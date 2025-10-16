Assine
Rio Amazonas pode ter curso d’água oculto e profundo

  • Descoberto em 2010, o rio Hamza percorre os estados do Amazonas, Amapá e Pará, desaguando no Atlântico.
    Descoberto em 2010, o rio Hamza percorre os estados do Amazonas, Amapá e Pará, desaguando no Atlântico. Foto: Flickr - Neil Palmer/CIAT
  • Por ser considerado um aquífero, o Hamza é uma formação geológica que armazena e transporta água por meio de camadas porosas, sem um canal definido.
    Por ser considerado um aquífero, o Hamza é uma formação geológica que armazena e transporta água por meio de camadas porosas, sem um canal definido. Foto: Unsplash/Khanh Do
  • O Hamza foi descoberto durante a pesquisa de doutorado de Elizabeth Pimentel, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e recebeu o nome em homenagem ao geofísico e hidrogeólogo Valiya Mannathal Hamza, seu orientador.
    O Hamza foi descoberto durante a pesquisa de doutorado de Elizabeth Pimentel, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e recebeu o nome em homenagem ao geofísico e hidrogeólogo Valiya Mannathal Hamza, seu orientador. Foto: Reprodução
  • A pesquisa analisava o fluxo geotérmico na região de poços de petróleo perfurados pela Petrobras nos anos 1970.
    A pesquisa analisava o fluxo geotérmico na região de poços de petróleo perfurados pela Petrobras nos anos 1970. Foto: Geraldo Falcão/ Agência Petrobras
  • O Hamza apresenta características de um curso d’água: tem nascente e foz, vazão e diferentes velocidades.
    O Hamza apresenta características de um curso d’água: tem nascente e foz, vazão e diferentes velocidades. Foto: Governo do Estado de São Paulo
  • Sua nascente provavelmente fica no Acre, alimentada por águas infiltradas dos rios da Bacia Amazônica e pelas chuvas.
    Sua nascente provavelmente fica no Acre, alimentada por águas infiltradas dos rios da Bacia Amazônica e pelas chuvas. Foto: Pixabay
  • Uma das principais diferenças em relação ao Amazonas é a velocidade do fluxo: o Hamza se move de 10 a 100 metros por ano, enquanto o Amazonas flui a cerca de 5 metros por segundo.
    Uma das principais diferenças em relação ao Amazonas é a velocidade do fluxo: o Hamza se move de 10 a 100 metros por ano, enquanto o Amazonas flui a cerca de 5 metros por segundo. Foto: Akshay Chauhan/Unsplash
  • A existência do Hamza gerou debates e ceticismo na comunidade científica.
    A existência do Hamza gerou debates e ceticismo na comunidade científica. Foto: Unsplash/Barkah Wibowo
  • Muitos especialistas afirmam que ele não deveria ser chamado de “rio”, já que sua dinâmica corresponde a um aquífero profundo e não a um rio subterrâneo tradicional.
    Muitos especialistas afirmam que ele não deveria ser chamado de “rio”, já que sua dinâmica corresponde a um aquífero profundo e não a um rio subterrâneo tradicional. Foto: Unsplash/Wietse Jongsma
  • Há também dúvidas quanto à metodologia usada, baseada em evidências indiretas.
    Há também dúvidas quanto à metodologia usada, baseada em evidências indiretas. Foto: Jürgen/Pixabay
  • Além disso, há divergências sobre se suas águas são doces ou salgadas, o que afetaria sua interação com o ecossistema amazônico e o Oceano Atlântico.
    Além disso, há divergências sobre se suas águas são doces ou salgadas, o que afetaria sua interação com o ecossistema amazônico e o Oceano Atlântico. Foto: Unsplash/Noah Pienaar
  • Se confirmado, o Hamza poderia alterar a compreensão do balanço hídrico da Amazônia e sua influência no Atlântico.
    Se confirmado, o Hamza poderia alterar a compreensão do balanço hídrico da Amazônia e sua influência no Atlântico. Foto: Pexels/Tom Fisk
  • Mais de uma década depois, o Hamza ainda é considerado uma hipótese científica não comprovada, por falta de validação independente e estudos aprofundados.
    Mais de uma década depois, o Hamza ainda é considerado uma hipótese científica não comprovada, por falta de validação independente e estudos aprofundados. Foto: Unsplash/Khanh Do
  • Mesmo assim, sua proposta despertou grande interesse pela hidrogeologia profunda da Amazônia.
    Mesmo assim, sua proposta despertou grande interesse pela hidrogeologia profunda da Amazônia. Foto: Jonathan Lewis /Wikimédia Commons
  • Considerado também o maior rio do mundo em volume de água, o rio Amazonas nasce nos Andes peruanos e percorre países como Peru, Colômbia e principalmente o Brasil, até desaguar no Oceano Atlântico.
    Considerado também o maior rio do mundo em volume de água, o rio Amazonas nasce nos Andes peruanos e percorre países como Peru, Colômbia e principalmente o Brasil, até desaguar no Oceano Atlântico. Foto: Reprodução de vídeo La Sexta
  • Sua bacia hidrográfica é a maior do planeta, abrangendo mais de sete milhões de quilômetros quadrados.
    Sua bacia hidrográfica é a maior do planeta, abrangendo mais de sete milhões de quilômetros quadrados. Foto: Claudia Torres - Flickr
  • Além disso, o rio Amazonas abriga uma imensa diversidade de espécies animais e vegetais, sendo essencial para o equilíbrio ecológico da Amazônia.
    Além disso, o rio Amazonas abriga uma imensa diversidade de espécies animais e vegetais, sendo essencial para o equilíbrio ecológico da Amazônia. Foto: Adam ?migielski / Unsplash
  • O rio é vital para o clima global e sustenta comunidades locais, além de ser uma importante via de transporte.
    O rio é vital para o clima global e sustenta comunidades locais, além de ser uma importante via de transporte. Foto: Panoramio - James Martins
