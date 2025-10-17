Galeria
Elijah Wood celebra retorno de equipe original ao novo filme de Senhor dos Anéis
-
Elijah Wood, que interpretou Frodo na trilogia original, mostrou entusiasmo com o retorno do grupo que produziu a trilogia original. Foto: Reprodução
-
Ele disse: "É… Eu tô sabendo sobre o filme. Li o roteiro. Está muito bom. É muito animador. Fran [Walsh], Peter [Jackson] e Philippa [Boyens]. Todos estão envolvidos, o que é ótimo! Eles estão reunindo novamente as pessoas que trabalharam nos filmes originais e tudo será filmado na Nova Zelândia. É incrível ver esse time voltando à ativa". Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
-
Dirigido por Andy Serkis, que também reprisará a interpretação de Gollum, The Hunt for Gollum promete explorar a história do personagem antes da trilogia principal. Sem uma data de estreia confirmada, o filme está previsto para chegar aos cinemas em 2027. Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
-
O "Senhor dos Anéis" é uma das franquias mais influentes da literatura e do cinema, criada por J.R.R. Tolkien. Foto: Domínio Público
-
-
A trilogia dirigida por Peter Jackson inclui "A Sociedade do Anel", lançado em 2001, "As Duas Torres" de 2002 e "O Retorno do Rei", lançado em 2003. Foto: Reprodução/peter__jackson
-
A trilogia original teve um desempenho histórico no Oscar. "A Sociedade do Anel" recebeu 13 indicações e venceu 4 prêmios, "As Duas Torres" teve 6 indicações e ganhou 2 Oscars, e 'O Retorno do Rei" foi indicado a 11 categorias e venceu todas, incluindo Melhor Filme, igualando o recorde de maior número de Oscars conquistados por um único filme. Foto: divulgação
-
A histÃ³ria acompanha Frodo Baggins e seus amigos em uma missÃ£o para destruir o 'Anel'. Na jornada, eles enfrentam forÃ§as sombrias que ameaÃ§am a Terra-MÃ©dia, e, ao longo da trilogia, personagens como Gandalf, Aragorn e Legolas protagonizam feitos heroicos que marcaram a fantasia moderna. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
Além de seu impacto literário e cinematográfico, "O Senhor dos Anéis" se tornou um fenômeno da cultura pop com uma legião de fãs pelo mundo. Foto: New Line/Divulgação
-
Foram os filmes de "O Senhor dos Anéis" no início dos anos 2000 que projetaram Elijah Wood para a fama internacional, e popularizaram sua imagem nos Estados Unidos e no resto do mundo. Foto: Youtube/Kilindo Esse Canal
-
O ator, inclusive, reprisou o personagem em "O Hobbit: uma jornada inesperada" em 2012. Foto: Divulgação
-
-
Elijah Jordan Wood, que nasceu em 28 de janeiro de 1981 em Cedar Rapids, Iowa, nos Estados Unidos, é ator desde criança. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
-
Um de seus primeiros trabalhos foi em um videoclipe de Paula Abdul, “Forever Your Girl”, e logo depois ele entrou para o elenco de filmes com pequenos papéis. Foto: Reprodução Youtube
-
Em 1989, aos 8 anos, fez uma participação em “De Volta para o Futuro 2”, marcada como seu primeiro crédito cinematográfico. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Na década de 1990, Elijah participou de filmes como "Avalon", "Paraíso", "Radio Flyer", "O Anjo Malvado", "Flipper", "Tempestades de Gelo", "Impacto Profundo" e "Prova Final". Foto: Reprodução Youtube
-
Nos anos 2000, atuou em "Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças", "Sin City - A Cidade do Pecado", "Uma Vida Iluminada" e "Paris, Te Amo". Foto: Reprodução Youtube
-
Na década de 2010, atuou em filmes como "Toque de Mestre", "Perseguição Virtual", e "A Sacada", entre outros. Foto: Reprodução Youtube
-
-
Também fez trabalhos de voz em animações como "Happy Feet", "Frango Robô", "Batman: Arkham Shadow" e "Star Wars: A resistência". Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
-
Na televisão, estrelou "Wilfred", "Dirk Gently’s Holistic Detective Agency" e, em 2023, apareceu na série Yellowjackets. Foto: Reprodução Youtube
-
Além da atuação, Elijah é produtor e empreendedor cultural. Ele cofundou a produtora SpectreVision, inicialmente chamada The Woodshed. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
-
-
Em 2005 fundou o selo musical Simian Records, que funcionou por alguns anos e permitiu a ele manifestar seu interesse pela música. Também atua como DJ sob o nome Wooden Wisdom, em parceria com Zach Cowie. Foto: Flickr / Housing Works Thrift Shops
-
Em temas pessoais, o ator é casado com Mette-Marie Kongsved, embora o casal mantenha sua relação longe dos holofotes. Eles têm dois filhos: um nascido em 2019 e uma filha, nascida em 2022. Foto: Wikimedia Commons / S Pakhrin