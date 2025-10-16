Galeria
Cientistas encontram metal tóxico e superbactéria em ostras brasileiras
Em algumas amostras de mercados de São Paulo, Santos, Peruíbe, Cananéia e Florianópolis, a presença do metal tóxico foi acima do limite permitido pela Anvisa. Foto: Divulgação
Além disso, bactérias multirresistentes, como cepas de Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, associadas a infecções graves, também foram encontradas em algumas amostras de ostras. Foto: Reprodução/NSC TV
Segundo Edison Barbieri, pesquisador do Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a presença de Citrobacter telavivensis na cadeia alimentar representa uma grave ameaça sanitária. Foto: Divulgação
"Isso transforma alimentos crus como ostras em vetores silenciosos de resistência antimicrobiana, um fenômeno amplamente reconhecido pela OMS como um dos maiores desafios sanitários do século 21”, comentou. Foto: Reprodução do Youtube Canal Metrópoles
Os pesquisadores recomendam evitar o consumo de ostras cruas, dar preferência a fornecedores confiáveis e adotar cuidados de higiene na hora do preparo. Foto: Reprodução do Youtube Canal Metrópoles
O arsênio, mesmo em formas menos tóxicas, pode se transformar em compostos cancerígenos no organismo. Foto: Imagem de Mogens Petersen por Pixabay
As ostras são moluscos bivalves marinhos pertencentes à família Ostreidae, amplamente apreciados na culinária por seu sabor característico e valor nutricional. Foto: Flickr sr320
Esses animais marinhos vivem fixados em rochas ou substratos duros em águas costeiras de diversas partes do mundo, especialmente em regiões de águas temperadas e tropicais. Foto: Flickr azulprofundo51
Existem diferentes espécies, sendo algumas cultivadas em sistemas de aquicultura, como a Crassostrea gigas e a Crassostrea virginica, muito presentes no comércio global. Foto: Imagem Pixabay
Uma das características mais fascinantes das ostras é sua capacidade de filtrar a água. Um único indivíduo pode filtrar mais de 200 litros de água por dia, removendo partículas como algas e sedimentos. Foto: Flickr Todd Lappin
Essa "habilidade" das ostras contribui significativamente para a qualidade dos ecossistemas aquáticos. Foto: Imagem Freepik
No aspecto gastronômico, as ostras são altamente valorizadas, especialmente as do gênero Crassostrea (como a ostra-do-pacífico) e Ostrea (como a ostra-europeia). Foto: Reprodução do Youtube Canal Metrópoles
As ostras também são famosas por produzirem pérolas, embora nem todas as espécies comerciais sejam usadas para esse fim. Foto: Briam Cute/Pixabay
Quando um corpo estranho entra na concha, o animal secreta camadas de nácar (madrepérola) ao redor do invasor, formando, ao longo do tempo, uma pérola. Foto: Marin Tulard/Unsplash
Historicamente, as ostras já foram alimento comum em várias culturas, mas com a poluição e a sobrepesca, algumas populações naturais sofreram declínio, impulsionando a criação controlada. Foto: Flickr Mari Rampazzo
