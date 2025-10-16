Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Vendas de relógio de pulso disparam e aquecem varejo no Brasil

LA
Lance
  • “Nenhuma empresa do setor previu esse aumento. Nós mesmos fomos pegos de surpresa. A morte dos relógios foi anunciada muitas vezes. E cá estamos, ampliando os espaços nas vitrines e expandindo a capacidade produtiva
    “Nenhuma empresa do setor previu esse aumento. Nós mesmos fomos pegos de surpresa. A morte dos relógios foi anunciada muitas vezes. E cá estamos, ampliando os espaços nas vitrines e expandindo a capacidade produtiva", frisou. Foto: Pixabay
  • De acordo com Joaquim Ribeiro, presidente da fabricante de relógios Technos, em entrevista à Veja, relatou que ocorreu uma mudança no foco dos consumidores, agora mais como um objeto aspiracional, voltado a compor um visual.
    De acordo com Joaquim Ribeiro, presidente da fabricante de relógios Technos, em entrevista à Veja, relatou que ocorreu uma mudança no foco dos consumidores, agora mais como um objeto aspiracional, voltado a compor um visual. Foto: Pixabay
  • O relógio de pulso é um dos acessórios mais utilizados atualmente, visto que oferece não apenas praticidade, mas também identidade visual e estilo. Minimalistas e versáteis, chamam atenção na medida certa e combinam com as mais diferentes composições visuais.
    O relógio de pulso é um dos acessórios mais utilizados atualmente, visto que oferece não apenas praticidade, mas também identidade visual e estilo. Minimalistas e versáteis, chamam atenção na medida certa e combinam com as mais diferentes composições visuais. Foto: Pixabay
  • O relÃ³gio de pulsoÂ surgiu em diferentes momentos histÃ³ricos, com os primeiros modelos criados para mulheres da nobreza no sÃ©culo XIX
    O relÃ³gio de pulsoÂ surgiu em diferentes momentos histÃ³ricos, com os primeiros modelos criados para mulheres da nobreza no sÃ©culo XIX Foto: Pixabay
  • Conta-se que o primeiro modelo de relógio de pulso surgiu em 1814, quando Abraham Louis Breguet atendeu a uma encomenda da princesa Carolina Murat, irmã de Napoleão Bonaparte.
    Conta-se que o primeiro modelo de relógio de pulso surgiu em 1814, quando Abraham Louis Breguet atendeu a uma encomenda da princesa Carolina Murat, irmã de Napoleão Bonaparte. Foto: Pixabay
  • Contudo, sua popularização e aceitação pelos homens ocorreu no início do século XX, impulsionada pelo aviador Santos Dumont e o relojoeiro Louis Cartier com o Cartier Santos em 1904. Ele utilizava enquanto ele voava, facilitando a verificação do tempo sem usar as mãos.
    Contudo, sua popularização e aceitação pelos homens ocorreu no início do século XX, impulsionada pelo aviador Santos Dumont e o relojoeiro Louis Cartier com o Cartier Santos em 1904. Ele utilizava enquanto ele voava, facilitando a verificação do tempo sem usar as mãos. Foto: Pixabay
  • No início, o relógio de pulso era considerado um artigo de joalheria e um acessório predominantemente feminino, como o criado pela Patek Philippe em 1868 para uma condessa.
    No início, o relógio de pulso era considerado um artigo de joalheria e um acessório predominantemente feminino, como o criado pela Patek Philippe em 1868 para uma condessa. Foto: Pixabay
  • Desde então, ele se tornou um acessório popular da moda, sobretudo no meio feminino e difundido, principalmente, pela condessa húngara Koscowicz.
    Desde então, ele se tornou um acessório popular da moda, sobretudo no meio feminino e difundido, principalmente, pela condessa húngara Koscowicz. Foto: Pixabay
  • A Primeira Guerra Mundial foi um grande divisor de águas para o relógio de pulso. Afinal, os soldados britânicos passaram a usar este objeto para coordenar suas atividades militares, o que quebrou o tabu de que eram um acessório estritamente feminino.
    A Primeira Guerra Mundial foi um grande divisor de águas para o relógio de pulso. Afinal, os soldados britânicos passaram a usar este objeto para coordenar suas atividades militares, o que quebrou o tabu de que eram um acessório estritamente feminino. Foto: Pixabay
  • Ao retornar para casa, muitos oficiais continuaram a usar os relógios de pulso, que se tornaram aceitos e populares também no público masculino.
    Ao retornar para casa, muitos oficiais continuaram a usar os relógios de pulso, que se tornaram aceitos e populares também no público masculino. Foto: Pixabay
  • Relógios de quartzo, o tipo mais comum de relógios, oferecem precisão e estabilidade. Não exigem corda e precisa apenas trocar a bateria uma vez a cada um ou dois anos.
    Relógios de quartzo, o tipo mais comum de relógios, oferecem precisão e estabilidade. Não exigem corda e precisa apenas trocar a bateria uma vez a cada um ou dois anos. Foto: Pixabay
  • Os relógios mecânicos são os mais tradicionais e, normalmente, mais caros do que os de quartzo devido à habilidade e ao custo do trabalho exigidos para se criar uma peça complexa.
    Os relógios mecânicos são os mais tradicionais e, normalmente, mais caros do que os de quartzo devido à habilidade e ao custo do trabalho exigidos para se criar uma peça complexa. Foto: Pixabay
  • As escalas de taquímetro, localizadas ao redor do aro de um relógio, medem a média de velocidade calculando o tempo e distância. São usados junto com o cronômetro.
    As escalas de taquímetro, localizadas ao redor do aro de um relógio, medem a média de velocidade calculando o tempo e distância. São usados junto com o cronômetro. Foto: Pixabay
  • Alguns relógios mecânicos possuem tourbillions, pequenos mecanismos que ajudam a eliminar possíveis erros de medição e podem ser à prova d'água.
    Alguns relógios mecânicos possuem tourbillions, pequenos mecanismos que ajudam a eliminar possíveis erros de medição e podem ser à prova d'água. Foto: Pixabay
  • Segundo a consultoria de mercado Nielsen IQ GfK, no ano passado, a receita dos smartwatches cresceu 9%, com aumento de 37% no volume de vendas em relação a 2023.
    Segundo a consultoria de mercado Nielsen IQ GfK, no ano passado, a receita dos smartwatches cresceu 9%, com aumento de 37% no volume de vendas em relação a 2023. Foto: De Pulso, Inteligente - Relógios - Imagem de fancycrave1 por Pixabay
  • Produtos focados na tecnologia e na conectividade. Isso porque através deles, existe a possibilidade de utilizar os aparelhos para monitorar o bem-estar.
    Produtos focados na tecnologia e na conectividade. Isso porque através deles, existe a possibilidade de utilizar os aparelhos para monitorar o bem-estar. Foto: Pixabay
  • Os relógios Patek Philippe são símbolos de prestígio, durabilidade e investimento. Eles possuem qualidade artesanal, uso de materiais e produção limitada, algo que cria exclusividade e eleva os preços desses produtos.
    Os relógios Patek Philippe são símbolos de prestígio, durabilidade e investimento. Eles possuem qualidade artesanal, uso de materiais e produção limitada, algo que cria exclusividade e eleva os preços desses produtos. Foto: Divulgação/Patek Philippe
  • Um grande exemplo foi um exemplar deste objeto da Patek Philipe, vendido em novembro de 2016 por mais de 10 milhões de euros. Esse foi o relógio de pulso mais caro vendido em um leilão.
    Um grande exemplo foi um exemplar deste objeto da Patek Philipe, vendido em novembro de 2016 por mais de 10 milhões de euros. Esse foi o relógio de pulso mais caro vendido em um leilão. Foto: Divulgação
  • Entre os relógios de pulso, destacam-se o Rolex, que justificam o preço elevado pela sua qualidade intrínseca, que inclui o uso de materiais nobres, precisão e acabamento impecáveis, e pela valorização da marca.
    Entre os relógios de pulso, destacam-se o Rolex, que justificam o preço elevado pela sua qualidade intrínseca, que inclui o uso de materiais nobres, precisão e acabamento impecáveis, e pela valorização da marca. Foto: Divulgação
  • Ao contrário de outros produtos, os relógios Rolex mantêm o seu valor ao longo do tempo e, em muitos casos, aumentam. A longa história da marca, com modelos únicos e um legado de excelência, contribui para o seu valor no mercado.
    Ao contrário de outros produtos, os relógios Rolex mantêm o seu valor ao longo do tempo e, em muitos casos, aumentam. A longa história da marca, com modelos únicos e um legado de excelência, contribui para o seu valor no mercado. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay