Único castelo medieval das Américas fica no Brasil

  • Trata-se do Castelo Garcia D’Ávila, uma das construções históricas mais antigas do Brasil.
    Trata-se do Castelo Garcia D’Ávila, uma das construções históricas mais antigas do Brasil. Foto: Fundação Castelo Garcia D'Ávila
  • Erguido entre 1551 e 1624, o monumento foi inicialmente uma fortificação portuguesa.
    Erguido entre 1551 e 1624, o monumento foi inicialmente uma fortificação portuguesa. Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • Por ficar no alto da Colina de Tatuapara, o castelo era a primeira barreira contra invasões estrangeiras no litoral brasileiro.
    Por ficar no alto da Colina de Tatuapara, o castelo era a primeira barreira contra invasões estrangeiras no litoral brasileiro. Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • Ao longo dos anos, dez gerações viveram no castelo, que também funcionou como posto de defesa contra franceses e holandeses.
    Ao longo dos anos, dez gerações viveram no castelo, que também funcionou como posto de defesa contra franceses e holandeses. Foto: Ruidival Marques /Wikimédia Commons
  • Posteriormente, ele se tornou a sede de um dos maiores latifúndios do período colonial.
    Posteriormente, ele se tornou a sede de um dos maiores latifúndios do período colonial. Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • O castelo foi tombado pelo Iphan em 1937 e hoje integra o Parque Histórico e Cultural Garcia D’Ávila.
    O castelo foi tombado pelo Iphan em 1937 e hoje integra o Parque Histórico e Cultural Garcia D’Ávila. Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • O complexo é aberto à visitação e permite o acesso às ruínas, masmorras e túneis subterrâneos do castelo.
    O complexo é aberto à visitação e permite o acesso às ruínas, masmorras e túneis subterrâneos do castelo. Foto: Gleidson Santos/Wikimédia Commons
  • Além disso, o parque reúne exposições ao ar livre, com peças arqueológicas indígenas, africanas e portuguesas.
    Além disso, o parque reúne exposições ao ar livre, com peças arqueológicas indígenas, africanas e portuguesas. Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • Em 2020, o local ganhou um museu interativo e um espetáculo de vídeo mapping noturno, que recria momentos históricos através de projeções em cores.
    Em 2020, o local ganhou um museu interativo e um espetáculo de vídeo mapping noturno, que recria momentos históricos através de projeções em cores. Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • O castelo virou um símbolo da luta pela Independência do Brasil na Bahia, especialmente nas batalhas de 2 de Julho de 1823.
    O castelo virou um símbolo da luta pela Independência do Brasil na Bahia, especialmente nas batalhas de 2 de Julho de 1823. Foto: Adam Jones /Wikimédia Commons
  • Durante o conflito, o castelo serviu de abrigo para centenas de indígenas Tupinambá, que atuaram como tropas revolucionárias contra os portugueses.
    Durante o conflito, o castelo serviu de abrigo para centenas de indígenas Tupinambá, que atuaram como tropas revolucionárias contra os portugueses. Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • No século 19, o local tornou-se base para o Visconde de Pirajá, que liderou estratégias decisivas contra as tropas lusitanas.
    No século 19, o local tornou-se base para o Visconde de Pirajá, que liderou estratégias decisivas contra as tropas lusitanas. Foto: All lordêlo/Wikimédia Commons
  • Segundo o historiador Diego Copque, o protagonismo popular, sobretudo de indígenas, negros, mestiços e escravizados, foi essencial para a vitória brasileira.
    Segundo o historiador Diego Copque, o protagonismo popular, sobretudo de indígenas, negros, mestiços e escravizados, foi essencial para a vitória brasileira. Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • Muitos dos combatentes acreditavam que a independência traria liberdade, o que não se concretizou, mantendo desigualdades sociais e raciais.
    Muitos dos combatentes acreditavam que a independência traria liberdade, o que não se concretizou, mantendo desigualdades sociais e raciais. Foto: RenataCanuto/Wikimédia Commons
  • As visitas ao castelo podem ser feitas de quarta a domingo, das 10 às quatro e meia da tarde.
    As visitas ao castelo podem ser feitas de quarta a domingo, das 10 às quatro e meia da tarde. Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
  • O ingresso custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), sendo gratuito para moradores de Mata de São João e crianças de até cinco anos.
    O ingresso custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), sendo gratuito para moradores de Mata de São João e crianças de até cinco anos. Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
