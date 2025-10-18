Galeria
Harris Dickinson será John Lennon em novo filme sobre os Beatles
Cada filme, será centrado em um integrante da banda e estreia em abril de 2028. Foto: Reprodução/@thebeatles
O elenco também inclui Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan. Foto: Reprodução/Sony Pictures
Harris Dickinson, nasceu em 24 de junho de 1996 em Leytonstone, uma área do leste de Londres, tem se destacado em Hollywood nos últimos anos. Foto: Reprodução Instagram /@harrisdickinson
Porém, o ator começou sua carreira na televisão britânica. Foto: Raph_PH - wikimedia commons
Sua estreia no cinema ocorreu em 2017, no drama independente "Ratos de Praia", no qual interpretou Frankie, um jovem que está em busca da sua identidade. O papel lhe rendeu indicações ao Independent Spirit Award e ao Gotham Independent Film Award Foto: Divulgação
Em 2018, interpretou John Paul Getty III na série dramática da FX, "Trust". Foto: Divulgação
No ano seguinte, participou do elenco de "Malévola: Dona do Mal", da Disney, como o Príncipe Phillip, substituindo o ator Brenton Thwaites, que interpretou o personagem no primeiro filme. Foto: Divulgação
Também dublou o personagem Gurjin na série "O Cristal Encantado: A Era da Resistência" da Netflix. Foto: Divulgação
Em 2021, atuou em "King's Man: A Origem", filme da franquia Kingsman, como Conrad Oxford, filho do Duque de Oxford, interpretado por Ralph Fiennes. Foto: Divulgação
Entretanto, o ator britânico só ganhou destaque em 2022 ao estrelar "O Triângulo da Tristeza", filme que recebeu três indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, e conquistou a Palma de Ouro em Cannes. Foto: Divulgação
Nesse filme, ele interpreta Carl, um modelo que acompanha a namorada, Yaya, em um cruzeiro de luxo. Que, após um naufrágio, luta para se adaptar à nova dinâmica de poder na ilha. Foto: Divulgação
No ano seguinte, participou da minissérie "Assassinato no Fim do Mundo", da FX, e do filme Scrapper, que estreou no Festival de Sundance. Foto: Divulgação
Em 2023, interpretou David Von Erich em "Garra de Ferro", drama biográfico sobre uma família de lutadores. Foto: Divulgação
Em 2024, atuou em Babygirl, ao lado de Nicole Kidman. Foto: Divulgação
No longa, ele é Samuel, um estagiário na empresa da CEO Romy, interpretada por Nicole Kidman, que entra em um relacionamento complexo com a chefe. Foto: Divulgação
Em 2025, fez sua estreia como diretor com o longa "Urchin", que estreou no Festival de Cannes e recebeu o Prêmio FIPRESCI na seção Un Certain Regard. Foto: Divulgação
O filme conta a história de Mike, um morador de rua em Londres que luta para se libertar de um ciclo de autodestruição enquanto tenta mudar sua vida. Foto: Divulgação
Em sua carreira, Dickinson recebeu indicações ao BAFTA e ao Independent Spirit Award. Em 2025, venceu o Santa Barbara International Film Festival Virtuoso Award por sua atuação em Babygirl. Foto:
Dickinson é namorado da cantora e compositora britânica Rose Gray, com quem compartilha um gato chamado Misty Blue. Foto: Reprodução Instagram /@harrisdickinson
O casal mantém um relacionamento desde a escola secundária e colaborou profissionalmente em videoclipes dirigidos por Dickinson. Foto: Reprodução Instagram /@rosegray_