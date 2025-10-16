Assine
Ator que fez ‘Malhação’ é encontrado morto em apartamento em São Paulo

  • A notícia foi divulgada pela irmã dele e jogadora de futebol do Cruzeiro, Priscila Back Selau, na terça-feira, 14 de outubro.
  • Felipe Back Selau tinha 31 anos e ficou conhecido por interpretar o personagem Paulo em “Malhação: Sonhos” entre 2013 e 2014.
  • Até a manhã desta quinta-feira (16 de outubro), a causa da morte ainda não havia sido informada.
  • Natural do Rio Grande do Sul, Felipe iniciou a carreira como modelo e cursou medicina antes de se dedicar à atuação.
  • Ele também participou da 6ª temporada do MasterChef Brasil 2019, na TV Band.
  • Além de atuar, Felipe buscava a carreira de cantor, usando o nome artístico Felipe Céu.
  • Ele também atuava como produtor executivo da marca de óculos Chilli Beans.
  • Entre os fãs, Felipe era conhecido por valorizar a arte independente e envolvimento com causas sociais e de saúde mental.
  • O artista recebeu diversas homenagens de colegas, como a atriz Bruna Hamú, que contracenou com ele em
  • “Felipe era luz. Que sua arte e sua memória sigam vivas
  • Segundo o relato da irmã, a família acionou um chaveiro após Felipe deixar de responder mensagens e ligações. Ao abrir o apartamento, o ator foi encontrado sem vida.
  • Foram encontrados antidepressivos no apartamento. A ocorrência foi registrada e está sendo investigada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).
  • Na última vez em que publicou algo nas redes sociais, no dia 29 de setembro, Felipe compartilhou um vídeo bem-humorado mostrando um pouco de sua rotina profissional.
  • No registro, ele aparece cantando e dançando “Alô”, de Chitãozinho & Xororó, enquanto testava o som.
  • Após sua morte, a postagem passou a receber diversas mensagens de carinho. “Te amo, você foi um professor e uma das pessoas mais importantes da minha vida”, escreveu um internauta.
  • De acordo com a irmã, o ator já demonstrava um comportamento incomum na semana anterior, quando faltou ao trabalho.
  • "Ele [o chefe] me ligou perguntando se eu sabia alguma coisa do Fê, porque ele já estava desde o dia anterior tentando falar e não conseguia. Ele tinha ido ao apartamento dele, bateu lá e ninguém respondeu”, relatou Priscila. Foto: Reprodução @felipe.ceu
