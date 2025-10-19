Galeria
‘Oscar das praias’: cidade em Santa Catarina alcança feito notável no turismo brasileiro
Considerado o "Oscar das Praias", o selo é concedido a praias, marinas e embarcações que atendem a 38 critérios rigorosos, como qualidade da água, gestão ambiental, segurança e responsabilidade social. Foto: divulgação
A certificação é coordenada pela Foundation for Environmental Education (FEE), presente em mais de 50 países, e posiciona Balneário Piçarras como referência global em turismo sustentável. Foto: Divulgação/ FEE
Com apenas 6,7 quilômetros de extensão, Balneário Piçarras conseguiu certificar toda sua orla — um feito raro e admirável, que reforça o compromisso da cidade com a preservação ambiental. Foto: divulgação
Localizada entre a Rua Carolina Wiliam Cunha e a Rua Canto do Sol, a Praia da Ponta do Jacques é conhecida por suas águas limpas e tranquilas, ideais para famílias e banhistas exigentes. Foto: reprodução
Entre a Rua Canto do Sol e a Avenida Getúlio Vargas, a faixa litorânea da Praia de Piçarras combina beleza natural com infraestrutura turística, sendo uma das mais visitadas da cidade. Foto: reprodução
Situada entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Alexandre Guilherme Figueredo, a Praia Central é o coração da cidade, com calçadão, quiosques e atividades culturais. Foto: reprodução de video
Entre a Rua Alexandre Guilherme Figueredo e o Rio Piçarras, a Praia da Barra do Rio Piçarras encanta pela paisagem fluvial e marinha, sendo ponto de encontro de pescadores e turistas. Foto: reprodução/ portal municipal
Todas as quatro praias de Balneário Piçarras estão devidamente certificadas para a temporada 2025/2026, mantendo, portanto, um histórico de excelência desde 2018. Foto: reprodução/ tripadviser
A cidade investe em educação ambiental, coleta seletiva, acessibilidade e preservação da fauna e flora costeira, cumprindo todos os requisitos do selo. Foto: reprodução/ instagram/ imp balneario piçarras
Monitoramentos constantes garantem que as águas das praias estejam sempre próprias para banho, com índices de balneabilidade entre os melhores do país. Foto: reprodução
As praias contam com postos de guarda-vidas, sinalização adequada, rampas de acesso e estrutura para pessoas com deficiência, promovendo inclusão. Foto: reprodução/ tripadviser
A orla é mantida com rigor, com equipes dedicadas à limpeza diária, controle de resíduos e manutenção de equipamentos públicos. Foto: reprodução/ instagram/ imp balneario piçarras
Balneário Piçarras é exemplo de como o turismo pode coexistir com a preservação ambiental, atraindo visitantes conscientes e engajados. Foto: reprodução/ facebook/ balneario piçarras turismo
As praias oferecem opções para surfe, stand-up paddle, caminhadas e eventos esportivos, sempre respeitando os limites ecológicos. Foto: reprodução/ facebook/ balneario piçarras turismo
A cidade protege espécies marinhas e costeiras, com ações de monitoramento e educação ambiental voltadas à comunidade e aos turistas. Foto: Wikimedia Commons
Hotéis, pousadas, restaurantes e comércio local se alinham ao padrão de qualidade exigido pelo selo, oferecendo conforto sem agredir o meio ambiente. Foto: reprodução/ tripadviser
O feito de Balneário Piçarras ganhou destaque na mídia e nas redes sociais, consolidando a cidade como destino turístico de excelência. Foto: reprodução/ instagram/ imp balneario piçarras
Desse modo, o Brasil terá 60 destinos com Bandeira Azul na temporada 2025/2026, reafirmando sua liderança na América do Sul em turismo sustentável. Foto: bandeira azul/ divulgação
O litoral de São Paulo, aliás, foi contemplado com quatro praias ou marinas certificadas, mostrando que o estado também avança na pauta ambiental. Foto: bandeira azul/ divulgação
Balneário Piçarras é parada obrigatória para quem busca praias limpas, seguras e sustentáveis — um verdadeiro paraíso ecológico no Sul do Brasil. Foto: reprodução/ tripadviser
Com a orla 100% certificada, Balneário Piçarras entra para a história do turismo brasileiro. Um exemplo de que é possível unir beleza natural, responsabilidade e excelência. Foto: reprodução/ prefeitura de balneário piçarras