Pesquisadores descobrem igrejas de 1.600 anos e mural raro de Jesus no Egito

    Foram encontradas duas igrejas de cerca de 1.600 anos e um raro mural de Jesus curando um enfermo, considerado um marco da arte cristã primitiva. Foto: Divulgação/Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito
    A descoberta foi anunciada em julho, pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. Foto: Wikimedia Commons/ITookSomePhotos
    O achado oferece novas evidências sobre a transição do paganismo para o cristianismo e sobre a vida das primeiras comunidades coptas. Foto: Paul Zoetemeijer/Unsplash
    A escavação revelou uma grande basílica e uma igreja menor com inscrições coptas, além de edifícios residenciais, fornos e sepulturas. Foto: 2H Media/Unsplash
    O mural de Jesus se destaca por simbolizar a devoção ao Cristo como curador e salvador, tema central na fé copta. Foto: Richard Bell/Unsplash
    A região onde foi realizada a escavação fica a cerca de 560 km a sudoeste do Cairo, no Deserto Ocidental do Egito. Foto: Veronika Biró/Unsplash
    Segundo especialistas, o achado mostra como construÃ§Ãµes da era romana foram reaproveitadas em perÃ­odos posteriores, evidenciando a ocupaÃ§Ã£o contÃ­nua da regiÃ£o. Foto: Johann Walter Bantz/Unsplash
    O termo "copta" deriva da palavra grega "Aigyptios" e significa literalmente "egípcio". Foto: dole777/Unsplash
    O período copta se estendeu do século 3 ao século 7 d.C., começando com a consolidação do Cristianismo no Egito e terminando com a Conquista Árabe em 641 d.C. Foto: Lisa Forkner/Unsplash
    É uma época crucial porque simboliza a transição da religiosidade pagã greco-romana para a fé cristã, dando origem a uma identidade própria: o cristianismo copta. Foto: Aaron Burden/Unsplash
    O Cristianismo chegou ao Egito muito cedo, supostamente por intermédio do Evangelista São Marcos no século 1. Foto: Ricardo André Frantz/Wikimedia Commons
    Alexandria, uma das maiores metrópoles do Império Romano, tornou-se um dos primeiros e mais importantes centros teológicos do Cristianismo. Foto: Reprodução/YouTube
    A arte copta é marcada por murais, ícones e arquitetura de igrejas e mosteiros, mesclando elementos egípcios, helenísticos e cristãos. Foto: 2H Media/Unsplash
    Com a chegada do Islã ao Egito — no século 7 —, os coptas permaneceram como uma minoria significativa, que até hoje representa a maior comunidade cristã do Oriente Médio. Foto: Rafik Wahba/Unsplash
    A língua copta, última evolução do egípcio antigo escrito com caracteres gregos, foi usada como língua litúrgica e ainda é preservada em rituais religiosos. Foto: Ben White/Unsplash
    Em resumo, o período copta marcou uma evolução natural da civilização egípcia com o nascimento de uma tradição cristã original do Egito. Foto: Francesca Noemi Marconi/Unsplash
    Foi uma era que uniu espiritualidade, arte e identidade cultural, e cujo legado permanece vivo tanto na religião quanto na cultura egípcia até hoje. Foto: Tienko Dima/Unsplash
