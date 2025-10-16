Assine
Passiflora: natureza que embeleza o jardim e acalma os nervos

LA
Lance
  • Originária das Américas, principalmente do Brasil, a passiflora ganhou destaque na cultura indígena e depois na medicina popular. Suas flores coloridas simbolizam a paixão de Cristo, daí o nome “passion flower”.
    Originária das Américas, principalmente do Brasil, a passiflora ganhou destaque na cultura indígena e depois na medicina popular. Suas flores coloridas simbolizam a paixão de Cristo, daí o nome “passion flower”. Foto: Pixabay
  • Do ponto de vista medicinal, a passiflora é usada há séculos como calmante natural. Suas folhas e flores possuem compostos que auxiliam no controle da ansiedade e da insônia.
    Do ponto de vista medicinal, a passiflora é usada há séculos como calmante natural. Suas folhas e flores possuem compostos que auxiliam no controle da ansiedade e da insônia. Foto: Freepik/benzoix
  • O chá de passiflora é um dos mais tradicionais fitoterápicos no combate ao estresse. Ele ajuda a relaxar os músculos e a melhorar a qualidade do sono de forma leve e natural.
    O chá de passiflora é um dos mais tradicionais fitoterápicos no combate ao estresse. Ele ajuda a relaxar os músculos e a melhorar a qualidade do sono de forma leve e natural. Foto: imagem gerada por i.a
  • Além do chá, extratos e cápsulas da planta são encontrados em farmácias de manipulação e produtos naturais. São indicados principalmente para pessoas com nervosismo constante.
    Além do chá, extratos e cápsulas da planta são encontrados em farmácias de manipulação e produtos naturais. São indicados principalmente para pessoas com nervosismo constante. Foto: imagem gerada por i.a
  • Entre seus principais compostos ativos estão os flavonoides e alcaloides. Eles agem no sistema nervoso central, favorecendo a redução da excitabilidade e promovendo bem-estar.
    Entre seus principais compostos ativos estão os flavonoides e alcaloides. Eles agem no sistema nervoso central, favorecendo a redução da excitabilidade e promovendo bem-estar. Foto: Pixabay
  • Estudos científicos têm confirmado a eficácia da passiflora contra transtornos leves de ansiedade. Em alguns casos, é comparada a medicamentos sintéticos, mas com menos efeitos colaterais.
    Estudos científicos têm confirmado a eficácia da passiflora contra transtornos leves de ansiedade. Em alguns casos, é comparada a medicamentos sintéticos, mas com menos efeitos colaterais. Foto: Pixabay
  • Na agricultura, a passiflora é cultivada tanto para fins medicinais quanto para a produção de maracujá. Suas flores exuberantes também têm valor ornamental em jardins e cercas vivas.
    Na agricultura, a passiflora é cultivada tanto para fins medicinais quanto para a produção de maracujá. Suas flores exuberantes também têm valor ornamental em jardins e cercas vivas. Foto: Imagem de Najib Zamri por Pixabay
  • O plantio da passiflora exige clima tropical ou subtropical, com boa incidência de sol. O solo precisa ser fértil, drenado e rico em matéria orgânica para favorecer o crescimento.
    O plantio da passiflora exige clima tropical ou subtropical, com boa incidência de sol. O solo precisa ser fértil, drenado e rico em matéria orgânica para favorecer o crescimento. Foto: Pixabay
  • As mudas podem ser feitas por sementes ou estacas. No entanto, o cultivo por estacas garante plantas mais vigorosas e produtivas em menos tempo.
    As mudas podem ser feitas por sementes ou estacas. No entanto, o cultivo por estacas garante plantas mais vigorosas e produtivas em menos tempo. Foto: Pixabay
  • Durante o crescimento, a planta precisa de suportes para se desenvolver. Como trepadeira, a passiflora cresce em caramanchões, grades ou estacas, formando belos painéis verdes.
    Durante o crescimento, a planta precisa de suportes para se desenvolver. Como trepadeira, a passiflora cresce em caramanchões, grades ou estacas, formando belos painéis verdes. Foto: imagem gerada por i.a
  • A irrigação deve ser feita de maneira equilibrada. Excesso de água pode apodrecer as raízes, enquanto a falta dela prejudica a floração e a frutificação.
    A irrigação deve ser feita de maneira equilibrada. Excesso de água pode apodrecer as raízes, enquanto a falta dela prejudica a floração e a frutificação. Foto: Pixabay
  • A adubação é fundamental para estimular flores e frutos. O ideal é aplicar matéria orgânica, como esterco curtido, além de fertilizantes ricos em fósforo e potássio.
    A adubação é fundamental para estimular flores e frutos. O ideal é aplicar matéria orgânica, como esterco curtido, além de fertilizantes ricos em fósforo e potássio. Foto: Pixabay
  • A passiflora pode ser atacada por pragas como pulgões, cochonilhas e lagartas. O controle deve ser feito preferencialmente com métodos naturais, evitando agrotóxicos.
    A passiflora pode ser atacada por pragas como pulgões, cochonilhas e lagartas. O controle deve ser feito preferencialmente com métodos naturais, evitando agrotóxicos. Foto: Pixabay
  • A poda regular ajuda a fortalecer a planta, eliminando galhos secos e favorecendo a circulação de ar. Isso também reduz o risco de fungos e melhora a produtividade.
    A poda regular ajuda a fortalecer a planta, eliminando galhos secos e favorecendo a circulação de ar. Isso também reduz o risco de fungos e melhora a produtividade. Foto: Pixabay
  • No paisagismo, a passiflora é muito valorizada por suas flores grandes e coloridas. Ela atrai borboletas e abelhas, ajudando na polinização e enriquecendo a biodiversidade local.
    No paisagismo, a passiflora é muito valorizada por suas flores grandes e coloridas. Ela atrai borboletas e abelhas, ajudando na polinização e enriquecendo a biodiversidade local. Foto: imagem gerada por i.a
  • O consumo dos frutos, como o maracujá, é outro benefício associado à planta. Além de refrescante, a polpa é rica em vitamina C, fibras e minerais essenciais.
    O consumo dos frutos, como o maracujá, é outro benefício associado à planta. Além de refrescante, a polpa é rica em vitamina C, fibras e minerais essenciais. Foto: Imagem gerada por i.a.
  • A passiflora, portanto, une estética, sabor e saúde em uma única planta. Cuidar dela é cultivar bem-estar, beleza e conexão com a natureza em todos os aspectos.
    A passiflora, portanto, une estética, sabor e saúde em uma única planta. Cuidar dela é cultivar bem-estar, beleza e conexão com a natureza em todos os aspectos. Foto: Pixabay
