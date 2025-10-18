Galeria
Fernanda Torres homenageia Fernanda Montenegro pelos 96 anos com foto rara de infância
Em outra publicação, Fernanda Montenegro agradeceu por comemorar a data ao lado dos filhos e netos: "Alegria é estar com meus filhos e netos comemorando." Um registro simples, mas cheio de afeto, que reforça o elo entre duas gerações marcantes da dramaturgia brasileira. Foto: Reprodução
Fernanda Montenegro, aliás, retornou aos palcos em julho de 2025 após um período de férias. Como a própria anunciou à época. Foto: Viva - wikimedia commons
“Tirei umas férias - eu sempre volto, espero sempre voltar no mês de julho”, declarou a atriz, após lembrar os projetos cinematográficos dos quais participou recentemente (“Ainda Estou Aqui” e “Vitória), além da leitura que fez de grandes autores na abertura do ano da Academia Brasileira de Letras. Foto: Reprodução Facebook
Em outro vídeo publicado nas redes, Fernanda Montenegro exibiu cenas de sua viagem de férias com a filha Fernanda Torres, laureada este ano com o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama por seu papel em “Ainda Estou Aqui”. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2024, a atriz entrou no Guinness Book, o Livro dos Recordes, ao registrar o maior público de uma leitura filosófica com o monólogo “A Cerimônia do Adeus”, texto de Beauvoir, para uma plateia de mais de 15 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Foto: Reprodução/Instagram
Fernanda Montenegro nasceu em 16/10/1929, no Rio de Janeiro. Seu nome de batismo, porém, é Arlette Pinheiro Monteiro Torres. Aos 15 anos, ela fez um concurso para ser locutora da Rádio Ministério da Educação e Saúde, atual Rádio MEC. Foto: Arquivo Nacional
Ela foi aprovada e não demorou muito para também se interessar por radionovelas. Logo, resolveu adotar o nome artístico de Fernanda Montenegro e também dar aulas de português para estrangeiros, como forma de melhorar os rendimentos. Foto: Reprodução Instagram
Em 1950, Fernanda Montenegro ingressou no teatro e, no ano seguinte, foi a primeira atriz contratada da recém criada TV Tupi. Já em 1954, transferiu-se para a Record e participou, entre outras, da primeira novela da história da emissora. Em 56, voltou para a TV Tupi, onde fez mais novelas e teleteatros. Foto: Divulgação/Vania Toledo
Nos anos seguintes, ela teve novas passagens pela Tupi, além da Excelsior, TV Rio e Bandeirantes. Em 1981, Fernanda Montenegro foi contratada pela TV Globo. Foto: Arquivo Nacional
Logo no primeiro ano, Montenegro atuou em "Baila Comigo", de Manoel Carlos. Ela já tinha tanto respeito que o papel de Sílvia Toledo foi feito "sob encomenda". Ainda em 81, fez "Brilhante". Foto: - Reprodução Instagram
Já em 1986, Montenegro participou da novela "Cambalacho". Em 1990, ela teve participação especial em "Rainha da Sucata", outro clássico. No mesmo ano, integrou o elenco da minissérie "Riacho Doce". Em 91, interpretou a cafetina Olga Portela, na novela "O Dono do Mundo" (foto). Foto: - Reprodução
Apesar de vilã, a personagem cativou o público, assim como Beatriz Falcão, em "Belíssima" (2005). Foto: - Reprodução
Em 1998, ela protagonizou o filme "Central do Brasil". O longa foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e a atuação de Fernanda lhe rendeu indicações a vários prêmios, inclusive ao Oscar de Melhor Atriz. Foto: Divulgação
O filme conta a história de um garoto pobre e analfabeto que ficou órfão da mãe e agora quer ir pro Nordeste atrás do pai. Dora, a personagem de Fernanda, o ajuda nessa missão. Foto: - Reprodução
Fernanda Montenegro é amplamente reconhecida como a maior atriz brasileira de todos os tempos. Ela recebeu 119 indicações a diversos prêmios. Foto: - Reprodução Instagram
A indicação de Fernanda Montenegro ao Oscar a tornou a primeira latino-americana e a única brasileira nomeada para Melhor Atriz nessa premiação. Em 2025, sua filha, Fernanda Torres, igualou o feito ao ser indicada pela performance em “Ainda Estou Aqui”. Foto: Reprodução/Instagram
Muito por conta disso, ela acabou ficando famosa internacionalmente. "Central do Brasil" rendeu a ela o Urso de Prata, do Festival de Berlim. Foto: - Reprodução Instagram
E Fernanda também concorreu por esse trabalho ao Globo de Ouro de 1999. Prêmio, por sinal, que a filha Fernanda Torres ganhou no início de 2025 pela atuação em "Ainda Estou Aqui". Foto: - Reprodução Instagram
Outro trabalho marcante de Fernanda foi como Nossa Senhora no filme "O Auto da Compadecida" (2000), de Guel Arraes. O longa Ã© um dos mais famosos da histÃ³ria do Brasil, sendo premiado atÃ© no exterior. Foto: - ReproduÃ§Ã£o
Em 2017, Fernanda Montenegro atuou em "O Outro lado do Paraíso". A novela é amplamente reconhecida como uma das menos bem sucedidas da emissora, mas a atriz deu outro show de atuação. Foto: - Divulgação Rede Globo
Em 2021, ela foi a primeira atriz a entrar na Academia Brasileira de Letras. Ela ainda é a primeira mulher a ocupar a cadeira 17 deste seleto time fundado por Machado de Assis em 1895. Foto: - Carmen Mell /Trígonos Produções Culturais
Recentemente, Fernanda Montenegro protagonizou o filme “Vitória”, com direção de Andrucha Waddington e Breno Silveira, o longa é baseado em uma história real contada no livro “Dona Vitória da Paz”, de autoria do jornalista Fábio Gusmão. A obra retrata a luta da personagem para denunciar um esquema de tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Foto: - Reprodução Instagram
