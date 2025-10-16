Galeria
Vendas de relógio de pulso disparam e aquecem varejo no Brasil
-
“Nenhuma empresa do setor previu esse aumento. Nós mesmos fomos pegos de surpresa. A morte dos relógios foi anunciada muitas vezes. E cá estamos, ampliando os espaços nas vitrines e expandindo a capacidade produtiva", frisou. Foto: Pixabay
-
De acordo com Joaquim Ribeiro, presidente da fabricante de relógios Technos, em entrevista à Veja, relatou que ocorreu uma mudança no foco dos consumidores, agora mais como um objeto aspiracional, voltado a compor um visual. Foto: Pixabay
-
O relógio de pulso é um dos acessórios mais utilizados atualmente, visto que oferece não apenas praticidade, mas também identidade visual e estilo. Minimalistas e versáteis, chamam atenção na medida certa e combinam com as mais diferentes composições visuais. Foto: Pixabay
-
O relÃ³gio de pulsoÂ surgiu em diferentes momentos histÃ³ricos, com os primeiros modelos criados para mulheres da nobreza no sÃ©culo XIX Foto: Pixabay
-
-
Conta-se que o primeiro modelo de relógio de pulso surgiu em 1814, quando Abraham Louis Breguet atendeu a uma encomenda da princesa Carolina Murat, irmã de Napoleão Bonaparte. Foto: Pixabay
-
Contudo, sua popularização e aceitação pelos homens ocorreu no início do século XX, impulsionada pelo aviador Santos Dumont e o relojoeiro Louis Cartier com o Cartier Santos em 1904. Ele utilizava enquanto ele voava, facilitando a verificação do tempo sem usar as mãos. Foto: Pixabay
-
No início, o relógio de pulso era considerado um artigo de joalheria e um acessório predominantemente feminino, como o criado pela Patek Philippe em 1868 para uma condessa. Foto: Pixabay
-
-
Desde então, ele se tornou um acessório popular da moda, sobretudo no meio feminino e difundido, principalmente, pela condessa húngara Koscowicz. Foto: Pixabay
-
A Primeira Guerra Mundial foi um grande divisor de águas para o relógio de pulso. Afinal, os soldados britânicos passaram a usar este objeto para coordenar suas atividades militares, o que quebrou o tabu de que eram um acessório estritamente feminino. Foto: Pixabay
-
Ao retornar para casa, muitos oficiais continuaram a usar os relógios de pulso, que se tornaram aceitos e populares também no público masculino. Foto: Pixabay
-
-
Relógios de quartzo, o tipo mais comum de relógios, oferecem precisão e estabilidade. Não exigem corda e precisa apenas trocar a bateria uma vez a cada um ou dois anos. Foto: Pixabay
-
Os relógios mecânicos são os mais tradicionais e, normalmente, mais caros do que os de quartzo devido à habilidade e ao custo do trabalho exigidos para se criar uma peça complexa. Foto: Pixabay
-
As escalas de taquímetro, localizadas ao redor do aro de um relógio, medem a média de velocidade calculando o tempo e distância. São usados junto com o cronômetro. Foto: Pixabay
-
-
Alguns relógios mecânicos possuem tourbillions, pequenos mecanismos que ajudam a eliminar possíveis erros de medição e podem ser à prova d'água. Foto: Pixabay
-
Segundo a consultoria de mercado Nielsen IQ GfK, no ano passado, a receita dos smartwatches cresceu 9%, com aumento de 37% no volume de vendas em relação a 2023. Foto: De Pulso, Inteligente - Relógios - Imagem de fancycrave1 por Pixabay
-
Produtos focados na tecnologia e na conectividade. Isso porque através deles, existe a possibilidade de utilizar os aparelhos para monitorar o bem-estar. Foto: Pixabay
-
-
Os relógios Patek Philippe são símbolos de prestígio, durabilidade e investimento. Eles possuem qualidade artesanal, uso de materiais e produção limitada, algo que cria exclusividade e eleva os preços desses produtos. Foto: Divulgação/Patek Philippe
-
Um grande exemplo foi um exemplar deste objeto da Patek Philipe, vendido em novembro de 2016 por mais de 10 milhões de euros. Esse foi o relógio de pulso mais caro vendido em um leilão. Foto: Divulgação
-
Entre os relógios de pulso, destacam-se o Rolex, que justificam o preço elevado pela sua qualidade intrínseca, que inclui o uso de materiais nobres, precisão e acabamento impecáveis, e pela valorização da marca. Foto: Divulgação
-
-
Ao contrário de outros produtos, os relógios Rolex mantêm o seu valor ao longo do tempo e, em muitos casos, aumentam. A longa história da marca, com modelos únicos e um legado de excelência, contribui para o seu valor no mercado. Foto: Divulgação