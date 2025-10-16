Galeria
Estudo revela que jovens estão mais cansados e triste do que os adultos; veja motivos
-
Antes, acreditava-se que as pessoas eram mais satisfeitas na juventude, passavam por uma fase difícil na meia-idade e voltavam a se sentir bem na velhice. Foto: gpointstudio/freepik
-
Porém, os pesquisadores mostraram que essa lógica se inverteu. Foto: Phan Minh Cuong An/Pixabay
-
A pesquisa, que analisou dados de dezenas de países entre 2020 e 2025, concluiu que a tristeza, ansiedade e mal-estar psíquico agora atingem o pico na juventude. Foto: Omar Ramadan/Unsplash
-
De acordo com o estudo, os jovens são hoje o grupo mais vulnerável ao sofrimento emocional, apresentando níveis mais altos de desmotivação do que os adultos e idosos. Foto: Mircea Iancu/Pixabay
-
-
Essa inversão é atribuída a múltiplos fatores da vida contemporânea, como o uso excessivo de redes sociais. Foto: camilo jimenez/Unsplash
-
Também foram citados como causas a instabilidade econômica, a pressão por sucesso e boa aparência, a solidão e o desgaste psicológico da pandemia. Foto: Elisa Ventur/Unsplash
-
O estudo também cita "O Mal-estar na Civilização", de Freud, para explicar que o sofrimento moderno é intensificado pela "tirania da exposição". Foto: Pexels/Tommy Huang
-
-
No livro, publicado em 1930, ele alerta que conviver em sociedade implica abrir mão do prazer individual em nome da convivência. Foto: Freepik
-
Uma análise feita pela psicanalista Bianca Barki explica que o jovem hoje precisa exibir uma felicidade constante, como se sua existência dependesse da aprovação do outro. Foto: Freepik/krakenimages.com
-
O olhar social, que antes se restringia a círculos próximos, tornou-se global e incessante, mediado por telas, curtidas e algoritmos. Foto: Freepik/stockgiu
-
-
Ela também destaca que a liberdade prometida pela era digital transformou-se em uma falsa obrigação por performance. Foto: Nathana Rebouças/Unsplash
-
No contexto clínico, foi observado um desconforto generalizado e uma sensação de exaustão prematura. Foto: Imagem Freepik
-
Em vez de viverem as experiências, muitos jovens se veem presos à necessidade de editar e comparar suas vidas no ambiente digital. Foto: Pexels/Artem Podrez
-
-
Tudo isso, segundo os pesquisadores, substitui o desejo espontÃ¢neo pela busca incessante por reconhecimento. Foto: Vitaly Gariev/Unsplash
-
Os autores afirmam que, quando essa "validação digital" não vem, surge uma sensação de vazio. Foto: imagens Freepik
-
Por fim, a pesquisa demonstra que há um novo tipo condição mental, típica de uma sociedade que transformou a felicidade em dever moral. Foto: Victoriano Izquierdo/Unsplash
-
-
O drama desse indivíduo moderno é, portanto, aparentar total plenitude, mesmo quando por dentro se encontra esgotado. Foto: Sydney Sims/Unsplash