Galeria
As principais jazidas de prata do planeta
Polimetálica Peñasquito é a quinta maior mina de prata do mundo e a segunda maior do México. Está localizada no canto nordeste do estado de Zacatecas e é de propriedade integral da Newmont. Foto: Divulgação
Ela é uma operação a céu aberto que iniciou em março de 2010. As reservas estimadas para a Mina Peñasquito são de 17,82 milhões de onças de ouro, 1.070,1 milhões de onças de prata, 3.214 toneladas de chumbo e 7.098 milhões de toneladas de zinco. Foto: Divulgação
A rocha do país consiste em sedimentos mesozóicos que foram depositados na Bacia do México. Eles foram intrudidos por porfirias de quartzo-feldspato, porfirias de quartzo monzonita e outros intrusivos feldspato-fíricos no final do Eoceno até meados do Oligoceno, que formam soleiras, diques e estoques. Foto: Divulgação
Antamina na Cordilheira dos Andes do Peru é uma das maiores minas de prata, cobre e zinco do mundo. Fica a céu aberto e é de propriedade conjunta da Teck Resources, BHP , Glencore e Mitsubishi Corporation. Foto: Divulgação
Esta mina deverá ser encerrada em 2028. Um investimento de 2 mil milhões de dólares para prolongar a vida útil até 2036 está em curso, aguardando a aprovação de um estudo de impacto ambiental. Foto: Divulgação
Escobal é uma grande mina de prata localizada a leste de San Rafael Las Flores, no sul da Guatemala, no Departamento de Santa Rosa. Ela representa uma das maiores reservas de prata não apenas na Guatemala, mas no mundo, com reservas estimadas de 367,5 milhões de onças de prata. Foto: Shalom de León Unsplash
San Cristobal em Lipez, Departamento de Potosí, na Bolívia, é uma mina de prata, chumbo e zinco a céu aberto perto da cidade de mesmo nome. Ela é operada pela Sumitomo Corporation. Foto: Divulgação
É uma das maiores instalações de mineração da Bolívia e, de acordo com a Sumitomo, a sexta maior produtora mundial de zinco e a terceira maior produtora de prata. Foto: Divulgação
O Princípio Empresarial que guia a Sumitomo, baseado em filosofias japonesas, incentiva seus empregados a manterem um equilíbrio harmônico entre o individuo, o país e a sociedade como a chave para uma atividade de sucesso. Foto: Divulgação
Fresnillo é um município do estado de Zacatecas, no México, sendo centro de uma área de mineração conhecida principalmente por sua produção de prata. Sua mina (Saucito) é a maior produtora de prata do mundo. Foto: Reprodução de Youtube
A empresa Fresnillo plc tem 21 projetos de exploração ativos localizados em todo o país. Ela sinalizou planos de usar o dinheiro arrecadado em seu IPO para expandir para o Peru e o Chile. Foto: Divulgação
O depósito foi descoberto pela BHP em 1990. A mina foi a fornecedora de prata para os Jogos Olímpicos de Verão de Sydney 2000 e os Jogos Olímpicos de Verão de Pequim 2008. Cannington leva o nome da propriedade pastoral perto do depósito. Foto: Divulgação
Cannington fica em uma ampla planície com algumas mesas baixas. É atravessada por rios sinuosos que ficam secos durante grande parte do ano, mas que inundam periodicamente. A área é semiárida com 250 milímetros (9,84 pol) de precipitação anual, caindo principalmente entre novembro e março. Foto: Divulgação
