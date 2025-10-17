Assine
Saoirse Ronan será Linda McCartney em filmes sobre os Beatles

  • A atriz Saoirse Ronan foi confirmada como intérprete de Linda McCartney na nova quadrilogia de filmes sobre os Beatles, com estreia prevista para 2028, segundo a Variety. Ela atuará ao lado de Paul Mescal, que viverá Paul McCartney.
  • A direção promete uma experiência cinematográfica inédita, dividida em quatro filmes complementares. O desafio agora é ver como Saoirse dará vida à mulher que marcou a trajetória e o coração de Paul McCartney.
  • Linda, fotógrafa e musicista, foi casada com o ex-Beatle e integrou a banda Wings após o fim do grupo. Além de Ronan, o projeto contará também com Harris Dickinson, Joseph Quinn e Barry Keoghan nos papéis de John, George e Ringo, respectivamente.
  • Recentemente, Ronan, aliás, foi categórica ao afirmar que não tem planos de participar de filmes da Marvel.
  • A direção promete uma experiência cinematográfica inédita, dividida em quatro filmes complementares. O desafio agora é ver como Saoirse dará vida à mulher que marcou a trajetória e o coração de Paul McCartney.
  • Em uma entrevista recente ao podcast
  • Recentemente, Ronan, aliás, foi categórica ao afirmar que não tem planos de participar de filmes da Marvel.
  • “Você foi oferecida para Yelena? Quase interpretou Yelena em 'Viúva Negra'?”, perguntou o apresentador. “Como você soube disso?”, respondeu a atriz.
  • Em uma entrevista recente ao podcast
  • “Certo. Vou considerar essa não resposta como uma resposta
  • “Você foi oferecida para Yelena? Quase interpretou Yelena em 'Viúva Negra'?”, perguntou o apresentador. “Como você soube disso?”, respondeu a atriz.
  • “Não consigo me ver fazendo Marvel. [...] Eu não… Não, eu preferiria fazer Bond
  • E ela emendou: “Não há nada de errado com a Marvel, e eu acho que são filmes brilhantes. Eu quero fazer mais grandes produções“.
  • Em seguida, a atriz revelou que tem preferência por filmes independentes.
  • Saoirse Ronan nasceu em 12 de abril de 1994, na cidade de Nova York. Ela é filha de imigrantes irlandeses e cresceu na Irlanda, onde começou sua carreira atuando em produções teatrais locais.
  • “Não consigo me ver fazendo Marvel. [...] Eu não… Não, eu preferiria fazer Bond
  • E ela emendou: “Não há nada de errado com a Marvel, e eu acho que são filmes brilhantes. Eu quero fazer mais grandes produções“.
  • Em seguida, a atriz revelou que tem preferência por filmes independentes.
  • Ronan já citou Meryl Streep e Kate Winslet (
  • Depois de participar de algumas séries de TV de pouca relevância, Ronan fez sua estreia no cinema no filme
  • Seu primeiro papel significativo foi em
  • Por contas das origens, a atriz possui dupla nacionalidade, sendo tanto irlandesa quanto americana.
  • A partir daí, sua carreira decolou, com papéis em filmes como
  • "Lady Bird: A Hora de Voar" (2017) consolidou seu status como uma das principais atrizes de sua geração e lhe rendeu sua terceira indicação ao Oscar, a segunda na categoria de Melhor Atriz. Foto: reprodução
  • Ronan também apareceu em
    Ronan também apareceu em "Duas Rainhas" (2018) e "Adoráveis Mulheres" (2019). Por este, recebeu sua quarta e, até agora, última indicação ao Oscar. Foto: reprodução
  • Ronan ficou conhecida por sua habilidade em trazer complexidade e profundidade a seus personagens, muitas vezes retratando jovens mulheres em busca de identidade e propósito em contextos desafiadores.
    Ronan ficou conhecida por sua habilidade em trazer complexidade e profundidade a seus personagens, muitas vezes retratando jovens mulheres em busca de identidade e propósito em contextos desafiadores. Foto: reprodução
  • Depois de participar de algumas séries de TV de pouca relevância, Ronan fez sua estreia no cinema no filme
  • Seu primeiro papel significativo foi em
  • A partir daí, sua carreira decolou, com papéis em filmes como
  • Em franca ascensÃ£o, a atriz jÃ¡ tem 4 projetos futuros em produÃ§Ã£o: o filme â??Blitzâ??, dirigido por Steve McQueen (de
  • Ronan também apareceu em
  • Ronan ficou conhecida por sua habilidade em trazer complexidade e profundidade a seus personagens, muitas vezes retratando jovens mulheres em busca de identidade e propósito em contextos desafiadores.
  • Além de seu talento em atuação, Saoirse Ronan é admirada por sua presença e voz na indústria cinematográfica.
  • A atriz frequentemente se manifesta sobre questões de igualdade de gênero e a necessidade de diversidade em Hollywood.
  • Em franca ascensÃ£o, a atriz jÃ¡ tem 4 projetos futuros em produÃ§Ã£o: o filme â??Blitzâ??, dirigido por Steve McQueen (de
