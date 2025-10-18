Galeria
Elba Ramalho e Geraldo Azevedo se apresentam na Praia de São Francisco
A partir das 17h, um DJ agita o evento, seguido às 18h pelo show de abertura com João Ramalho. O espetáculo é gratuito e aberto ao público. O prefeito Rodrigo Neves destacou que Niterói tem a cultura como um pilar de desenvolvimento, oferecendo diversas atrações e fomentando a economia. Foto: Divulgação Américo Nunes
Na quarta-feira (10/10/2025), Elba Ramalho celebrou com carinho o aniversário da filha caçula, Maria Esperança. A jovem completou 19 anos e ganhou uma homenagem especial da mãe nas redes sociais. Foto: Reprodução Instagram
Conhecida por manter a vida familiar longe dos holofotes, a cantora publicou fotos da jovem e uma imagem em que aparecem juntas, de braços dados durante um passeio. A postagem revelou um lado afetuoso da artista e emocionou fãs e seguidores no Instagram. Foto: Reprodução Instagram
Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Elba Ramalho completou 74 anos em 17/08/2025 e desfila seu talento pelos festivais Brasil afora com sua energia contagiante, talento multifacetado e profundo amor pelas raízes nordestinas. Foto: Divulgação
Artista fortemente vinculada ao São João de Caruaru, que leva, portanto, a fama de “melhor e maior São João do Mundo”, Elba quase não participa da edição deste ano da festa popular. Foto: Divulgação
Elba Maria Nunes Ramalho nasceu em Conceição, no Vale do Piancó, na Paraíba, dia 17 de agosto de 1951. Ela participou pela primeira vez de uma apresentação no palco no Coral da Fundação Artística e Cultural Manuel Bandeira, do qual fazia parte, com "Evocação do Recife". Foto: Instagram @elbaramalho
Ela também teve uma experiência musical inicial em 1968 ao tocar bateria no conjunto feminino "As Brasas". Em seguida, Elba continuou a cantar e a participar de festivais pelo Nordeste brasileiro. Foto: Instagram @elbaramalho
Sem recursos financeiros, ela se mudou para o Rio de Janeiro e passou a frequentar o Baixo Leblon, onde conheceu artistas como Alceu Valença e Carlos Vereza. Em 1977, atuou no filme “Morte e Vida Severina”, inspirado no poema de mesmo nome de João Cabral de Melo Neto. Foto: Instagram @elbaramalho
Em 1979, Elba lançou seu primeiro álbum, "Ave de Prata", e desde então consolidou-se como uma das principais cantoras brasileiras em atividade. Ela é prima do também cantor Zé Ramalho. Foto: Raiodasilibrina/Wikimedia Commons
A partir da década de 1980, as apresentações de Elba também obtiveram relevante sucesso em teatros internacionais, como o Olympia de Paris, o Blue Note de Nova Iorque, o Brixton Academy, de Londres, e o Festival de Montreux, na Suíça. Foto: Instagram @elbaramalho
Em 1980, ela gravou o seu segundo LP, "Capim do vale", que inclui canções de compositores nordestinos antigos e contemporâneos, apresentando um repertório regional, com destaque para a faixa-título. Foto: Flickr Prefeitura de Caruaru/Arnaldo Felix
No ano seguinte, ela lançou o disco “Elba”, o último pela gravadora CBS, com arranjos de Miguel Cidras e José Américo Bastos. O xote "Bate coração" a colocou definitivamente em evidência e tornou-se um dos maiores sucessos de sua carreira. Foto: Divulgação
Em seguida, ela se transferiu para a extinta gravadora Ariola/Barclay (atual Universal Music) e disputou as paradas de sucesso com Gal Costa, Simone, Rita Lee, Beth Carvalho, Baby Consuelo, Amelinha e Clara Nunes. Foto: Flickr Elba Ramalho
O trabalho que marcou a sua estreia na Ariola foi "Alegria", produzido por Aramis Barros com direção artística de Mazzola. O álbum vendeu mais de 300 mil cópias, rendendo a Elba Ramalho o seu primeiro disco de ouro. Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
Os maiores êxitos do seu repertório foram "Banho de cheiro", o xaxado "Toque de fole", a toada "Canção da despedida" e o xote "Ai que saudade d'ocê". Foto: Instagram @elbaramalho
Em 1983, Elba lançou o disco "Coração Brasileiro", que fez imenso sucesso, popularizando ainda mais o nome da cantora nacionalmente. Entre as principais canções esteve um dos maiores sucessos de sua carreira, "Banho de Cheiro", de Carlos Fernando. Foto: Instagram @elbaramalho
O maior sucesso da carreira de Elba é a toada romântica "De volta pro aconchego" (Dominguinhos e Nando Cordel). A música, presente no LP "Fogo na Mistura", foi popularizada na trilha da novela global "Roque Santeiro", de Dias Gomes. Foto: Instagram @elbaramalho
Em 1990, Elba Ramalho participou do filme “Lambada”, de Giandomenico Curi, fez shows em Portugal e nos Estados Unidos e foi premiada no Prêmio Sharp. No ano seguinte, ela cantou no Rock in Rio e no 1º Festival de Música Latino-Americana de Caracas, na Venezuela. Foto: Instagram @elbaramalho
Ainda na década de 1990, a cantora se reencontrou com os parceiros Geraldo Azevedo e Zé Ramalho para gravar o CD e DVD “O grande encontro III – Ao vivo”, no Rio de Janeiro, e contou com as participações especiais de Lenine, Belchior e Moraes Moreira. Foto: Raiodasilibrina/Wikimedia Commons
Ao longo de todos esses anos, Elba continuou ativa e se tornou também produtora de alguns de seus álbuns. A artista sempre exalta sua cultura, as parcerias com Alceu Valença e Geraldo Azevedo e o eterno Luiz Gonzaga. Foto: Vinícius Prado - Flickr
Elba Ramalho possui dois Grammy Latino pelos álbuns “Qual o Assunto Que Mais Lhe Interessa?”, lançado em 2008, e “Balaio de Amor”, de 2009, na categoria Melhor Álbum de Raízes Brasileiras: Regional e Tropical. Em 48 anos de carreira, ela já vendeu mais de 10 milhões de discos. Foto: - Flickr Prefeitura de Caruaru/Arnaldo Felix
Os filhos de Elba Ramalho tem quatro filhos: Luã (fruto do relacionamento com o ator Maurício Mattar), Maria Clara, Maria Esperança e Maria Paula. As três meninas são filhas adotivas da cantora. Ela também é avó de Esmeralda Mezkta Ramalho Mattar, filha de Luã nascida em 16 de abril de 2020. Foto: Instagram @elbaramalho
