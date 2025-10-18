Galeria
Irritado, Mateus Solano derruba celular de espectadora que filmava durante peça
-
Em nota, a assessoria do ator informou que o público é avisado quatro vezes antes do início de cada sessão para desligar os celulares, pois eles atrapalham o desempenho dos artistas e a experiência dos espectadores. A equipe também afirmou que Solano se prontificou a arcar com possíveis reparos no aparelho da espectadora. Foto: Marcos Paulo Prado/Unsplash
-
O Sesc/RS, responsável pelo teatro, confirmou que o público foi alertado previamente sobre a proibição de fotos e vídeos , lamentou o ocorrido e reforçou o compromisso com o respeito entre artistas e espectadores. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
Mateus está em cartaz com o espetáculo “O Figurante” há mais de um ano, com quase 200 apresentações e 100 mil espectadores e as apresentações continuarão normalmente. Foto: Reprodução Instagram /@ofigurante_espetaculo
-
Em setembro de 2025, Mateus anunciou o fim de seu casamento com Paula Braun, após 17 anos de união por meio de uma publicação conjunta em uma rede social. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
-
O post dizia: “Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. [...] Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos.” Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
Os dois são pais de Flora, nascida em 2010, e Benjamin, que nasceu em 2015. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
Mateus Solano Schenker Carneiro da Cunha nasceu em Brasília em 20 de março de 1981. Filho de João Solano Carneiro da Cunha, se formou em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
-
Sua carreira profissional iniciou no teatro, com o espetáculo “O Homem que Era Sábado” em 2003. No mesmo ano fez sua estreia na televisão participando de um episódio de “Linha Direta”. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
Na TV ele teve participações em séries como “Sob Nova Direção”, “Faça Sua História”, “Casos e Acasos” e minisséries como “Um Só Coração” e “JK”. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
O primeiro papel que chamou atenção maior do público ocorreu em 2009, quando interpretou Ronaldo Bôscoli na minissérie “Maysa: Quando Fala o Coração”. Foto: Mateus Solano / Reprodução Instagram
-
-
Ele estreou em novelas em 2009 como os gêmeos Jorge e Miguel em “Viver a Vida”, de Manoel Carlos. Enquanto Jorge era um homem frio e calculista, Miguel se destacava pelo temperamento doce e apaixonado. Foto: Divulgação
-
Em 2011, participou de “Morde e Assopra”, de Walcyr Carrasco, no papel do geneticista Ícaro, um cientista que perdeu a esposa em um acidente e tenta recriá-la em forma de androide. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
No remake de “Gabriela”, exibido em 2012, Mateus deu vida a Mundinho Falcão, político progressista que defendia ideias modernas em Ilhéus dos anos 1920. Seu personagem se envolvia em romance com Jerusa, interpretada por Luiza Valdetaro. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
-
O papel mais emblemático de sua carreira veio em 2013, quando deu vida a Félix Khoury na novela “Amor à Vida”. O vilão, filho de César e Pilar, ambicionava herdar o hospital da família e cometeu atrocidades. O personagem, porém, ganhou camadas emocionais e conquistou o público ao longo da trama. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
Félix marcou a teledramaturgia por protagonizar o primeiro beijo gay em uma novela da TV Globo, ao lado de Thiago Fragoso no último capítulo. A cena foi histórica e gerou grande repercussão nacional. Foto: Divulgação
-
Em “Liberdade, Liberdade”, exibida em 2016, Solano interpretou o vilão Rubião, um homem ambicioso que se torna chefe da Intendência após a morte de Tiradentes. No ano seguinte, esteve em “Pega Pega”. Diferente dos vilões anteriores, seu personagem Eric era um mocinho romântico que vivia um história de amor com a personagem de Camila Queiroz. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
-
Já em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, exibida em 2021, interpretou o médico Guilherme. Na trama, ele sofre um acidente de avião com outros três personagens. Os quatro recebem da Morte uma segunda chance de viver, mas com a condição de que, em um ano, um deles partiria de vez. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
Por suas atuações, recebeu vários prêmios e indicações importantes ao longo da carreira, incluindo Troféu Imprensa, Prêmio APCA, Prêmio Extra, Prêmios Qualidade Brasil, Melhores do Ano, entre outros, especialmente por papéis marcantes como Félix. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
No cinema, Mateus já atuou em filmes como “Linha de Passe”, que foi exibido em Cannes, “Vida de Balconista”, “Confia em Mim”, “Em Nome da Lei” e “Talvez uma História de Amor”. Foto: Divulgação
-
-
No teatro, manteve atuação contínua com peças como “Hamlet”, “Do Tamanho do Mundo”, “Selfie”, “O Mistério de Irma Vap”. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial
-
Além de ator, ele se engaja em causas ambientais e de sustentabilidade. Ele participa de campanhas como Mares Limpos e defende, em sua casa e publicamente, práticas como reaproveitamento de água, compostagem, energia solar e consumo mais consciente. Foto: Reprodução Instagram /@mateusolanooficial