Resistência de vitórias-régias gigantes em concurso curioso viraliza nas redes

  • O evento desafiou mais de 40 instituições de nove países diferentes a testarem a resistência das folhas de suas plantas.
    O evento desafiou mais de 40 instituições de nove países diferentes a testarem a resistência das folhas de suas plantas. Foto: Divulgação/Jardim Botânico de Denver
  • Entre os objetos que já foram utilizados estão tijolos, garrafas de gim, bolos de chá e sapos de brinquedo.
    Entre os objetos que já foram utilizados estão tijolos, garrafas de gim, bolos de chá e sapos de brinquedo. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram @denverbotanic
  • A competição, realizada de 18 a 24 de agosto, premiou uma folha de Victoria cruziana do Bok Tower Gardens, na Flórida, que suportou 83 kg antes de afundar.
    A competição, realizada de 18 a 24 de agosto, premiou uma folha de Victoria cruziana do Bok Tower Gardens, na Flórida, que suportou 83 kg antes de afundar. Foto: Reprodução/Instagram @denverbotanic
  • O segundo lugar ficou com o Jardim Botânico do Missouri, que aguentou 82,5 kg, e o terceiro com o de Huntsville, no Alabama, que suportou 80 kg.
    O segundo lugar ficou com o Jardim Botânico do Missouri, que aguentou 82,5 kg, e o terceiro com o de Huntsville, no Alabama, que suportou 80 kg. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram @denverbotanic
  • A incrível força dessas folhas deve-se à sua estrutura única: uma rede de nervuras que formam compartimentos rígidos com bolsas de ar, distribuindo o peso de forma igual.
    A incrível força dessas folhas deve-se à sua estrutura única: uma rede de nervuras que formam compartimentos rígidos com bolsas de ar, distribuindo o peso de forma igual. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
  • O evento, além de popular nas redes sociais, serve para educar o público sobre botânica e inspirar soluções de engenharia para estruturas flutuantes.
    O evento, além de popular nas redes sociais, serve para educar o público sobre botânica e inspirar soluções de engenharia para estruturas flutuantes. Foto: Reprodução/Instagram @denverbotanic
  • “Estou muito orgulhosa do que conseguimos construir a partir dessa ideia boba que começamos”, disse a gerente assistente de engajamento de aprendizagem no Jardim Botânico de Denver, Vanessa Callahan.
    “Estou muito orgulhosa do que conseguimos construir a partir dessa ideia boba que começamos”, disse a gerente assistente de engajamento de aprendizagem no Jardim Botânico de Denver, Vanessa Callahan. Foto: Reprodução/Instagram @denverbotanic
  • A vitória-régia é uma das plantas aquáticas mais impressionantes do mundo, conhecida por suas folhas gigantes e beleza exuberante.
    A vitória-régia é uma das plantas aquáticas mais impressionantes do mundo, conhecida por suas folhas gigantes e beleza exuberante. Foto: Rudi Arlt/Pixabay
  • Originária da região amazônica, especialmente de rios e lagos do Brasil, Peru, Bolívia e Guiana, essa planta pertence ao gênero Victoria.
    Originária da região amazônica, especialmente de rios e lagos do Brasil, Peru, Bolívia e Guiana, essa planta pertence ao gênero Victoria. Foto: Wikimedia Commons/Alvesgaspar
  • A espécie mais famosa, Victoria amazonica, pode apresentar folhas circulares com até 2,5 metros de diâmetro.
    A espécie mais famosa, Victoria amazonica, pode apresentar folhas circulares com até 2,5 metros de diâmetro. Foto: Wikimedia Commons/663highland
  • Há também a Victoria cruziana, típica de áreas pantanosas da Bolívia e Argentina, que tem folhas ligeiramente menores e bordas mais altas.
    Há também a Victoria cruziana, típica de áreas pantanosas da Bolívia e Argentina, que tem folhas ligeiramente menores e bordas mais altas. Foto: Wikimedia Commons/Jean-Pol GRANDMONT
  • Suas folhas flutuantes se destacam pelo formato arredondado e bordas elevadas, que ajudam a evitar o transbordamento de água.
    Suas folhas flutuantes se destacam pelo formato arredondado e bordas elevadas, que ajudam a evitar o transbordamento de água. Foto: Flickr - Jason Hollinger
  • A parte inferior das folhas apresenta uma coloração avermelhada e pequenas espinhas, uma adaptação para proteção contra herbívoros.
    A parte inferior das folhas apresenta uma coloração avermelhada e pequenas espinhas, uma adaptação para proteção contra herbívoros. Foto: Wikimedia Commons/Krzysztof Ziarnek, Kenraiz
  • A planta tem grande importância cultural e histórica. Seu nome científico, dado em homenagem à rainha Vitória do Reino Unido no século 19, reflete o interesse europeu pelas descobertas botânicas da Amazônia.
    A planta tem grande importância cultural e histórica. Seu nome científico, dado em homenagem à rainha Vitória do Reino Unido no século 19, reflete o interesse europeu pelas descobertas botânicas da Amazônia. Foto: Robert Balog/Pixabay
  • Além disso, a vitória-régia inspirou lendas indígenas, como a história de uma jovem que, encantada com a lua, teria sido transformada na flor.
    Além disso, a vitória-régia inspirou lendas indígenas, como a história de uma jovem que, encantada com a lua, teria sido transformada na flor. Foto: Grant Durr/Unsplash
  • Ecologicamente, a vitória-régia exerce um papel fundamental em ecossistemas aquáticos, oferecendo abrigo para peixes, insetos e outros organismos.
    Ecologicamente, a vitória-régia exerce um papel fundamental em ecossistemas aquáticos, oferecendo abrigo para peixes, insetos e outros organismos. Foto: Anna Angélica Angel/Pixabay
  • Hoje, jardins botânicos ao redor do mundo cultivam essas plantas em estufas aquáticas, e sua beleza ainda impressiona visitantes.
    Hoje, jardins botânicos ao redor do mundo cultivam essas plantas em estufas aquáticas, e sua beleza ainda impressiona visitantes. Foto: Flickr - Alex Lomas
