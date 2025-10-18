Estado brasileiro proíbe plantio de árvore invasora que mata abelhas

A Lei Estadual nº 17.694/2019 proíbe a produção de mudas e o plantio de novas espatódeas, determina o corte das árvores já existentes e a substituição das que estão em áreas públicas por espécies nativas, com multa de R$ 1 mil por planta, que será dobrada em caso de reincidência. O IMA recomenda o uso de espécies nativas adequadas a cada bioma para preservar o equilíbrio ecológico e proteger a fauna local. Foto: Anna Varsányi por Pixabay