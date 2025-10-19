Galeria
Entenda a utilidade da ‘sesta’, descanso comum na Espanha e em outros países
A sesta Ã© tradicional principalmente na Espanha, mas conquistou muitos adeptos em paÃses latino-americanos, na GrÃ©cia e na ItÃ¡lia. Isso acontece por determinados fatores geogrÃ¡ficos como a alta temperatura e consumo de alimentos pesados na refeiÃ§Ã£o do meio-dia. Foto: freepik
Além disso, segundo especialistas, uma sesta rápida diminui os níveis de estresse. Descansar ajuda a reduzir as tensões provocadas pelo trabalho, contribui com renovação e concentração para o dia a dia. Dormir por 20 minutos no meio do dia pode melhorar a capacidade de aprendizagem. Foto: Divulgação
Estudos demonstraram que dormir uma sesta pode proteger a utilização excessiva dos circuitos neurais até que o cérebro consolide o que apreendeu num processo concreto. E proporciona redução de risco de morte por doenças do coração, especialmente em homens jovens. Foto: Kinga Cichewicz/Unsplash
Diversos países têm difundido a sesta. Entre eles, China, Vietnã, Bangladesh, Índia, Itália, Grécia, Portugal, Croácia, Malta, alguns do Oriente Médio e do Norte da África. Foto: Flickr Fabio Achilli
Na Europa, Espanha, Grécia e Itália costumam utilizar a sesta ao longo do dia, com o período de descanso durante o trabalho. Na Espanha, muitos e muitos anos depois, em algumas cidades a jornada de trabalho ficou dividida em duas partes: das 9:00 às 14:00, com pausa de 2 horas para o almoço, voltando de 16:00 até às 20:00. Foto: Divulgação
No caso dos espanhóis, faz parte de uma rotina, tradição e não altera em nada, do que eles já estão acostumados. Vale ressaltar, que grandes cidades e principalmente, em proximidades de pontos turísticos, o comércio não fecha para almoço. Os supermercados também ficam abertos, no que eles chamam de “horário continuado”. Foto: Jose Miguel Guardeño por Pixabay
A adoção deste hábito também pode ser explicada pela Guerra Civil Espanhola, quando as pessoas faziam estes dois horários trabalhando em mais de um trabalho, um de manhã e outro na parte da tarde. Por este motivo, a pausa era dada para que o trabalhador tivesse tempo de descansar ou de ir até o segundo emprego. Foto: Daniel Prado Unsplash
De acordo com os especialistas em sono do Hospital Geral de Massachusetts, Estados Unidos, há três tipos de indivíduos para os quais o cochilo é particularmente importante: quem acorda muito cedo; quem sofre de distúrbios do sono; e quem geneticamente precisa dormir mais. Foto: Divulgação
O modo como descansamos tem muito a ver com a cultura e as características próprias de cada lugar. Assim, existe outro tipo de sestas, como por exemplo a que se pratica no Japão, conhecida como inemuri. O termo significa adormecer enquanto se está presente. Não significa falta de respeito ou descuido por parte dos trabalhadores, mas o contrário. O Japão é um dos países em que menos horas se dorme, e mais tempo se trabalha ao dia. Foto: Freepik/Karlyukav
As jornadas laborais são muito longas na cultura japonesa, e é habitual que continuem a trabalhar em feriados, ou aos fins de semana. São capazes de subtrair horas de sono, em benefício de seguir com as suas tarefas, e isso em algumas ocasiões carrega problemas graves. Foto: senivpetro/Freepik
Por esse motivo, depara-se com alguém dormindo enquanto está numa reunião, ou no próprio posto de trabalho. Significa que é uma pessoa muito responsável, já que isso é consequência do esforço que realiza diariamente. Trata-se de uma desconexão, que lhes permite retornar de imediato e sem nenhum esforço ao que estavam a fazer anteriormente. Foto: Divulgação
Mas há regras. A principal é que sempre o façam sentados no seu lugar de trabalho. Não podem deitar-se ou ausentar-se do lugar que ocupam, porque nesse caso seria uma falta de respeito em relação à empresa. Foto: silviarita pixabay
Nas cidades mais populosas do Japão é habitual encontrarmos os chamados hotéis cápsulas. São estabelecimentos que dispõem de quartos de tamanho reduzido, com as medidas de uma cama. Foto: Divulgação
Esses hotéis podem ser alugados pelo tempo que se necessite e dispõem dos serviços de qualquer hotel: restaurantes, zonas comuns, e até piscina. Foto: Divulgação