Musical sobre Tony Tornado celebra legado do soul e do funk brasileiros
Com 95 anos, o artista segue em plena atividade, atuando na novela "Êta Mundo Melhor" e levando aos palcos o show "Soul & emoção", celebrando uma trajetória que marcou gerações. Foto: Divulgação Tv Globo/Edu Lopes
Antes da estreia da novela, o ator comentou: "Pô, me desenterraram. Ah, que coisa horrorosa, mas foi bom, eu estou feliz da vida", disse Tony, com bom humor e comemorando mais um trabalho em televisão. Foto: Reprodução Instagram
A novela 'Êta Mundo Melhor' foi uma sequência de 'Êta Mundo Bom', de 2016. Ele interpretou Lúcio, dono de uma rádio que teve um romance no passado com Margarida, vivida por Nívea Maria. Veja a trajetória desse artista talentoso e longevo. Foto: Divulgação
Antônio Viana Gomes, mais conhecido como Tony Tornado, nasceu em 1930 em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Foto: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional
Filho de pai guianense e mãe brasileira, ele viveu com os pais até os 17 anos. Foto: Reprodução
Na juventude, ele sonhava em ser paraquedista, mas antes disso trabalhou como engraxate e chegou a vender amendoim para ajudar no sustento. Foto: Reprodução/Acervo Pessoal
Em 1948, Tony se mudou para o Rio de Janeiro. No ano seguinte, entrou para o Exército, onde conheceu Silvio Santos. Foto: Domínio público / Acervo Arquivo Nacional
Antes de seguir o caminho artístico, Tony ficou 13 anos servindo no Exército. Na década de 1960, começou a se apresentar na rádio Mayrink Veiga imitando cantores americanos. Foto: Reprodução/TV Globo
Mais tarde, foi para Nova York, onde teve uma vida difícil. Lá, ele chegou a trabalhar como cafetão no bairro do Harlem. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Na mesma hora, foi retirado do local algemado. Anos depois, ele relembrou: "Sempre achavam que eu agitava e eu não agitava. Até que um dia falaram: 'vamos mandar esse negão embora'. Aí, me botaram no avião e eu fui embora". Foto: Reprodução/TV Brasil
Depois disso, Tony foi exilado e passou por vários países, como Uruguai, Tchecoslováquia (hoje extinta), Coreia do Norte, Cuba e Rússia. Foto: Reprodução/TV Globo
Quando voltou ao Brasil, adotou o nome artístico Tony Tornado e começou a ganhar reconhecimento nacional. Foto: Divulgação/Prêmio da Música Brasileira
Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi sua vitória no Festival Internacional da Canção de 1970 com a música “BR-3”, ao lado do Trio Ternura. Foto: Reprodução
Além de sua carreira musical, Tony Tornado se destacou como ator de televisão e cinema. Fez vários testes até conseguir seu primeiro papel como João Corisco, na novela "Jerônimo, o Herói do Sertão", exibida pela TV Tupi. Foto: Divulgação/Nelson di Rago/Globo
Tony participou de diversas novelas da Rede Globo. Um dos seus primeiros — e mais marcantes — papéis foi em "Roque Santeiro" (1985), quando interpretou Rodésio. Foto: Reprodução/TV Globo
Na TV brasileira, Tony foi um dos primeiros a usar o cabelo "black power", símbolo de orgulho e resistência negra. Foto: Divulgação/Nelson di Rago/Globo
Outras novelas marcantes da carreira de Tony Tornado foram: "Sinhá Moça" (1986), "Agosto" (1993), "A Viagem" (1994), "Kubanacan" (2003) e "Amor Perfeito" (2023). Foto: Divulgação/TV Globo