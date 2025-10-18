Galeria
Beijo dos Dinossauros surpreende na fronteira entre dois países
Erenhot é conhecida por seus fósseis de dinossauros e por isso adotou o tema em sua identidade urbana. Há esculturas de dinos na cidade. Foto: Hanno Böck wikimedia commons
A escultura de beijo dos dinossauros simboliza amizade entre os países e reverência aos animais pré-históricos da região. A obra tem 34 metros de altura e 90 metros de comprimento. Os dinossauros atravessam a estrada como um grande arco, visível de longe por quem viaja de carro. Foto: Phil MacDonald wikimedia commons
Erenhot foi uma antiga rota de caravanas e depois tornou-se importante ponto de comércio ferroviário. Hoje, é passagem para trens que ligam a China à Mongólia e à Rússia. Tem uma bela estação. Foto: Ken Marshall wikimedia commons
Erenhot tem museus de paleontologia e parques temáticos com réplicas de dinossauros. Também há fontes termais, hotéis e centros de comércio com produtos importados da Mongólia. Foto: Hannob wikimedia commons
Do lado mongol, encontra-se a cidade de Zamyn-Üüd, que serve como porta de entrada para o Deserto de Gobi. É uma área estratégica de transporte e exportação de minérios, carvão e gado. Foto: Uugii - wikimedia commons
Ambos os lados compartilham uma cultura nômade ancestral e tradições ligadas à criação de cavalos. Em épocas festivas, é possível ver danças, lutas tradicionais e competições de arco e flecha. Foto: Uugii wikimedia commons
Os dois países mantêm ali uma zona de livre comércio e trens de carga passam com frequência. O posto de imigração local é moderno e eficiente, ligando culturas distintas e interesses econômicos Foto: Uugii wikimedia commons
