Galeria
Países ignorados por brasileiros, mas que valem a visita
Veja países que costumam ser esquecidos pelos brasileiros na hora de uma viagem para turismo. E a gente começa com o trio de países do Báltico que se libertaram dos soviéticos no início da década de 90: Estônia, Letônia e Lituânia. Foto: reprodução brasilescola.com.br
Estônia - Com mais de 1.500 ilhas, tem florestas primitivas, praias rochosas e lagos. Há castelos e fortalezas no alto de colinas. E a cidade antiga, na capital Tallin, tem museus e uma torre de TV de 314m de altura com plataforma para observação. Foto: pixabay
Letônia - A capital Riga tem uma notável arquitetura de art noveau, praias, florestas e uma Cidade Medieval com belas construções e importantes museus. Foto: Reprodução do site Pixabay
Lituânia - É um país com belas construções góticas, barrocas e renascentistas. A Torre de Gediminas (foto), no alto de uma colina, fornece visão panorâmica da capital Vilnius. Foto: Ken Eckert wikimedia commons
Bielorrússia - Este país do Leste Europeu não tem saída para o mar. Seus atrativos são históricos, como a sede da KGB e o Museu da Grande Guerra, na capital Minsk, além de muitas igrejas em estilo neorromânico. Foto: neufal54 pixabay
Moldávia - País do Leste Europeu, entre a Romênia e a Ucrânia. A capital Chisinau tem arquitetura em estilo soviético. As regiões de Nistreana e Codru têm vinícolas e grandes adegas. Foto: Reprodução do site Pixabay
Liechtenstein - Com apenas 160 km², Liechtenstein é o sexto menor país do mundo, com apenas 40 mil habitantes. Tem belas paisagens. Malbun possui um resort de esqui popular para atividades de inverno e trilhas para caminhadas no verão. E as montanhas oferecem trilhas para caminhadas em cenários espetaculares. Foto: Pixabay
Possui belos castelos medievais. Na capital, Vaduz, a antiga residência da família real é imponente. E a cidade tem o Museu de Arte com rico acervo cultural. Em Balzers, o Castelo de Gutenberg é uma fortaleza medieval bem preservada. Foto: Reprodução do site Pixabay
San Marino - Terceiro menor país da Europa, é um enclave no centro da Itália. Tem cidadelas fortificadas nos Montes Apeninos, e seu ponto mais alto é o Monte Titano, a 749m de altitude, Patrimônio da Humanidade. Foto: Carus commonswiki wikimedia commons
Butão - É um reino budista no extremo leste do Himalaia. Tem fortalezas, montanhas íngremes, vales e mosteiros. Entre eles, o mosteiro de Taktsang (o "Ninho do Tigre" - foto), nos penhascos acima do Vale de Paro. Foto: Douglas J. McLaughlin wikimedia commons
Djibouti - Localizado no Chifre da África, tem matas, formações vulcânicas, praias e um dos corpos de água mais salgados do mundo: o lago Assal (foto), abaixo do nível do mar. Foto: Fishercd wikimedia commons
Serra Leoa - País da África Ocidental, faz fronteira com Guiné e Libéria, e é banhado pelo Oceano Atlântico. Tem belas praias e santuários ecológicos, além de museus que preservam a cultura do país. Foto: Reprodução do site duallin.com.br
Ilhas Salomão - São centenas de ilhas na Oceania. Tem diversos locais da II Guerra Mundial. A província de Guadalcanal homenageia os Aliados num Memorial. A capital Honiara tem um mercado movimentado com artesanato e produtos agrícolas regionais. Foto: Divulgação google.com/travel
Tuvalu - País da Polinésia com nove ilhas e atóis. Com o aquecimento global, pode sumir,. Pesquisas já o apontaram como o país menos visitado do mundo. Tem belas paisagens, passeios aquáticos e atividades culturais. Foto: Rowely Parico - Flickr
São Tomé e Príncipe - País insular africano perto da linha do equador, tem uma cadeia vulcânica com formações rochosas e corais. Uma das atrações é a Lagoa Azul (foto). O Parque Natural Ôbo tem outra atração: o Pico Cão Grande. Foto: Chuck Moravec wikimedia commons
Dominica - País insular montanhoso, no Caribe, tem florestas e fontes térmicas. O Lago Boiling tem vulcão e é coberto de vapor, no Parque Morne Trois Pitons. A capital Roseau tem casas coloridas de madeira e jardins botânicos. Foto: Rufus TeleStrat wikimedia commons
Guiné Equatorial - País da África Central com uma parte continental e 5 ilhas vulcânicas. A indústria petrolífera, ponto alto da economia do país, se concentra na capital Malabo. O Parque Nacional de Monte Alen preserva uma biodiversidade de fauna e flora. Foto: Reprodução do site gauchazh.click.rbscom.br/colunistas
Timor Leste - País do sudeste asiático, cercado por recifes de corais. Ocupa metade da ilha de Timor. A estátua do Cristo Rei (foto), com 22m de altura, fica no alto de uma colina na capital Díli. Foto: Domínio Público
Timor Leste - País do sudeste asiático, cercado por recifes de corais. Ocupa metade da ilha de Timor. A estátua do Cristo Rei (foto), com 22m de altura, fica no alto de uma colina na capital Díli. Foto: Domínio Público