Exposição sobre Vinicius de Moraes estreia no Rio

“Orfeu da Conceição” teve canções compostas por Vinicius de Moraes com Tom Jobim, o primeiro trabalho da parceria que mudaria para sempre a música brasileira. A peça foi adaptada por cinema pelo diretor francês Marcel Camus com o título “Orfeu Negro”, premiado com a Palma de Ouro em Cannes, em 1959, e o Oscar, em 1960. Foto: Instagram @poetaviniciusdemoraes