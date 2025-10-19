Galeria
O retorno que ninguém esperava: Rick Moranis está de volta em nova comédia espacial
Em 1991, Moranis perdeu sua esposa, Ann Belsky, vítima de câncer. Com dois filhos pequenos para criar, ele optou por se afastar gradualmente da carreira para se dedicar integralmente à paternidade. Foto: reprodução
Seu último papel em um longa-metragem foi em "Querida, Encolhi a Gente!" (1997), encerrando uma década de sucessos no cinema. Desde então, participou apenas de dublagens e aparições pontuais na TV. Foto: reprodução de video
Moranis sempre deixou claro que sua decisão não foi um “afastamento dramático”, mas uma escolha consciente e amorosa de priorizar sua família. Ele nunca se aposentou oficialmente — apenas disse “não” a projetos que não se encaixavam em sua nova rotina. Foto: reprodução
"S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço" (1987), paródia de "Star Wars" dirigida por Mel Brooks, se tornou um cult ao longo das décadas. A sequência, prevista para 2027, promete reunir o elenco original e novos talentos. Foto: divulgação
Moranis eternizou o vilão cômico Lord Dark Helmet, uma sátira hilária de Darth Vader. Seu retorno ao papel é um dos grandes atrativos da nova produção. Foto: reprodução de video
Aos 99 anos, Mel Brooks retorna como produtor e ator em "Spaceballs 2". Ele também foi o criador, roteirista e diretor do filme original, e sua presença garante fidelidade ao espírito da obra original. Foto: reprodução /instagram
Bill Pullman (Lone Starr), Daphne Zuniga (Princesa Vespa) e George Wyner (Coronel Sandurz) também estão confirmados na sequência, reforçando o clima de reencontro nostálgico. Foto: reprodução de video
A nova geração de atores inclui Lewis Pullman, Josh Gad, Keke Palmer e Anthony Carrigan, prometendo uma mistura de humor clássico com frescor contemporâneo. Foto: divulgação/ Amazon MGM
O diretor da sequência será Josh Greenbaum, conhecido por seu trabalho em comédias irreverentes. Ele assume a missão de atualizar o universo de "Spaceballs" sem perder sua essência. Foto: reprodução/ instagram
Rick Moranis é um dos rostos mais queridos da comédia oitentista. Seu humor peculiar, carisma e timing cômico marcaram uma geração inteira de espectadores. Foto: reprodução/ instagram
Como Louis Tully, o contador atrapalhado de "Os Caça-Fantasmas" (1984 e 1989), Moranis conquistou fãs do mundo inteiro. Sua ausência nas continuações sempre foi sentida. Foto: reprodução de video
O filme de 1989 foi um sucesso estrondoso e gerou duas sequências. Moranis interpretava o cientista Wayne Szalinski, cuja máquina encolhedora causava confusões hilárias. Foto: reprodução de video
Entre seus papéis mais marcantes estão "A Pequena Loja dos Horrores" (1986), "Os Flintstones" (1994) e "Querida, Estiquei o Bebê" (1992), todos com seu estilo inconfundível. Foto: reprodução /instagram
Mesmo longe das câmeras, Moranis manteve uma legião de fãs fiéis. Seu nome sempre foi lembrado com carinho e respeito por colegas e admiradores. Foto: reprodução de video
Em 2021, Moranis recusou um convite para participar do revival de "Caça-Fantasmas". Na época, ele disse que só voltaria se o projeto realmente o motivasse — e "Spaceballs 2" foi esse projeto. Foto: divulgação
O anúncio de "Spaceballs 2" veio acompanhado de um teaser com Mel Brooks e uma mensagem especial para os fãs, celebrando o retorno de Moranis e o reencontro do elenco original. Foto: reprodução/ instagram
A produção do novo filme está a cargo dos estúdios Amazon MGM, que apostam no poder da nostalgia e no talento de Moranis para atrair públicos de todas as idades. Foto: divulgação/ amazon mgm
A volta de Moranis é vista como um dos maiores retornos de Hollywood nos últimos anos. Sua história de vida e sua decisão de priorizar a família o tornaram ainda mais admirado. Foto: reprodução/ instagram
Nas redes sociais, fãs do mundo inteiro celebraram a notícia com entusiasmo. Muitos consideram Moranis um “tesouro nacional” do cinema de comédia. Foto: imagem meramente ilustrativa/gemini IA
A nova aventura promete manter o humor satírico do original, com referências atualizadas à cultura pop e ao universo sci-fi. A expectativa é de uma comédia que una gerações. Foto: reprodução/ instagram
A história de Rick Moranis é um lembrete poderoso de que o sucesso pode ser redefinido por escolhas pessoais. Seu retorno, portanto, não é apenas um evento cinematográfico — é um tributo à integridade, ao amor e à arte. Foto: reprodução/ instagram
Assim, ele volta a brilhar. Não apenas como ator, mas como símbolo de uma geração que cresceu com sua comédia gentil e inventiva. Que venha "Spaceballs 2" — e que essa nova fase seja tão memorável quanto a primeira. Foto: reprodução/ instagram
