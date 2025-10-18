Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Zumbidos no ouvido incomodam; saiba como prevenir

LA
Lance
  • O zumbido não é uma doença em si, mas um sintoma, e pode estar ligado a perda auditiva, exposição a ruídos altos, uso de certos medicamentos, problemas circulatórios, estresse e ansiedade.
    O zumbido não é uma doença em si, mas um sintoma, e pode estar ligado a perda auditiva, exposição a ruídos altos, uso de certos medicamentos, problemas circulatórios, estresse e ansiedade. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Quando o ambiente está muito silencioso e a pessoa ouve um ruído persistente e abafado, isso é justamente zumbido subjetivo (tinnitus)
    Quando o ambiente está muito silencioso e a pessoa ouve um ruído persistente e abafado, isso é justamente zumbido subjetivo (tinnitus) Foto: Imagem gerada por i.a
  • Ele é percebido apenas pela própria pessoa e costuma se destacar justamente no silêncio, porque não há sons externos competindo com ele. Na hora de dormir, por exemplo, quando o ambiente é silencioso, o zumbido por dificultar o sono.
    Ele é percebido apenas pela própria pessoa e costuma se destacar justamente no silêncio, porque não há sons externos competindo com ele. Na hora de dormir, por exemplo, quando o ambiente é silencioso, o zumbido por dificultar o sono. Foto: Imagem gerada por i.a
  • As causas podem incluir fadiga auditiva, estresse, hipersensibilidade ao som, inÃ­cio de perda auditiva, pressÃ£o arterial alterada, entre outras.
    As causas podem incluir fadiga auditiva, estresse, hipersensibilidade ao som, inÃ­cio de perda auditiva, pressÃ£o arterial alterada, entre outras. Foto:
  • O tratamento depende da causa e pode envolver o uso de aparelhos auditivos, terapias sonoras, medicamentos ou mudanças no estilo de vida, como evitar cafeína, reduzir o estresse e proteger os ouvidos contra sons intensos.
    O tratamento depende da causa e pode envolver o uso de aparelhos auditivos, terapias sonoras, medicamentos ou mudanças no estilo de vida, como evitar cafeína, reduzir o estresse e proteger os ouvidos contra sons intensos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em muitos casos, o zumbido é temporário, mas quando persiste, deve-se buscar um médico otorrinolaringologista para avaliar se há alterações no ouvido interno, no tímpano ou em outras estruturas ligadas à audição.
    Em muitos casos, o zumbido é temporário, mas quando persiste, deve-se buscar um médico otorrinolaringologista para avaliar se há alterações no ouvido interno, no tímpano ou em outras estruturas ligadas à audição. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Para prevenir o surgimento de zumbidos é importante adotar hábitos que protejam a saúde auditiva e o equilíbrio corporal como um todo. Veja formas importantes de prevenção.
    Para prevenir o surgimento de zumbidos é importante adotar hábitos que protejam a saúde auditiva e o equilíbrio corporal como um todo. Veja formas importantes de prevenção. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Evitar ruÃ­dos altos - Ficar exposto a sons intensos por muito tempo pode lesar as cÃ©lulas auditivas e provocar zumbido permanente.
    Evitar ruÃ­dos altos - Ficar exposto a sons intensos por muito tempo pode lesar as cÃ©lulas auditivas e provocar zumbido permanente. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Usar protetores auriculares - Em ambientes barulhentos, como shows ou fábricas, o uso de protetores reduz o impacto sonoro sobre o ouvido interno.
    Usar protetores auriculares - Em ambientes barulhentos, como shows ou fábricas, o uso de protetores reduz o impacto sonoro sobre o ouvido interno. Foto: Domínio público
  • Não introduzir objetos no ouvido - Cotonetes e outros itens podem causar traumas, infecções ou empurrar cera para o fundo, gerando zumbido.
    Não introduzir objetos no ouvido - Cotonetes e outros itens podem causar traumas, infecções ou empurrar cera para o fundo, gerando zumbido. Foto: Pixabay
  • Controlar doenças crônicas - Hipertensão, diabetes e colesterol alto afetam a circulação no ouvido interno e favorecem o aparecimento de zumbido.
    Controlar doenças crônicas - Hipertensão, diabetes e colesterol alto afetam a circulação no ouvido interno e favorecem o aparecimento de zumbido. Foto: Feen wikimedia commons
  • Reduzir cafeína, álcool e cigarro - Essas substâncias podem alterar a microcirculação do ouvido e agravar ou provocar o tinnitus.
    Reduzir cafeína, álcool e cigarro - Essas substâncias podem alterar a microcirculação do ouvido e agravar ou provocar o tinnitus. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Evitar medicamentos ototóxicos - Alguns remédios, como certos antibióticos ou anti-inflamatórios, podem danificar o ouvido se usados sem controle médico.
    Evitar medicamentos ototóxicos - Alguns remédios, como certos antibióticos ou anti-inflamatórios, podem danificar o ouvido se usados sem controle médico. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Gerenciar o estresse e a ansiedade - O sistema nervoso influencia na percepção sonora, e o estresse pode intensificar ou até causar zumbidos.
    Gerenciar o estresse e a ansiedade - O sistema nervoso influencia na percepção sonora, e o estresse pode intensificar ou até causar zumbidos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Fazer exames auditivos regulares - Consultar um otorrinolaringologista permite identificar alterações precoces e prevenir danos maiores à audição.
    Fazer exames auditivos regulares - Consultar um otorrinolaringologista permite identificar alterações precoces e prevenir danos maiores à audição. Foto: Imagem gerada por i.a e
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay