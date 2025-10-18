Fernanda Torres homenageia Fernanda Montenegro pelos 96 anos com foto rara de infância

Em 1950, Fernanda Montenegro ingressou no teatro e, no ano seguinte, foi a primeira atriz contratada da recém criada TV Tupi. Já em 1954, transferiu-se para a Record e participou, entre outras, da primeira novela da história da emissora. Em 56, voltou para a TV Tupi, onde fez mais novelas e teleteatros. Foto: Divulgação/Vania Toledo