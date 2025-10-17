Galeria
Monica Benini revela que terminou com Junior por causa da fama
A designer de joias respondeu a perguntas de seguidores e revelou que o peso da exposição a fez refletir se conseguiria lidar com a vida pública ao lado dele. Ela explicou que o casal se conheceu em uma viagem, quando Junior ainda passava despercebido, e que só depois percebeu o impacto da fama na relação. Foto: Reprodução / Instagram
Após um breve rompimento, eles retomaram o namoro e seguiram juntos, hoje levando uma vida mais reservada com os filhos. Monica afirmou que o amor e a personalidade de Junior foram decisivos para superar os desafios da exposição. E talvez seja justamente essa serenidade que melhor define o artista atualmente. Foto: Reprodução / Instagram
Junior Lima voltou ao mundo do pop no álbum "Solo" -- Vol. 1, lançado em outubro de 2023. O músico apresenta 10 faixas, com direito a participação da irmã Sandy. Foto: reprodução instagram
O nome da música deu o tom do disco, que visava afastar a imagem de puritano impregnada ao músico no decorrer da carreira. E ele nunca concordou. Foto: REPRODUÇÃO INSTAGRAM
No vídeo do anúncio à época, a irmã Sandy comentou “só vem” e vibrou junto com os fãs. Foto: reprodução instagram
Vários outros famosos também comemoraram a nova empreitada do cantor, como Marcos Mion, Pitty, Sabrina Sato, a atriz Fernanda Rodrigues e o cantor Vitor Kley. Foto: montagem / reprodução instagram
Vários fãs ficaram ansiosos pelo projeto. "Só com esse vídeo já dá pra perceber que vem coisa GRANDE por aí!", comentou um. "Contando as horas pra chegar esse momento", disse outro. Foto: reprodução instagram
A preparação para o álbum foi grande. Junior deletou todas as publicações do seu perfil no Instagram e deixou só coisas relacionadas ao novo disco. Foto: reprodução instagram
O álbum se chamou “Solo”. Apesar de este ser o primeiro álbum solo do artista, Junior já havia participado de outro disco sem a companhia de Sandy. Foto: reprodução instagram
Em outubro de 2025, anunciou a data de lançamento do DVD que gravou no Rio de Janeiro, com músicas de "Solo": será em 22 de janeiro de 2026. Foto: Reprodução / Instagram
Em 2008, aliás, Junior foi baterista no álbum “9MA”, da banda Nove Mil Anjos. Foto: reprodução instagram
Além disso, Junior também participou do projeto de música eletrônica “Dexterz” e colaborou com o grupo SoulFunk. Conheçamos mais detalhes sobre a vida e carreira do cantor. Foto: reprodução instagram
Junior nasceu em Campinas, São Paulo, em 11 de abril de 1984 e é filho do cantor sertanejo Xororó com a empresária Noely Pereira de Lima. Foto: Reprodução Youtube
Junior ficou conhecido pela dupla com Sandy, que permaneceu ativa de 1990 a 2007. Foto: Reprodução Youtube
Juntos, os dois lançaram 16 álbuns, venderam mais de 22 milhões de discos e se tornaram um dos maiores fenômenos da música pop brasileira. Foto: Reprodução Youtube
Em 2019, Junior se reuniu com Sandy para a turnê comemorativa dos 30 anos da dupla, "Nossa História". Foto: Reprodução Instagram
Foram 18 shows no total, sendo 16 no Brasil, um nos Estados Unidos e outro em Portugal. Foto: reprodução youtube
A turnê arrecadou R$ 120 milhões, colocando a dupla como a segunda mais lucrativa no ranking global de turnês musicais naquele ano. Foto: Reprodução Instagram
Segundo a “Pollstar”, os brasileiros ficaram atrás apenas do astro britânico Elton John, que conseguiu cerca de R$ 12 milhões por show. Foto: reprodução youtube
Os filhos de Xororó tiveram uma média de renda de R$ 9,4 milhões por apresentação, superando artistas de renome internacional como Phil Collins (R$ 8,9 mi), Guns N’ Roses (R$ 8,3 mi) e Muse (R$ 8 mi). Foto: Divulgação
Além de cantor, compositor e multi-instrumentista, Junior também atua como produtor musical e apresentador. Foto: reprodução
De 2017 a 2019, Junior fez sucesso como um dos apresentadores do canal de YouTube “Pipocando Música”. Foto: reprodução youtube
