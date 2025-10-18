Assine
Musical sobre Tony Tornado celebra legado do soul e do funk brasileiros

LA
Lance
  • Com 95 anos, o artista segue em plena atividade, atuando na novela
    Com 95 anos, o artista segue em plena atividade, atuando na novela "Êta Mundo Melhor" e levando aos palcos o show "Soul & emoção", celebrando uma trajetória que marcou gerações. Foto: Divulgação Tv Globo/Edu Lopes
  • Antes da estreia da novela, o ator comentou:
    Antes da estreia da novela, o ator comentou: "Pô, me desenterraram. Ah, que coisa horrorosa, mas foi bom, eu estou feliz da vida", disse Tony, com bom humor e comemorando mais um trabalho em televisão. Foto: Reprodução Instagram
  • A novela 'Êta Mundo Melhor' foi uma sequência de 'Êta Mundo Bom', de 2016. Ele interpretou Lúcio, dono de uma rádio que teve um romance no passado com Margarida, vivida por Nívea Maria. Veja a trajetória desse artista talentoso e longevo.
    A novela 'Êta Mundo Melhor' foi uma sequência de 'Êta Mundo Bom', de 2016. Ele interpretou Lúcio, dono de uma rádio que teve um romance no passado com Margarida, vivida por Nívea Maria. Veja a trajetória desse artista talentoso e longevo. Foto: Divulgação
  • Antônio Viana Gomes, mais conhecido como Tony Tornado, nasceu em 1930 em Presidente Prudente, interior de São Paulo.
    Antônio Viana Gomes, mais conhecido como Tony Tornado, nasceu em 1930 em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Foto: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional
  • Filho de pai guianense e mãe brasileira, ele viveu com os pais até os 17 anos.
    Filho de pai guianense e mãe brasileira, ele viveu com os pais até os 17 anos. Foto: Reprodução
  • Na juventude, ele sonhava em ser paraquedista, mas antes disso trabalhou como engraxate e chegou a vender amendoim para ajudar no sustento.
    Na juventude, ele sonhava em ser paraquedista, mas antes disso trabalhou como engraxate e chegou a vender amendoim para ajudar no sustento. Foto: Reprodução/Acervo Pessoal
  • Em 1948, Tony se mudou para o Rio de Janeiro. No ano seguinte, entrou para o Exército, onde conheceu Silvio Santos.
    Em 1948, Tony se mudou para o Rio de Janeiro. No ano seguinte, entrou para o Exército, onde conheceu Silvio Santos. Foto: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional
  • Antes de seguir o caminho artístico, Tony ficou 13 anos servindo no Exército. Na década de 1960, começou a se apresentar na rádio Mayrink Veiga imitando cantores americanos.
    Antes de seguir o caminho artístico, Tony ficou 13 anos servindo no Exército. Na década de 1960, começou a se apresentar na rádio Mayrink Veiga imitando cantores americanos. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Mais tarde, foi para Nova York, onde teve uma vida difícil. Lá, ele chegou a trabalhar como cafetão no bairro do Harlem.
    Mais tarde, foi para Nova York, onde teve uma vida difícil. Lá, ele chegou a trabalhar como cafetão no bairro do Harlem. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
  • Na mesma hora, foi retirado do local algemado. Anos depois, ele relembrou:
    Na mesma hora, foi retirado do local algemado. Anos depois, ele relembrou: "Sempre achavam que eu agitava e eu não agitava. Até que um dia falaram: 'vamos mandar esse negão embora'. Aí, me botaram no avião e eu fui embora". Foto: Reprodução/TV Brasil
  • Depois disso, Tony foi exilado e passou por vários países, como Uruguai, Tchecoslováquia (hoje extinta), Coreia do Norte, Cuba e Rússia.
    Depois disso, Tony foi exilado e passou por vários países, como Uruguai, Tchecoslováquia (hoje extinta), Coreia do Norte, Cuba e Rússia. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Quando voltou ao Brasil, adotou o nome artístico Tony Tornado e começou a ganhar reconhecimento nacional.
    Quando voltou ao Brasil, adotou o nome artístico Tony Tornado e começou a ganhar reconhecimento nacional. Foto: Divulgação/Prêmio da Música Brasileira
  • Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi sua vitória no Festival Internacional da Canção de 1970 com a música “BR-3”, ao lado do Trio Ternura.
    Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi sua vitória no Festival Internacional da Canção de 1970 com a música “BR-3”, ao lado do Trio Ternura. Foto: Reprodução
  • Além de sua carreira musical, Tony Tornado se destacou como ator de televisão e cinema. Fez vários testes até conseguir seu primeiro papel como João Corisco, na novela
    Além de sua carreira musical, Tony Tornado se destacou como ator de televisão e cinema. Fez vários testes até conseguir seu primeiro papel como João Corisco, na novela "Jerônimo, o Herói do Sertão", exibida pela TV Tupi. Foto: Divulgação/Nelson di Rago/Globo
  • Tony participou de diversas novelas da Rede Globo. Um dos seus primeiros — e mais marcantes — papéis foi em
    Tony participou de diversas novelas da Rede Globo. Um dos seus primeiros — e mais marcantes — papéis foi em "Roque Santeiro" (1985), quando interpretou Rodésio. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Na TV brasileira, Tony foi um dos primeiros a usar o cabelo
    Na TV brasileira, Tony foi um dos primeiros a usar o cabelo "black power", símbolo de orgulho e resistência negra. Foto: Divulgação/Nelson di Rago/Globo
  • Outras novelas marcantes da carreira de Tony Tornado foram:
    Outras novelas marcantes da carreira de Tony Tornado foram: "Sinhá Moça" (1986), "Agosto" (1993), "A Viagem" (1994), "Kubanacan" (2003) e "Amor Perfeito" (2023). Foto: Divulgação/TV Globo
