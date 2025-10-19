Pra quem não viu: Stitch visitou museu de Florença e virou estátua

Ben Tennyson – “Ben 10” (2005) - Embora humano, Ben ganha o Omnitrix, um relógio alienígena que o transforma em várias espécies de alienígenas com superpoderes. Cada forma vem de planetas e culturas diferentes, como o Quatro Braços de Khoros ou o XLR8 de Kinet. A série ensina sobre responsabilidade e diversidade através da ficção. Foto: Wiki fandom