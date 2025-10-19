Galeria
Estudo revela abelhas únicas na Chapada dos Veadeiros
-
O professor alerta que mudanças climáticas podem extinguir abelhas únicas da Chapada dos Veadeiros e destaca a importância do monitoramento e preservação das espécies. Foto:
-
O projeto envolve estudantes na coleta de abelhas e na análise genética das populações na Chapada dos Veadeiros, com pesquisas realizadas no Santuário Fazenda Volta da Serra, que apoia a ciência há mais de 20 anos. Foto:
-
No Reino Unido, recentemente, um adolescente britânico de 13 anos adaptou o seu próprio quarto para fazer a criação de abelhas. Foto: Reprodução redes sociais
-
Com criatividade, ele usou impressão 3D para fazer uma colmeia modular conectada à janela. Com softwares de uso livre, ele criou peças funcionais, leves e resistentes. Foto: Reprodução redes sociais
-
-
O modelo da colmeia é o tradicional, hexagonal, ou seja, com seis lados. E as abelhas já estão produzindo mel. Foto: Reprodução redes sociais
-
O sistema inspirado em compartimentos herméticos de submarinos permite que as abelhas entrem e saiam livremente por uma conexão com a janela sem invadir o quarto. Foto: Reprodução redes sociais
-
A redução no número de abelhas preocupa ambientalistas e produtores rurais em todo o mundo. Mais da metade dos cultivos do planeta dependem da polinização de abelhas e outros insetos, de acordo com o site New Scientist. Foto: Prefeitura de Barra do Rio Azul
-
-
Inseticidas, desmatamento e mudanças climáticas são apontados como os principais fatores que resultam no desaparecimento delas. Foto: Imagens de Al Lambe por Pixabay e Freepik
-
No Reino Unido, recentemente, um adolescente britânico de 13 anos adaptou o seu próprio quarto para fazer a criação de abelhas. Foto: Reprodução redes sociais
-
Por isso, cientistas vêm tentando desenvolver mecanismos que possam substituir, ou pelo menos se juntar às abelhas na polinização de plantas. Foto: Imagens Freepik - Montagem FLIPAR
-
-
Com criatividade, ele usou impressão 3D para fazer uma colmeia modular conectada à janela. Com softwares de uso livre, ele criou peças funcionais, leves e resistentes. Foto: Reprodução redes sociais
-
O modelo da colmeia é o tradicional, hexagonal, ou seja, com seis lados. E as abelhas já estão produzindo mel. Foto: Reprodução redes sociais
-
O sistema inspirado em compartimentos herméticos de submarinos permite que as abelhas entrem e saiam livremente por uma conexão com a janela sem invadir o quarto. Foto: Reprodução redes sociais
-
-
A redução no número de abelhas preocupa ambientalistas e produtores rurais em todo o mundo. Mais da metade dos cultivos do planeta dependem da polinização de abelhas e outros insetos, de acordo com o site New Scientist. Foto: Prefeitura de Barra do Rio Azul
-
Esse tipo de polinização ocorre quando o inseto leva o pólen de uma flor até outra flor, no processo de reprodução da planta. Foto: Imagem Frepik
-
O estudo foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada. Foto: Flickr Yoji Shidara
-
-
O drone-abelha tem 4 centímetros e pesa 15 gramas. Foto: Youtube Canal New Cientist
-
Por isso, cientistas vêm tentando desenvolver mecanismos que possam substituir, ou pelo menos se juntar às abelhas na polinização de plantas. Foto: Imagens Freepik - Montagem FLIPAR
-
Iniciativas isoladas e inspiradoras como a de Oliver Taylor são sempre bem-vindas mostrando o potencial de espaços aparentemente reduzidos para a preservação das abelhas. Foto: Reprodução redes sociais
-
-
No Japão, em 2017, pesquisadores criaram um drone para substituir a abelha na polinização cruzada. Foto: Youtube Canal New Cientist
-
Esse tipo de polinização ocorre quando o inseto leva o pólen de uma flor até outra flor, no processo de reprodução da planta. Foto: Imagem Frepik
-
O estudo foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada. Foto: Flickr Yoji Shidara
-
-
Em 2022, pesquisadores da University College London e da Empa - Materiais e Tecnologias para um Futuro Sustentável - fizeram testes com drones colaborativos inspirados no comportamento das abelhas. Foto: Steve Cadman - Wikimédia Commns, Divulgação UCL, Divulgação e Facebook Empa
-
Engenheiros da Universidade de Washington anunciaram a criaÃ§Ã£o de um sistema de sensores que utilizam o ciclo natural de vida das abelhas para monitorar informaÃ§Ãµes de temperatura, umidade e intensidade da luz.. Foto: (Mark Stone/University of Washington/DivulgaÃ§Ã£o)
-
Mas todos sabem que nada poderá substituir a natureza à altura. E o bom mesmo é ter as abelhas! Então, a hora é de preservar. Foto: Imagns de Alexa, Bevrely Buckley e Adina Voicu por Pixabay e Freepik
-
-
Embora sejam sempre associadas à produção de mel, elas também são fundamentais para o equilíbrio ambiental. Foto: Imagem Freepik
-
As abelhas vivem em grupos e desempenham atividades que impactam a natureza de diferentes formas. Foto: Imagem de Josch13 por Pixaba
-
Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) revelam que 70% de todas as culturas agrÃcolas sÃ£o polinizadas por abelhas. Foto: United States Department of Agriculture - WikimÃ©dia Commons
-
-
Portanto, uma grande parte dos alimentos consumidos pelas pessoas depende da polinização das abelhas. Foto: Imagem Freepik
-
Em 2022, pesquisadores da University College London e da Empa - Materiais e Tecnologias para um Futuro Sustentável - fizeram testes com drones colaborativos inspirados no comportamento das abelhas. Foto: Steve Cadman - Wikimédia Commns, Divulgação UCL, Divulgação e Facebook Empa
-
A ação das abelhas no meio ambiente também colabora para a preservação das matas nativas, já que 85% das plantas florestas são polinizadas por esses insetos. Foto: Imagem de Bruno por Pixabay
-
-
Na Mata Atlântica, por exemplo, um importante bioma do Brasil, 90% das espécies vegetais são polinizadas por abelhas. Foto: Divulgação Ministério do Meio Ambiente
-
Mas todos sabem que nada poderá substituir a natureza à altura. E o bom mesmo é ter as abelhas! Então, a hora é de preservar. Foto: Imagns de Alexa, Bevrely Buckley e Adina Voicu por Pixabay e Freepik
-
Embora sejam sempre associadas à produção de mel, elas também são fundamentais para o equilíbrio ambiental. Foto: Imagem Freepik
-
-
As abelhas vivem em grupos e desempenham atividades que impactam a natureza de diferentes formas. Foto: Imagem de Josch13 por Pixaba
-
Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) revelam que 70% de todas as culturas agrícolas são polinizadas por abelhas. Foto: United States Department of Agriculture - Wikimédia Commons
-
Portanto, uma grande parte dos alimentos consumidos pelas pessoas depende da polinização das abelhas. Foto: Imagem Freepik
-
-
A ação das abelhas no meio ambiente também colabora para a preservação das matas nativas, já que 85% das plantas florestas são polinizadas por esses insetos. Foto: Imagem de Bruno por Pixabay
-
Na Mata Atlântica, por exemplo, um importante bioma do Brasil, 90% das espécies vegetais são polinizadas por abelhas. Foto: Divulgação Ministério do Meio Ambiente