalça, numa área coberta por barro num sítio em Minas Gerais. Ela pisou em espinhos bem pequenos, quase imperceptíveis, e sentiu como se fosse uma picada.
  • Gabriela passou pomada, álcool, desinfetou os pés, e achou que estaria tudo bem.
  • Mas, dias depois, ela começou a sentir dores nas pernas e teve inchaço nos joelhos.
  • Como ela costumava jogar bola, achou que a dor poderia ser oriunda de alguma torção.
  • Gabriela passou, então, a sentir fraqueza no corpo e também teve febre.
  • Gabriela foi a um ortopedista e a um reumatologista. E, após fazer exames, ficou sabendo que estava com uma infecção.
  • Ela passou a tomar remédios para combater a febre e analgésicos contra a dor. Mas surgiram manchas vermelhas nas mãos e ela passou a suar à noite.
  • Outros exames acabaram por mostrar que ela estava com um coágulo provocado por bactérias no coração. Gabriela foi intubada e ficou na UTI, em coma induzido.
  • Gabriela foi submetida a uma cirurgia e a válvula de seu coração foi substituída por uma válvula de um porco. Após a operação, ela sofreu duas paradas cardíacas.
  • Após tratamento com transfusões de sangue, ela foi se recuperando, mas enfrentou muitas dificuldades, inclusive tendo que se alimentar por sonda.
  • Gabriela emagreceu muito e teve dificuldade até para andar.
  • Ela passou a usar muletas até se sentir em condições de caminhar com firmeza. Durante a recuperação, porém, seu pé esquerdo começou a necrosar. E aí começou mais uma batalha, para combater uma infecção no osso.
  • Com osteomielite, ela foi se tratando ao longo de anos, mas, em setembro de 2022, precisou amputar parte da perna esquerda.
  • Gabriela usou, então, as redes sociais para contar o que havia passado.
  • Ela deu um testemunho da luta nos últimos cinco anos, passando pelo hospital e tentando entender o motivo de tantos problemas..
  • Ela criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para a compra de uma prótese. Boa sorte para a Gabriela. E fica o alerta: Não ande descalço!
