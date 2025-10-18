Galeria
Marido anuncia separação de Carol Nakamura e desabafa: ‘Nunca era o suficiente’
"Realizei vários sonhos que você tinha, dentre eles ter sua casa própria e gravar uma série", escreveu. O ator disse ainda ter enfrentado crises emocionais por conta das cobranças de Nakamura. Foto: Reprodução instagram @carol_nakamura
"Enquanto você estava sentada mexendo no celular." Segundo ele, o esforço constante o levou à depressão e à síndrome do pânico: "Nunca era o suficiente para você, sempre era pouco." Carol Nakamura, que tem ascendência japonesa, é apenas uma dentre tantos brasileiros de origem nipônica que se destacaram na mídia e nas artes. Vejamos outros? Foto: Reprodução instagram @carol_nakamura
Daniele Suzuki: Nascida no Rio de Janeiro em 21/09/1977, é descendente de japoneses. Além de atriz, atua como diretora, apresentadora, palestrante e professora universitária, com uma carreira multifacetada na televisão e fora dela. Foto: Reprodução do Instagram @danisuzuki
Ganhou vasta notoriedade pela personagem Miyuki em "MalhaÃ§Ã£o" e por apresentar os programas "Mandou Bem" e "Tribos", ambos na TV por assinatura. Esses trabalhos consolidaram sua presenÃ§a como referÃªncia na mÃdia jovem e alternativa. Foto: reproduÃ§Ã£o
Sabrina Sato: É uma das apresentadoras mais queridas do Brasil. Repleta de carisma e estilo, despontou na televisão ao participar do BBB3, exibido em 2003, quando foi eliminada na oitava semana. Em 2024, visitou o Japão para apresentar um quadro do Fantástico, da Globo. Foto: reprodução/instagram
-
Arthur Nory: Medalhista olímpico de bronze em ginástica nas Olimpíadas do Rio 2016. Também atua como modelo, mostrando versatilidade e é uma voz importante na comunidade LGBTQIA+, promovendo inclusão no esporte. Foto: reprodução/instagram
-
Jacqueline Sato: Conhecida por trabalhos na novela "Sol Nascente" e em sÃ©ries como "Os Ausentes" e "SessÃ£o de Terapia". JÃ¡ fez comentÃ¡rios sobre as dificuldades de ser atriz quando se tem descendÃªncia asiÃ¡tica. TambÃ©m Ã© ativista na condiÃ§Ã£o de embaixadora do Greenpeace e fundadora da House of Cats. Foto: reproduÃ§Ã£o
Ana Hikari: Representa a nova geração de artistas asiáticos no Brasil. Ganhou destaque como protagonista em "Malhação: Viva a Diferença" e participou de "As Five". Usa frequentemente suas redes para promover debates sobre identidade, representatividade e cultura asiática. Foto: reprodução/instagram
-
Carol Nakamura: Já citada no início da galeria, ficou famosa como bailarina do Domingão do Faustão, depois atuou em novelas como "Sol Nascente" e "Malhação". Também trabalhou como repórter e apresentadora na Globo e Record. Envolvida em ações de inclusão e apoio a crianças em situação de vulnerabilidade, é referência de beleza e talento. Foto: reprodução/instagram
Geovanna Tominaga: Ex-apresentadora da "TV Globinho" e do "Vídeo Show", também acumula trabalhos de repórter e atriz em diferentes emissoras. Atuou em novelas como "Sol Nascente". Além disso, é escritora. Assina o livro "Você já é o suficiente", sobre autoestima e autoconhecimento. Foto: reprodução/instagram
Tomie Ohtake: Ícone da arte abstrata, a artista plástica naturalizada brasileira fez fama por suas esculturas e painéis que se tornaram marcos em espaços públicos de várias cidades brasileiras. Já recebeu diversos prêmios e homenagens. É fundadora de instituto que leva seu nome em São Paulo, dedicado à arte contemporânea e à formação cultural. Foto: divulgação
Daniel Uemura: Começou aos 13 anos em comerciais, e ficou conhecido como Raiden em "Malhação". Atuou em novelas como "Amor à Vida", "Sol Nascente" e séries como "3%" e "Os Ausentes". Foi apresentador do "TV Globinho" e repórter no "Mais Você". Também atuou no cinema e teatro. Foto: reprodução/instagram
Celso Kamura: Cabeleireiro de famosos com mais de 45 anos de atuação, é responsável pelo visual de celebridades como Angélica, Grazi Massafera, Ana Hickmann e até da ex-presidente Dilma Rousseff. Popularizou técnicas como o alisamento definitivo no Brasil, inspirado na escova japonesa. Foto: reprodução/instagram
Marcelo Yuka (1967â??2019): Sempre valorizou suas raÃzes multiculturais. Fundador e baterista da banda O Rappa, foi responsÃ¡vel por letras marcantes com forte crÃtica social. Deixou, alÃ©m da mÃºsica, uma obra reflexiva sobre desigualdade, violÃªncia urbana e resistÃªncia. Foto: reproduÃ§Ã£o/instagram
Bento Hinoto (1970–1996): Guitarrista da saudosa banda Mamonas Assassinas, que fez grande sucesso no Brasil e foi vitimada em acidente aéreo. Era considerado o melhor músico do grupo, responsável pelos arranjos e direção musical. Sua arte e carisma continuam vivos na memória dos fãs. Foto: reprodução/instagram
Rodrigo Kenji: Influenciador e criador de conteúdo sobre cultura japonesa e humor, também atuou em produções nacionais. Sua presença contribui para ampliar a representatividade asiática na televisão e no cinema. Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
Daniel Matsunaga: Modelo que ganhou status de celebridade no Brasil em razÃ£o da carreira consolidada fora do paÃs. Brasil. Ã? exemplo de sucesso internacional de um nipo-brasileiro multifacetado. Participou de "A Fazenda", atraindo grande atenÃ§Ã£o com sua trajetÃ³ria. Foto: REPRODUÃ?Ã?O/INSTAGRAM
Akihiro Sato: Fez sucesso como modelo no Brasil, bem como em países asiáticos. Participou de filmes e séries filipinas como "Darna", "Panday Kids" e "My Valentine Girls". Versátil, também já jogou futebol profissional. Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
Lyoto Machida: Lutador de MMA e campeão meio-pesado do UFC em 2009. Também competiu no Bellator MMA. Conhecido como “The Dragon”, é faixa preta em karatê Shotokan, jiu-jitsu brasileiro e judô. Combina técnicas asiáticas com artes marciais mistas, sendo referência mundial em evasão e contra-ataque. Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
Fernanda Takai: Vocalista da banda Pato Fu desde os anos 1990, lançou carreira solo em 2007 com grande sucesso e já foi indicada ao Grammy Latino. Visitou o Japão pela primeira vez aos 35 anos e desde então mantém forte vínculo com a cultura de lá, inclusive cantando em japonês. Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
A comunidade nipo-brasileira é a maior fora do Japão, com cerca de 2 milhões de descendentes, Sua influência se estende a diversas áreas da cultura de nosso país. Sua presença no Brasil vai muito além da culinária e das festas tradicionais: ela pulsa na arte, na música, no esporte, na televisão e na moda. Foto: REPRODUÇÃO