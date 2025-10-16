Galeria
Cientistas divergem e entram em polêmica sobre ‘cidade’ oculta embaixo das pirâmides do Egito
Segundo os cientistas, essa rede de construÃ§Ãµes ocultas se estenderia por quase 2 quilÃŽmetros! Foto: Janusz Rec?aw/wikimedia commons
Os pesquisadores usaram radares especiais para mapear o que seria um sistema complexo de estruturas debaixo de um dos lugares mais famosos do mundo. Foto: David Rull – Flickr
No entanto, o estudo tem gerado polêmica por não ter sido publicado em uma revista científica, ou seja, outros especialistas não tiveram a chance de revisar os dados. Foto: Nour Wageh/Unsplash
De acordo com Nicole Ciccolo, uma das responsáveis pela pesquisa, foram encontradas oito estruturas grandes, parecidas com pilares, debaixo da Pirâmide de Quéfren. Foto: Wikimedia Commons/pastaitaken
Além disso, haveriam poços profundos (cerca de 640 metros) com escadas em espiral que levam a duas salas gigantes, cada uma com aproximadamente 80 metros de largura. Foto: Reprodução
Em uma entrevista coletiva, Nicole Ciccolo comemorou a descoberta: "Este estudo redefine os limites da análise de dados via satélite e da exploração arqueológica." Foto: Freepik/ripato
Os cientistas usaram ondas de radar, semelhantes às que exploram o fundo do mar, para criar imagens detalhadas do que existe abaixo das pirâmides. Foto: Reprodução
Eles acreditam que passagens subterrâneas conectam as três pirâmides e que essas estruturas podem estar relacionadas às "Salas de Amenti", um lugar místico da antiga religião egípcia. Foto: Nour Wageh/Unsplash
"Essas descobertas podem redefinir nossa compreensão da topografia sagrada de Gizé", afirmou Ciccolo. Foto: Pexels/Ahmed Adly
Apesar das afirmações, muitos especialistas ainda se mostraram céticos em relação à existência da estrutura. Foto: Simon Berger/Pixabay
O professor Lawrence Conyers, da Universidade do Arizona, que é especialista em tecnologia de radar para arqueologia, disse que é pouco provável que os aparelhos atuais consigam enxergar detalhes com tanta profundidade. Foto: Ron Porter/Pixabay
Mas, apesar de achar as alegaÃ§Ãµes exageradas, Conyers nÃ£o descarta a possibilidade de haver cÃ¢maras menores no local, construÃdas antes das pirÃ¢mides. Foto: Wikimedia Commons/Mstyslav Chernov
Segundo o professor, só escavações no local poderão dizer se essas construções realmente existem ou não. Foto: wikimedia commons Tabitha Lawrence
As pirâmides do Egito são monumentos impressionantes construídos há cerca de 4.500 anos como túmulos para os faraós e membros da elite. Foto: StockSnap/Pixabay
Elas representam um dos maiores feitos da engenharia humana e continuam a fascinar o mundo pela sua grandiosidade e mistério. Foto: Reprodução/YouTube
As mais famosas estão localizadas na necrópole de Gizé, próximo ao Cairo, e incluem as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Foto: © Raimond Spekking/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons
A maior delas, a de Quéops, também chamada de Grande Pirâmide, foi considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo e é a única que ainda resiste praticamente intacta. Foto: Reprodução
Estima-se que ela tenha sido construída por volta de 2.560 a.C., utilizando milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Foto: Wikimedia Commons/MusikAnimal
As técnicas usadas na construção ainda são debatidas, e muitos pesquisadores acreditam que envolveram rampas e trabalho coordenado de milhares de operários. Foto: Mgiganteus1 at the English-language Wikipedia
