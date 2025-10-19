Galeria
Astros da Marvel lançam cerveja exótica: sem álcool e com café
-
A cerveja traz notas intensas de café arábica e foi pensada para momentos de socialização sem álcool. Segundo os atores, a ideia é oferecer uma opção sofisticada e funcional, sem abrir mão do prazer. A fórmula é vegana e livre de conservantes. Foto: Divulgação
-
A colaboração entre o Homem-Aranha e o Homem de Ferro surgiu da amizade construída nos bastidores da Marvel. Ambos são entusiastas de bebidas artesanais e decidiram investir juntos no segmento. A marca reflete o estilo de vida equilibrado que os dois promovem. Foto: Divulgação/BERO
-
Além do sabor, a cerveja aposta em responsabilidade ambiental: embalagens recicláveis e produção com baixo impacto. A dupla pretende expandir a distribuição globalmente, começando pelos Estados Unidos e Europa. O lançamento reforça a tendência de bebidas conscientes e funcionais. Foto: Divulgação / BERO
-
A cerveja, aliás, é uma das bebidas mais populares do mundo. E, no Brasil, está no gosto de muitas pessoas para o encontro com os amigos e um bate-papo no barzinho. Foto: spooky kid/pixabay
-
-
Geralmente, a cerveja é pilsen (leve), Pale Ale (encorpada) ou Bock (preta). A cevada é o grande ingrediente e o teor alcoólico varia. Foto: DesignDrawArtes pixabay
-
Mas, além do sabor tradicional, a cerveja tem versões com toques exóticos que transformam o paladar e surpreendem os consumidores. Veja algumas cervejas que têm misturas exóticas e, para muitos, impensáveis. Foto: StockSnap por Pixabay
-
A cervejaria Elbers, da Serrinha do Alambari (distrito de Resende, no sul do RJ) aposta em cervejas com cogumelos, pinhão e coentro. Foto: Divulgação/ Mondial de la Bière
-
-
A cerveja Alter, de Petrópolis, tem a versão Goiawit, que a empresa apresenta como a primeira cerveja com goiaba e limão do mundo. Foto: Divulgação/ Mondial de la Bière
-
A Cervejaria Matisse, de Niterói, produz uma bebida com lactobacilos e uvaia - fruta cítrica da Mata Atlântica. Foto: Divulgação/ Mondial de la Bière
-
Cerveja de bacon - Voodoo Bacon Maple - A cervejaria Rogue produziu a cerveja com bacon e xarope de bordo, usado como condimento para panquecas. Foto: Credito Divulgação Cervejaria Rogue
-
-
Cerveja de rapadura - Colorado Indica - Feita com rapadura artesanal, faz parte da linha de cervejas especiais em que a Colorado prestigia sabores regionais. Também a uma versão com rapadura mais tostada, a Vixnu. Foto: divulgação Cervejaria Colorado
-
Cerveja de formiga - Lamas - A ideia de juntar saúvas à fórmula se deve ao sabor cítrico das formigas. Também recebe figo e tucupi negro. Foto: cervejaria Lamas Reprodução Youtube
-
Cerveja de maconha - Hemp Ale - Resultado da legalização da erva em países como Canadá e Uruguai. Foto: Divulgação Cervejaria Nectar Ale.
-
-
Cerveja de Whisky - MacQueen's Nessie - Feita com malte escocês, seu nome homenageia o mítico monstro do Lago Ness, chamado de Nessie. Foto: credito Cervejaria Brauerei Schloss Eggenberg
-
Cerveja de frutos do mar - Marooned on Hog Island - O objetivo foi "salgar" um pouco a bebida usando água onde ostras são cultivadas. Foto: Divulgação
-
Cerveja de erva mate - Dado Bier - Cerveja de baixa fermentação e alto teor alcoólico (7%), que usa a erva mate, base do chimarrão popular no sul do país, para uma fórmula que também atrai consumidores desse tipo de chá na Argentina e no Uruguai. Foto: divulgação Cervejaria Dado Bier
-
-
Cerveja de pimenta - Labareda - O nome procede. Esse tipo de cerveja tem um sabor picante, aroma pronunciado e gera calor. Foto: Divulgação Cerveja Coruja
-
Cerveja de mandioca - Colorado Cauim - Combina fermento alemão, lúpulo tcheco, cevada maltada holandesa e a brasileiríssima mandioca. Foto: Divulgação Cervejaria Colorado
-
Cerveja de abóbora - Seu Abóbora Pumpkin Ale - Leva dois tipos de abóbora: moranga e japonesa. E recebe adições de canela, cravo e gengibre. Cerveja sazonal, produzida principalmente na época do Halloween (Dia das Bruxas), em outubro. Foto: crédito Divulgação CRULS Cervejaria
-
-
Cerveja de café - Colorado Demoiselle - A combinação do grão de café com o malte dá um aroma especial. Foto: Divulgação Cervejaria Colorado
-
Cerveja mista de vinho - Weinbier 58 - É uma pilsen que leva vinho da Serra Gaúcha. Foto: Divulgação Cervejaria Wienbier
-
Cerveja de coco - Mongozo Coconut - Leve doçura no paladar e no aroma com características frutadas da água de coco. Foto: Divulgação Cevejaria Mongozo Beers
-
-
Cerveja de crème brulée- A cervejaria Southern Tier decidiu sofisticar a produção adicionando o sabor da sobremesa francesa. Foto: Divulgação Cervejaria Southern Tier Brewing Company
-
Cerveja de abacate - Gratissima Avocado Ale - A cerveja também leva pimenta e alho que, associados ao abacate, tornam a cerveja uma espécie de guacamole alcoólica. Foto: credito Divulgação Cerveceria Cupatizio
-
Cerveja de priprioca - Amazon Beer - A priprioca é uma erva aromática natural da Amazônia. E aqui dá um toque especial à cerveja. Foto: credito cervejaria Amazon Beer
-
-
Cerveja de pizza - Mamma Mia - A cerveja, que geralmente acompanha a pizza, agora recebe alho, tomate e ervas na prÃ³pria composiÃ§Ã£o. Foto: divulgaÃ§Ã£o
-
E, alÃ©m da tradicional, sabores exÃ³ticos tambÃ©m sÃ£o bem-vindos. Foto: