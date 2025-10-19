Pontes ecológicas em cidade de MT garantem segurança a macacos raros da Amazônia

Diversas estradas no Brasil vêm recebendo as chamadas "passagens de fauna". São pistas que ligam um lado ao outro da rodovia, por cima ou por baixo, para que os bichos andem por ali, sem atravessar a pista. Com isso, protegem os animais - e também os motoristas, já que acidentes expõem todos ao risco. Foto: Reprodução - EPTV