Versátil na cozinha, palmito tem múltiplas combinações e vários benefícios
Assim, é um alimento obtido da região próxima ao meristema apical (tecido vegetal que se encontra na ponta do caule e da raiz). No interior dos pecíolos das folhas de determinadas espécies de palmeiras (popularmente, o "miolo"). Foto: Simplus Menegati/Wikimédia Commons
Trata-se, então, de um cilindro branco contendo os primórdios foliares e vasculares, ainda macios e pouco fibrosos. O legume vem do caule de algumas palmeiras, como açaí, juçara, pupunha ou bananeira. Foto: Reprodução de facebook
Diante disso, os palmitos são conservados em salmoura e consumidos frios, acompanhando saladas ou cozidos em diversas receitas. Foto: Palmito, alimento - Reprodução de facebook
Como na produção do palmito quase sempre é necessário derrubar a palmeira, existem regras muito rígidas para o cultivo, a extração e a comercialização do produto. Foto: Reprodução de Youtube Canal CGS Share
Nesse sentido, para colher o palmito é necessário retirar o broto no interior das folhas da palmeira. Na pupunha (um tipo deste legume), é possível fazer isso sem comprometer totalmente a planta. Foto: Reprodução de Youtube Canal CGS Share
Com isso, na pupunha, o corte pode ser feito a partir de 18 meses e com vários ao longo do ano. As outras espécies apresentam uma característica diferente, com um corte a partir de três a quatro anos do plantio. Foto: Reprodução Caminhos do Campo/RPC
Além disso, o palmito é uma excelente fonte de vitaminas A e C, que são fundamentais para fortalecer o sistema imunológico e cuidar da pele. Foto: Reprodução de Youtube Canal CGS Share
O palmito é superversátil e muitas vezes utilizado como um substituto da carne, principalmente por veganos e vegetarianos. Isso acontece devido ao seu alto índice de fibras, proteínas, manganês, ferro e vitamina C. Foto: Reprodução de Youtube Canal CGS Share
Pupunha é o mais comum tipo de palmito e bastante sustentável, uma vez que possibilita um rápido plantio e replantio. Ele tem sabor suave, miolo macio e é baixíssimo em calorias. Foto: Reprodução Caminhos do Campo/RPC
Em ameaça de extinção, devido à extração excessiva e ilegal, o palmito-juçara é nativo da Mata Atlântica. Mais vistoso e carnudo, ele possui um replantio que demora cerca de dez anos até o desenvolvimento de uma planta adulta. Foto: Flickr Adriano Gambarini
O palmito-açaí é macio e suculento, parecido com o juçara. Nativo da Mata Atlântica, tem uma extração menos nociva. Afinal, cada touceira de açaizeiro possui de 4 a 5 caules e contribui para que a extração ocorra entre as árvores de palmito. Foto: Divulgação
Sabor leve e delicado, o palmito da palmeira real é menos comum, mas é um produto de textura macia, cor branca e sabor brando, entre o doce e o amargo. Oriundo da Austrália, se adaptou bem ao solo e clima do Brasil. Foto: Divulgação
O palmito-guariroba é exótico, bem peculiar, com um sabor amargo e pouco conhecido. Ele tem textura firme e é bom cozinhá-lo bem, antes do consumo. Extraído da palmeira Syagrus oleracea, é um ingrediente muito utilizado na culinária goiana e mineira. Foto: Divulgação
As fibras do palmito auxiliam no aumento da sensação de saciedade, evitando exageros e refeições fora de hora. No entanto, para emagrecer, esse alimento deve fazer parte de uma dieta saudável e variada, associada à prática regular de atividades físicas. Foto: Reprodução de Youtube Canal CGS Share
Ele é rico em fibras alimentares, que atuam no controle dos níveis de açúcar no sangue, juntamente com a redução do colesterol ruim. Assim, diminui o risco de doenças do coração e até mesmo diabetes. Foto: Reprodução de Youtube Canal CGS Share
Por ser rico em potássio, o palmito, principalmente na forma fresca, promove o relaxamento das artérias, facilitando a circulação do sangue e ajudando a prevenir a pressão alta. Foto: Flickr Projeto Maravilhas
Esse alimento é fonte de potássio. Um mineral importante para o bem-estar, sendo responsável por beneficiar a saúde óssea e muscular, assim como combate sintomas de estresse e ansiedade. Foto: Divulgação
O alimento é rico em zinco, outro mineral que sintetiza as proteínas fundamentais para os músculos. Por conter potássio, o palmito melhora o rendimento e ajuda na recuperação muscular após o exercício físico, evitando cãibras. Foto: Divulgação
Alimentos ricos em fibras auxiliam o funcionamento do intestino, evitando constipações e beneficiando todo o sistema digestivo. Um exemplo disso é o palmito, que ajuda a evitar a prisão de ventre. Foto: Divulgação
Ainda por causa do zinco, mineral com ação antioxidante e anti-inflamatória, o palmito promove a cicatrização de cirurgias, de pequenas feridas e úlceras. Foto: Divulgação
Originário da América do Sul, o Brasil se destaca por ser um de seus principais produtores de palmito, de acordo com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Foto: Reprodução de Youtube Canal CGS Share
Os riscos de consumo estão relacionados à extração e ao manuseio do palmito. Quando são realizados de forma inadequada, podem contaminar o alimento com a bactéria Clostridium botulinum, que é responsável pelo botulismo. Foto: Reprodução de Youtube Canal CGS Share
