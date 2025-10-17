Galeria
Saoirse Ronan será Linda McCartney em filmes sobre os Beatles
-
Linda, fotÃ³grafa e musicista, foi casada com o ex-Beatle e integrou a banda Wings apÃ³s o fim do grupo. AlÃ©m de Ronan, o projeto contarÃ¡ tambÃ©m com Harris Dickinson, Joseph Quinn e Barry Keoghan nos papÃ©is de John, George e Ringo, respectivamente. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Sony Pictures
-
A atriz Saoirse Ronan foi confirmada como intérprete de Linda McCartney na nova quadrilogia de filmes sobre os Beatles, com estreia prevista para 2028, segundo a Variety. Ela atuará ao lado de Paul Mescal, que viverá Paul McCartney. Foto: Martin Kraft wikimedia commons
-
A direção promete uma experiência cinematográfica inédita, dividida em quatro filmes complementares. O desafio agora é ver como Saoirse dará vida à mulher que marcou a trajetória e o coração de Paul McCartney. Foto: Capitol Records/Wikimedia Commons
-
Linda, fotógrafa e musicista, foi casada com o ex-Beatle e integrou a banda Wings após o fim do grupo. Além de Ronan, o projeto contará também com Harris Dickinson, Joseph Quinn e Barry Keoghan nos papéis de John, George e Ringo, respectivamente. Foto: Reprodução/Sony Pictures
-
-
Recentemente, Ronan, aliás, foi categórica ao afirmar que não tem planos de participar de filmes da Marvel. Foto: divulgação/Columbia Filmes
-
A direção promete uma experiência cinematográfica inédita, dividida em quatro filmes complementares. O desafio agora é ver como Saoirse dará vida à mulher que marcou a trajetória e o coração de Paul McCartney. Foto: Capitol Records/Wikimedia Commons
-
Em uma entrevista recente ao podcast "Happy Sad Confused", ela foi questionada pelo apresentador sobre a possibilidade de ter interpretado Yelena Belova, interpretada atualmente por Florence Pugh. Foto: Divulgação
-
-
Recentemente, Ronan, aliás, foi categórica ao afirmar que não tem planos de participar de filmes da Marvel. Foto: divulgação/Columbia Filmes
-
“Você foi oferecida para Yelena? Quase interpretou Yelena em 'Viúva Negra'?”, perguntou o apresentador. “Como você soube disso?”, respondeu a atriz. Foto: reprodução
-
Em uma entrevista recente ao podcast "Happy Sad Confused", ela foi questionada pelo apresentador sobre a possibilidade de ter interpretado Yelena Belova, interpretada atualmente por Florence Pugh. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
“Certo. Vou considerar essa não resposta como uma resposta", respondeu o host, sorrindo. “Mas você não tem nada contra os filmes da Marvel?”, continuou ele. Foto: reprodução
-
“Você foi oferecida para Yelena? Quase interpretou Yelena em 'Viúva Negra'?”, perguntou o apresentador. “Como você soube disso?”, respondeu a atriz. Foto: reprodução
-
“Não consigo me ver fazendo Marvel. [...] Eu não… Não, eu preferiria fazer Bond", confessou Ronan. Foto: reprodução
-
-
E ela emendou: “Não há nada de errado com a Marvel, e eu acho que são filmes brilhantes. Eu quero fazer mais grandes produções“. Foto: reprodução
-
Em seguida, a atriz revelou que tem preferência por filmes independentes. "Saber — especialmente no cenário atual do cinema — que um filme será visto é um verdadeiro luxo”, pontuou. Foto: reprodução
-
Saoirse Ronan nasceu em 12 de abril de 1994, na cidade de Nova York. Ela é filha de imigrantes irlandeses e cresceu na Irlanda, onde começou sua carreira atuando em produções teatrais locais. Foto: wikimedia commons Romina Espinosa
-
-
“Não consigo me ver fazendo Marvel. [...] Eu não… Não, eu preferiria fazer Bond", confessou Ronan. Foto: reprodução
-
E ela emendou: “Não há nada de errado com a Marvel, e eu acho que são filmes brilhantes. Eu quero fazer mais grandes produções“. Foto: reprodução
-
Em seguida, a atriz revelou que tem preferência por filmes independentes. "Saber — especialmente no cenário atual do cinema — que um filme será visto é um verdadeiro luxo”, pontuou. Foto: reprodução
-
-
Ronan já citou Meryl Streep e Kate Winslet ("Titanic") como suas maiores influências. Foto: Instagram @merylstreep
-
Depois de participar de algumas séries de TV de pouca relevância, Ronan fez sua estreia no cinema no filme "Nunca é Tarde para Amar" (2007), ao lado de Paul Rudd e Michelle Pfeiffer. Foto: reprodução
-
Seu primeiro papel significativo foi em "Desejo e Reparação" (2007), no qual interpretou a jovem Briony Tallis. O desempenho lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: reprodução
-
-
Por contas das origens, a atriz possui dupla nacionalidade, sendo tanto irlandesa quanto americana. Foto: flickr - P. Lovell
-
A partir daí, sua carreira decolou, com papéis em filmes como "Caminho da Liberdade" (2010), "O Grande Hotel Budapeste" (2014) e "Brooklyn" (2015), pelo qual recebeu sua segunda indicação ao Oscar e primeira como Melhor Atriz. Foto: reprodução
-
"Lady Bird: A Hora de Voar" (2017) consolidou seu status como uma das principais atrizes de sua geração e lhe rendeu sua terceira indicação ao Oscar, a segunda na categoria de Melhor Atriz. Foto: reprodução
-
-
Ronan também apareceu em "Duas Rainhas" (2018) e "Adoráveis Mulheres" (2019). Por este, recebeu sua quarta e, até agora, última indicação ao Oscar. Foto: reprodução
-
Ronan ficou conhecida por sua habilidade em trazer complexidade e profundidade a seus personagens, muitas vezes retratando jovens mulheres em busca de identidade e propósito em contextos desafiadores. Foto: reprodução
-
Depois de participar de algumas séries de TV de pouca relevância, Ronan fez sua estreia no cinema no filme "Nunca é Tarde para Amar" (2007), ao lado de Paul Rudd e Michelle Pfeiffer. Foto: reprodução
-
-
Seu primeiro papel significativo foi em "Desejo e Reparação" (2007), no qual interpretou a jovem Briony Tallis. O desempenho lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: reprodução
-
A partir daí, sua carreira decolou, com papéis em filmes como "Caminho da Liberdade" (2010), "O Grande Hotel Budapeste" (2014) e "Brooklyn" (2015), pelo qual recebeu sua segunda indicação ao Oscar e primeira como Melhor Atriz. Foto: reprodução
-
A atriz frequentemente se manifesta sobre questÃµes de igualdade de gÃªnero e a necessidade de diversidade em Hollywood. Foto: reproduÃ§Ã£o
-
-
"Lady Bird: A Hora de Voar" (2017) consolidou seu status como uma das principais atrizes de sua geraÃ§Ã£o e lhe rendeu sua terceira indicaÃ§Ã£o ao Oscar, a segunda na categoria de Melhor Atriz. Foto: reproduÃ§Ã£o
-
Em franca ascensÃ£o, a atriz jÃ¡ tem 4 projetos futuros em produÃ§Ã£o: o filme â??Blitzâ??, dirigido por Steve McQueen (de "12 Anos de EscravidÃ£o"); o thriller de comÃ©dia "Bad Apples"; o drama independente "The Outrun" e um novo filme da saga "As CrÃŽnicas de NÃ¡rnia". Foto: divulgaÃ§Ã£o
-
Ronan também apareceu em "Duas Rainhas" (2018) e "Adoráveis Mulheres" (2019). Por este, recebeu sua quarta e, até agora, última indicação ao Oscar. Foto: reprodução
-
-
Ronan ficou conhecida por sua habilidade em trazer complexidade e profundidade a seus personagens, muitas vezes retratando jovens mulheres em busca de identidade e propósito em contextos desafiadores. Foto: reprodução
-
Além de seu talento em atuação, Saoirse Ronan é admirada por sua presença e voz na indústria cinematográfica. Foto: flickr - Ross
-
A atriz frequentemente se manifesta sobre questões de igualdade de gênero e a necessidade de diversidade em Hollywood. Foto: reprodução
-
-
Em franca ascensÃ£o, a atriz jÃ¡ tem 4 projetos futuros em produÃ§Ã£o: o filme â??Blitzâ??, dirigido por Steve McQueen (de "12 Anos de EscravidÃ£o"); o thriller de comÃ©dia "Bad Apples"; o drama independente "The Outrun" e um novo filme da saga "As CrÃŽnicas de NÃ¡rnia". Foto: divulgaÃ§Ã£o