Galeria
Pra quem não viu: Mulher perdeu a perna por pisar em espinhos e caso acendeu o alerta
O fato ocorreu 5 anos antes. Ela pisou em espinhos e foi acometida por uma enfermidade provocada por bactérias que penetraram nos seus pés. "Até hoje eu não sei no que eu pisei exatamente", diz. Foto: Reprodução Instagram
O caso serve como alerta geral. Tudo começou quando ela caminhava, descalça, numa área coberta por barro num sítio em Minas Gerais. Ela pisou em espinhos bem pequenos, quase imperceptíveis, e sentiu como se fosse uma picada. Foto: Reprodução Instagram
Gabriela passou pomada, álcool, desinfetou os pés, e achou que estaria tudo bem. Foto: Reprodução Instagram
Mas, dias depois, ela comeÃ§ou a sentir dores nas pernas e teve inchaÃ§o nos joelhos. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram
Como ela costumava jogar bola, achou que a dor poderia ser oriunda de alguma torção. Foto: Reprodução Instagram
Gabriela passou, então, a sentir fraqueza no corpo e também teve febre. Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
Gabriela foi a um ortopedista e a um reumatologista. E, após fazer exames, ficou sabendo que estava com uma infecção. Foto: Parentingupstream por Pixabay
Ela passou a tomar remédios para combater a febre e analgésicos contra a dor. Mas surgiram manchas vermelhas nas mãos e ela passou a suar à noite. Foto: Steve Buissinne por Pixabay
Outros exames acabaram por mostrar que ela estava com um coágulo provocado por bactérias no coração. Gabriela foi intubada e ficou na UTI, em coma induzido. Foto: Reprodução Instagram
Gabriela foi submetida a uma cirurgia e a válvula de seu coração foi substituída por uma válvula de um porco. Após a operação, ela sofreu duas paradas cardíacas. Foto: Reprodução Instagram
Após tratamento com transfusões de sangue, ela foi se recuperando, mas enfrentou muitas dificuldades, inclusive tendo que se alimentar por sonda. Foto: Reprodução Instagram
Gabriela emagreceu muito e teve dificuldade até para andar. Foto: Reprodução Instagram
Ela passou a usar muletas até se sentir em condições de caminhar com firmeza. Durante a recuperação, porém, seu pé esquerdo começou a necrosar. E aí começou mais uma batalha, para combater uma infecção no osso. Foto: Reprodução Instagram
Com osteomielite, ela foi se tratando ao longo de anos, mas, em setembro de 2022, precisou amputar parte da perna esquerda. Foto: Reprodução Instagram
Gabriela usou, então, as redes sociais para contar o que havia passado. Foto: Reprodução Instagram
Ela deu um testemunho da luta nos últimos cinco anos, passando pelo hospital e tentando entender o motivo de tantos problemas.. Foto: Reprodução Instagram
Ela criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para a compra de uma prótese. Boa sorte para a Gabriela. E fica o alerta: Não ande descalço! Foto: Reprodução Instagram