Galeria
Frutas típicas do Brasil que nem todos conhecem
Bacuri é uma das frutas mais populares da Região Norte do Brasil e dos estados vizinhos à Região Amazônica, sendo muito encontrada no Bioma do Cerrado e em algumas áreas da Mata dos Cocais do Maranhão. Ela mede cerca de 10 cm e apresenta uma casca dura e resinosa, com polpa branca. Foto: Flickr Andre Passamani
O cajá é uma fruta nativa do nordeste brasileiro e com polpa bem ácida. Uma única fruta rende muito, sendo extremamente útil no preparo de sucos e sobremesas, como o bolo de cajá e a geleia de umbu-cajá. Foto: Secom-PB
Jenipapo é o fruto do jenipapeiro, árvore que chega a vinte metros de altura e é da família Rubiaceae, a mesma do café. No Brasil, encontramos pés de jenipapo nativos na Amazônia e na mata atlântica, principalmente em áreas mais úmidas ou próximas a rios. Foto: Reprodução do Facebook
O cupuaçu, fruta tipicamente brasileira predominante na Amazônia, é conhecido pelo sabor naturalmente adocicado atrelado a uma acidez. Rica em nutrientes, ela pode ser usada em diversas receitas e auxilia a perda de peso quando consumida com uma dieta equilibrada. Foto: Divulgação
O araticum-do-cerrado é um fruto grande que apresenta polpa adocicada, rica em ferro, potássio, cálcio, vitamina C, A, B1 e B2. Com relação às polpas ocorrem dois tipos de frutos: o araticum de polpa rosada, mais doce e macio; e o araticum de polpa amarelada, não muito macio e um pouco ácido. Foto: Flickr Marcelo Kuhlmann
Pequi é um fruto muito utilizado na culinária de algumas regiões do país, principalmente no norte de Minas Gerais, estado maior produtor do fruto, e em Goiás. Ele pode ser consumido cozido, puro ou juntamente com arroz e frango. Foto: Flickr Fatima Oliveira
Proveniente da mangabeira e com polpa suculenta e levemente azeda, a mangaba é brasileira e está presente em todas as regiões do país. Ela se assemelha a acerola, goiaba e laranja por apresentar elevado teor de vitamina C na composição da polpa. Foto: Flickr Jean Nascimento
A gabiroba, como é conhecida em algumas regiões, é uma fruta nativa do Brasil. É saborosa, adocicada e pode ser consumida in natura ou utilizada no preparo de sobremesas. Além de rica em vitaminas C e do complexo B, além de sais minerais, niacina, carboidrato e proteínas. Foto: UFMG
O umbu, fruto nativo do semiárido brasileiro, oferece uma experiência gastronômica única com seu sabor agridoce que combina o cítrico com o adocicado. Também pode ser consumido através da produção de doces e geleias. Foto: Flickr valentina2005
O maracujá da Caatinga, também conhecido como maracujá do mato, é uma fruta nativa do semiárido nordestino. É resistente à seca e também a uma série de pragas que atingem a versão comum. Além de ser rico em potássio, ferro, cálcio e vitamina C. Foto: Flickr Carmen Coimbra
Brasileiro e nativo da Mata Atlântica, o cambuci é uma fruta que pertence à mesma família da goiaba, da pitanga e da jabuticaba. Apesar de pouco conhecido, ele pode ser usado em receitas doces e salgadas, trazendo sabor e contraste aos pratos. É uma fruta muito azeda e, por isso, nem sempre é consumida in natura. Foto: Reprodução do Youtube Canal Frutíferas no Vaso
O tucumã é redondo, composto de polpa alaranjada ou amarela de massa fibrosa, compacta e firme. Acima da polpa está a casca, podendo ser amarelo-claro ou escuro. Abaixo da polpa está um caroço negro lenhoso que ao ser partido apresenta amêndoa de massa branca, oleaginosa e dura. Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus
Cada vez mais popular, a ora-pro-nóbis, muito comum na região Centro-Sul do Brasil, é uma fruta arredondada e pequena. Seu gosto é semelhante ao de um maracujá e quando está madura atinge um tom alaranjado. Foto: Youtube canal Suculentas da Elis
Por fim, três frutas brasileiras muito conhecidas. O caju tem origem do cajueiro, árvore nativa da região litorânea do nordeste brasileiro. Uma curiosidade é que, em termos botânicos, o caju não é considerado um fruto. O verdadeiro fruto do cajueiro é a castanha de caju. Foto:
Outra fruta bem conhecida que tem origem no Brasil é o abacaxi. Ela é tropical, com sabor ácido e doce, rica em vitaminas C, B1, B6, ferro, magnésio e fibras. Foto: Pixabay
Uma das mais famosas é o açaí. Fruto brasileiro cultivado predominantemente na região amazônica, de cor escura, que vai do roxo ao preto. Nas últimas décadas, se popularizou em várias regiões do país e pode ser consumido de diferentes maneiras, somada a vários ingredientes. Foto: Dr Gori FlickR
