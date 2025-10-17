Galeria
Shyamalan na direção: após sucesso de Barbie, Hollywood investe em gravações de novo brinquedo
Inspirado pelo sucesso do filme "Barbie", dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie, o mercado hollywoodiano segue explorando adaptações de brinquedos. Foto: Divulgação/WarnerBros
Shyamalan será o diretor da série, enquanto Brad Falchuk, de "American Horror Story", assina o roteiro. Até agora, não foram divulgados detalhes sobre a trama ou o elenco. Foto: flickr/Gage Skidmore
Shyamalan nasceu em 6 de agosto de 1970, na pequena cidade de Mahé, na Índia, e é naturalizado americano, pois cresceu no subúrbio da Filadélfia. Desde adolescente, queria ser cineasta e rodava filmes amadores. Foto: reprodução instagram
Uma curiosidade interessante é que o diretor sempre faz alguma aparição em seus próprios filmes. Em "O Sexto Sentido", por exemplo, ele interpretou um médico (foto). Foto: Divulgação
Desde 1992, o cineasta é casado com Bhavna Vaswani, com quem tem três filhos, mas mantém sua vida pessoal relativamente discreta, longe dos holofotes de Hollywood. Foto: Reprodução Instagram /@mnight
M. Night Shyamalan ficou conhecido mundialmente por dirigir filmes que têm forte carga de suspense. Alguns chegam a ser catalogados no gênero de terror. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
Shyamalan alcançou fama em 1999 após o lançamento de "O Sexto Sentido", um dos filmes com maior reviravolta na história do cinema, o que atraiu a curiosidade do público e causou uma intensa propaganda boca a boca. Foto: Divulgação
O filme causou uma grande projeção do ator mirim Haley Joel Osment. Pela interpretação como Cole, que imortalizou a frase "Eu vejo gente morta" ("I see dead people"), ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Foto: divulgação
Shyamalan também recebeu duas indicações ao Oscar em 2000 por "O Sexto Sentido": Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original. Foto: Divulgação
Antes de bombar com "O Sexto Sentido", porém, Shyamalan já havia lançado "Olhos Abertos" (1998), que não teve grande repercussão. Na trama, um garoto de 10 anos começa a questionar o sentido da vida após a morte do avô. Foto: Divulgação
Nos anos 2000, Shyamalan fez outros filmes que ganharam repercussão. O cineasta continuou embalado pela fama de "O Sexto Sentido" e ganhou uma legião de fãs. Veja alguns de seus principais filmes. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
"Corpo Fechado" (2001) - Estrelado por Bruce Willis e Samuel L. Jackson, mostra dois extremos. O personagem de Willis, protegido, nunca fica doente; e o de Jackson tem uma grave propensão a se machucar. Foto: divulgação
"Sinais" (2002) - Estrelado por Mel Gibson, mostra uma família que fica intrigada depois que símbolos gigantescos aparecem na plantação de sua fazenda. Foto: Divulgação
"A Vila" (2004) - Estrelado por Bryce Dallas Howard, Sigourney Weaver e Joaquin Phoenix, o filme mostra uma aldeia em que idosos propagam uma crença que incute medo nas pessoas e que gera um clima de mistério. Foto: Divulgação
"A Dama na Água" (2006) - Estrelado por Paul Giamatti e Bryce Dallas Howard, a trama mostra um zelador de um condomínio que descobre a presença de uma estranha figura que surge na piscina. Foto: Divulgação
"Fim dos Tempos" (2008) - Estrelado por Mark Wahlberg, aborda uma série de mortes inexplicáveis que se espalham pelo país e que geram pânico na população. Foto: Divulgação
"A Visita" (2015) - Estrelado por Olivia DeJonge e Ed Oxenbould, o filme mostra uma adolescente e seu irmão mais novo que vão visitar os avós e acabam se deparando com uma situação misteriosa. Foto: Divulgação
"Fragmentado" (2016) - Estrelado por James McAvoy e Anya Taylor-Joy, o filme gira em torno de um homem com 23 personalidades e de uma jovem que precisa se livrar de sua versão de maníaco. O filme se passa no mesmo universo de "Corpo Fechado". Foto: Divulgação
"Vidro" (2019) - Estrelado por James McAvoy, Samuel L. Jackson e Bruce Willis, "Vidro" é a união e ao mesmo tempo a conclusão das tramas de "Corpo Fechado" e "Fragmentado" Foto: Divulgação
"Tempo" (2021) - Estrelado por Thomasin McKenzie e Alexa Swinton , o filme mostra uma famÃlia que vai se divertir numa praia e acaba se envolvendo num mistÃ©rio sinistro. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
"Batem à Porta" (2023) - Estrelado por Dave Bautista (de "Guardiões da Galáxia") e Rupert Grint (o Ron, de "Harry Potter"), o filme mostra uma família refém de invasores armados. Foto: Divulgação
"Armadilha" (2024) - Estrelado por Josh Hartnett, Saleka Shyamalan, Ariel Donoghue, Hayley Mills e Allison Pill, o longa acompanha um pai e sua filha adolescente que, ao assistir a um show de uma diva pop, se veem envolvidos em um evento sinistro com um serial killer em fuga. Foto: Divulgação
O filme projetou o talento múltiplo de Saleka, filha do cineasta, que, além de atriz, é cantora. Ela compôs e interpretou as músicas do filme , na pele de uma estrela da música que se envolve na trama de suspense. Foto: Instagram @saleka