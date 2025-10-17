Assine
Elijah Wood celebra retorno de equipe original ao novo filme de Senhor dos Anéis

  • Elijah Wood, que interpretou Frodo na trilogia original, mostrou entusiasmo com o retorno do grupo que produziu a trilogia original.
  • Ele disse:
  • Dirigido por Andy Serkis, que também reprisará a interpretação de Gollum, The Hunt for Gollum promete explorar a história do personagem antes da trilogia principal. Sem uma data de estreia confirmada, o filme está previsto para chegar aos cinemas em 2027.
  • O
  • A trilogia dirigida por Peter Jackson inclui
  • A trilogia original teve um desempenho histórico no Oscar.
  • A histÃ³ria acompanha Frodo Baggins e seus amigos em uma missÃ£o para destruir o 'Anel'. Na jornada, eles enfrentam forÃ§as sombrias que ameaÃ§am a Terra-MÃ©dia, e, ao longo da trilogia, personagens como Gandalf, Aragorn e Legolas protagonizam feitos heroicos que marcaram a fantasia moderna.
  • Além de seu impacto literário e cinematográfico,
  • Foram os filmes de
  • O ator, inclusive, reprisou o personagem em
  • Elijah Jordan Wood, que nasceu em 28 de janeiro de 1981 em Cedar Rapids, Iowa, nos Estados Unidos, é ator desde criança.
  • Um de seus primeiros trabalhos foi em um videoclipe de Paula Abdul, “Forever Your Girl”, e logo depois ele entrou para o elenco de filmes com pequenos papéis.
  • Em 1989, aos 8 anos, fez uma participação em “De Volta para o Futuro 2”, marcada como seu primeiro crédito cinematográfico.
  • Na década de 1990, Elijah participou de filmes como
  • Nos anos 2000, atuou em
  • Na década de 2010, atuou em filmes como
  • Também fez trabalhos de voz em animações como
  • Na televisão, estrelou
  • Além da atuação, Elijah é produtor e empreendedor cultural. Ele cofundou a produtora SpectreVision, inicialmente chamada The Woodshed.
  • Em 2005 fundou o selo musical Simian Records, que funcionou por alguns anos e permitiu a ele manifestar seu interesse pela música. Também atua como DJ sob o nome Wooden Wisdom, em parceria com Zach Cowie.
  • Em temas pessoais, o ator é casado com Mette-Marie Kongsved, embora o casal mantenha sua relação longe dos holofotes. Eles têm dois filhos: um nascido em 2019 e uma filha, nascida em 2022.
