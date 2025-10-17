Menina encontra amuleto sagrado do Antigo Egito durante passeio em Israel

Olho Turco - Também chamado de olho grego, é usado para afastar o mau-olhado em várias culturas do Mediterrâneo. Feito de vidro, é encontrado em lojas de souvenirs ou esotéricas, tradicionalmente em azul e branco para trazer boa sorte. É utilizado em joias, amuletos de carro e roupas em algumas culturas, como a grega, como proteção contra o azar. Foto: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay