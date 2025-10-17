Assine
Morre o artista criativo responsável por pôsteres de ‘Star Wars’; saga já perdeu várias estrelas

LA
Lance
    Reconhecido pelo estilo colorido, Struzan capturava com perfeição o espírito dos filmes. Foto: Reprodução Instagram / @drewstruzanart
    Jim Lee, desenhista e presidente da DC Comics, homenageou o artista dizendo: “Um gigante entre gigantes. Seu trabalho capturou a humanidade, o poder e a emoção de seus personagens de maneiras nunca vistas antes. Obrigado por dar vida a todos os momentos marcantes da minha infância e além”. Foto: Wikimedia Commons / Daniel Benavides
    Steven Spielberg, um de seus principais colaboradores, o chamou de “meu artista de cinema favorito” e afirmou que seus filmes precisavam estar à altura das artes criadas por ele. Foto: Martin Kraft - Wikimédia Commons
    George Lucas, o criador de "Star Wars" disse: "Drew era um artista do mais alto calibre. Suas ilustrações capturavam perfeitamente o entusiasmo, o tom e o espírito de cada um dos meus filmes. Sua criatividade, através de uma única imagem ilustrada, revelava um mundo cheio de vida e cores vibrantes, mesmo à primeira vista. Tive a sorte de trabalhar com ele em diversas ocasiões". Foto: Flickr - nicolas genin
  • "Star Wars" ou "Guerra nas Estrelas" em português é uma das maiores sagas do cinema. Desde seu primeiro filme em 1977, Star Wars revolucionou o cinema, combinando aventura espacial, mitologia, efeitos especiais práticos e uma narrativa sobre o equilíbrio entre o bem e o mal. Foto: divulgação
    A saga expandiu-se muito além da trilogia original e ganhou continuações, spin-offs, séries, livros, jogos, quadrinhos e uma legião de fãs mundialmente. Foto: divulgação
    Por ser uma franquia que já existe por mais de 50 décadas, muitos dos artistas que trabalharam e ajudaram a construir a saga já morreram. Confira a seguir quem são esses artistas que já morreram. Foto: Reprodução Instagram /@drewstruzanart
    O ator Angus MacInnes - nascido em 1947 e falecido em 2024, interpretou Jon “Dutch” Vander em "Star Wars: Uma Nova Esperança", lançado em 1977. Foto: Divulgação
    A família lembrou de outros trabalhos de Angus. Entre eles, “A Testemunha” (1985), “A Lei de Dredd” (1995), “Capitão Phillips” (2013), entre outros: “Seu trabalho tocou inúmeras vidas e ele teve muito orgulho de fazer parte dessas histórias que continuam a repercutir no público em todo o mundo”. Foto: Reprodução Facebook
    Carrie Fisher - Famosa pelo papel da Princesa Leia e Guerra nas Estrelas, morreu 27/12/2016, aos 60 anos, ao sofrer uma parada cardíaca depois de passar mal numa viagem de avião. Ela também fazia gravações e recebeu um Grammy pelo álbum The Princess Diarist. Foto: Divulgação
    Carrie Fisher já havia gravado suas últimas cenas para o episódio VIII de Star Wars. Em 47 anos de carreira, ela fez ap todo 78 filmes e séries. Além de Guerra nas Estrelas, ela teve destaque em vários filmes. Entre eles, Seus outros papéis incluem Shampoo (1975), The Blues Brothers (1980) e Hannah and Her Sisters (1986) Foto: reprodução / Star Wars: A Ascensão Skywalker
    Christopher Lee (1922 - 2015) - Conde Dookan/Darth Tyranus O ator britânico, nascido em 27/5/1922, morreu em 7/6/2015, aos 93 anos Foto: Youtube Canal EA Star Wars
    Christopher Lee foi um dos atores mais prolíficos da história, com mais de 200 filmes. Curiosamente, ele foi vilão na maioria deles (85%). Foto: Avda – Wikimédia Commons
    Alec Guinness (1914 - 2000) -Obi-Wan Kenobi - O ator britânico, nascido em 2/4/1914, morreu em 5/8/2000, aos 86 anos. Foto: A Lucasfilm Ltd. Production – Wikimédia Commons
    Tinha o título de Cavaleiro concedido pela Rainha Elizabeth II em 1959. Odiava tanto ter atuado na saga que pediu para seu personagem morrer. E não abria cartas de fãs. Foto: Allan warren – Wikimédia Commons
    Peter Mayhew (1944 - 2019) - Chewbacca - O ator britânico, nascido em 19/5/1944, morreu em 30/4/2019, aos 74 anos Foto: Divulgação Star Wars
    Peter Mayhew foi escolhido para o papel, principalmente, por causa de sua altura: incriveis 2,20 metros, que causavam espanto por onde ele passa a. Foto: Florida Supercon – Wikimédia Commons
    Jeremy Bulloch (1945 - 2020) - Boba Fett - O ator britânico, nascido em 16/2/1945, morreu em 17/12/2020 aos 75 anos Foto: Divulgação do site starwars.com
    Jeremy Bulloch sofria de Mal de Parkinson. Teve longa carreira, pois começou ainda menino, fazendo comerciais. Foto: Luigi Novi – Wikimédia Commons
    Jason Wingreen (1920 - 2015) - Também fez a voz de Boba Fett - O ator americano, nascido em 9/10/1920, morreu em 25/12/2015, aos 95 anos. Foto: facebook.com/sociedadejedi
    Jason Wingreen começou a carreira em teatro atuando na prestigiada Broadway e também fez várias séries de TV, além de cinema. Foto: Reprodução do site IMDB.com
    Shelagh Fraser (1920 - 2000) - Tia Beru - A atriz britânica, nascida em 25/11/1920, morreu em 29/8/2000, aos 79 anos. Foto: Reprodução do site Adoro Cinema
    Shelagh Fraser ficou mais conhecida por papéis em televisão, ao longo da carreira, com uma participação mais modesta em produções de cinema. Foto: Twitter @CmunkyBizzness
    Phil Brown (1916 - 2006) - Tio Owen - O ator americano, nascido em 30/4/1916, morreu em 9/2/2006, aos 89 anos. Foto: Reprodução do site yahoo-movies-uk.tumblr.com
    Phil Brown dedicou uma boa parte de sua carreira aos trabalhos em teatro. Inclusive, além de ator , ele também foi diretor teatral. Foto: Reprodução do site yahoo-movies-uk.tumblr.com
    Kenny Baker (1934 - 2016) - R2-D2 - Por trás da armadura do robô que ficou famoso em Guerra nas Estrelas havia um ator. Foto: Star Wars/Kristen DelValle – Wikimédia Commons
    O ator britânico, nascido em 24/8/1934, morreu em 13/8/2016, aos 81 anos. Ele era anão: media 1,12 metro. Por isso, coube na estrutura do robô só filme Foto: Gordon Tarpley – Wikimédia Commons
    Andrew Jack (1944 - 2020) - Caluan Ematt - O ator britânico, nascido em 28/1/1944, morreu aos 76 anos, em 31/3/2020, vítima da Covid-19. Foto: Divulgação starwars.com
    Andrew Jack também foi técnico de dialetos de filmes de Star Wars. Ele era dublador e preparador de voz e sotaques. Fez consultoria para grandes produções, como "Vingadores". Foto: site andrewjack.com/
    Peter Cushing (1913 - 1994) - Grand Moff Tarkin - O ator britânico, nascido em 26/5/1913, morreu em 11/8/1994, aos 81 anos. Foto: Reprodução do site Adoro Cinema
    Peter Cushing ficou conhecido por papéis em filmes de terror nas décadas de 1950,60 e 70. Prolífico , ele atuou em mais de 100 filmes. Foto: petercushingblog.blogspot.com
    Sebastian Shaw (1905 - 1994) - Anakin Skywalker - O ator britânico, nascido em 29/5/1905, morreu em 24/12/1994, aos 89 anos. Foto: Pixelpiper – Flickr e Reprodução do site Omelete.com.br
    Curiosamente, Sebastian Shaw ficou conhecido apenas por esse papel. Sua carreira não teve outros trabalhos expressivos de alcance internacional. Foto: m.facebook.com/DreamsAndToys77
    Jack Purvis (1937 - 1997) - Chefe dos Jawa, líder dos Ugnaught e Teebo, o Ewok - O ator britânico, nascido em 13/7/1937, morreu em 21/11/1997, aos 60 anos. Foto: Reprodução do site Adoro Cinema
    Jack Purvis teve um trabalho mais concentrado em papéis que exigiam um ator com baixa estatura. Ele media apenas 1,20 metro e era requisitado para interpretações pontuais. Foto: Reprodução do site themoviedb.org
    Larry Ward (1944 - 2007) - Voz de Jabba the Hutt e Greedo - O ator americano, nascido em 3/10/1924, morreu em 16/2/1985, aos 60 anos. Foto: Lucasfilm – Wikimédia Commons e Divulgação/Lucasfilm
    Larry Ward apareceu em muitos filmes e séries de TV, mas às vezes não estava com esse nome. É que ele também era creditado como Ward Gaynor. Foto: Reprodução do site themoviedb.org/
    Erik Bauersfeld (1922 - 2016) - Voz do Almirante Ackbar - O ator americano, nascido em 28/6/1922, morreu em 3/4/2016, aos 93 anos. Foto: Reprodução do site Adoro Cinema
    Além de ator, Erik Bauersfeld era principalmente dramaturgo de rádio e também tinha um grande repertório de trabalhos como dublador. Foto: Autor desconhecido – Wikimédia Commons
