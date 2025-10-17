Galeria
Banda Maroon 5 anuncia show gratuito em São Paulo para três mil fãs
-
O show faz parte de uma ação promovida pela Budweiser, patrocinadora do evento. A marca informou que a performance será exclusiva para cerca de três mil fãs selecionados, sem comercialização de ingressos. O local da apresentação ainda não foi divulgado. Foto: Divulgação
-
A banda norte-americana, comandada por Adam Levine, esteve no país pela última vez em 2023, durante o festival The Town. Foto: jenniferlinneaphotography/Wikimédia Commons
-
Na ocasião, a banda empolgou o público ao surgir vestindo camisas da Seleção Brasileira e cantar sucessos como Sugar e She Will Be Loved. Foto: The Town 2023 - Maroon 5, é uma banda dos Estados Unidos de pop que se originou em Los Angeles, Califórnia - Reprodução de vídeo Globoplay- Reprodução de vídeo Globoplay
-
Em 2025, o grupo segue divulgando o álbum Love is Like, o seu oitavo disco de estúdio, lançado no dia 15 de agosto. Foto: Reprodução do Instagram @maroon5
-
-
O Maroon 5 é uma das bandas de pop rock mais bem-sucedidas das últimas duas décadas, reconhecida mundialmente por sucessos que combinam melodia envolvente, letras românticas e forte apelo comercial. Foto: Reprodução do Instagram @maroon5
-
O grupo surgiu oficialmente em 2001, em Los Angeles, mas sua origem remonta aos anos 1990, quando Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden e Ryan Dusick formaram, quando ainda cursavam o ensino mÃ©dio, a banda Karaâ??s Flowers. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @maroon5
-
O quarteto lançou um álbum pela Reprise Records, mas o projeto não alcançou o sucesso esperado, levando o grupo a fazer uma pausa e repensar seus rumos musicais. Foto: Reprodução do Instagram @maroon5
-
-
Poucos anos depois, os integrantes se reuniram com uma nova proposta sonora, incorporando influências do soul, do funk e do rhythm and blues ao pop rock. Foto: Reprodução do Instagram @maroon5
-
Com a entrada do guitarrista James Valentine, o grupo passou a se chamar Maroon 5 e assinou contrato com a Octone Records. Foto: Reprodução do Instagram @maroon5
-
Em 2002, lanÃ§aram o Ã¡lbum Songs About Jane, que se tornaria um marco na carreira da banda. Impulsionado pelos hits This Love e She Will Be Loved, o disco vendeu 11 milhÃµes de cÃ³pias e colocou o Maroon 5 no centro da cena musical internacional. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @maroon5
-
-
O sucesso inicial foi seguido por uma trajetória de consolidação. O segundo álbum, It Won’t Be Soon Before Long, de 2007, trouxe faixas de forte presença radiofônica, como Makes Me Wonder e Won’t Go Home Without You, reforçando o estilo pop sofisticado que se tornaria assinatura do grupo. Foto: Reprodução do Instagram @maroon5
-
Apesar das mudanças na formação ao longo dos anos - com a saída do baterista Ryan Dusick e a entrada de músicos como Matt Flynn e PJ Morton - , a banda manteve sua identidade e o protagonismo de Adam Levine à frente dos vocais. Foto: - Divulgação
-
A década de 2010 marcou uma nova fase do Maroon 5, com sonoridade mais eletrônica e voltada ao pop mainstream. Foto: Reprodução do Instagram @maroon5
-
-
O álbum Hands All Over, de 2010, apresentou o sucesso Moves Like Jagger, parceria com Christina Aguilera, que se tornou um dos maiores hits da banda. Foto: Justin Higuchi i/Wikimédia Commons
-
Em seguida, vieram Overexposed, de 2012, e V, de 2014, que consolidaram o grupo nas paradas globais com canções como Payphone, Sugar e Maps. O sucesso se refletiu também em números expressivos de streams e em turnês mundiais esgotadas. Foto: Dvuilgação
-
Com o passar dos anos, o Maroon 5 consolidou seu status como uma das bandas mais consistentes da era digital, adaptando-se às transformações da indústria musical sem perder relevância. Foto: - Reprodução do Instagram @maroon5
-
-
O disco Jordi, lançado em 2021, trouxe homenagens ao empresário do grupo, Jordan Feldstein, falecido em 2017, e reafirmou a versatilidade do conjunto. Foto: Reprodução do Instagram @maroon5
-
Em 2025, o grupo lançou Love is Like, mais um capítulo em uma carreira marcada pela capacidade de se reinventar e dialogar com diferentes gerações de ouvintes. Foto: Reprodução do Instagram @maroon5
-
Ao longo de mais de vinte anos de estrada, o Maroon 5 acumula prêmios - entre eles três Grammy Awards e seis Billboard Music Awards, recordes e uma base de fãs global. Sob a liderança carismática de Adam Levine, o grupo segue como um dos nomes mais populares do pop contemporânea. Foto: Timothy Tsui/Wikimédia Commons
-