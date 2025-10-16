Galeria
Ponto alto na culinária nordestina, camarão movimenta economia
-
O Nordeste produz 99,6% de todo o camarão do Brasil. Ceará e Rio Grande do Norte produzem, sozinhos, 76,4% de tudo. Este mercado movimentou mais de R$ 2,6 bilhões em 2023 e continua gerando empregos. Foto: Pixabay
-
Um dos locais brasileiros em que o consumo do camarão chama a atenção é justamente o Nordeste. Por lá, eles podem aparecer empanados na farinha de tapioca, um elemento regional que dá mais crocância ao prato. Foto: pixabay
-
Além de todas essas possibilidades, encontra-se em recheios de empadas, rocamboles, salgados diversos e petiscos, até pratos mais sofisticados como risotos e suflês. Foto: Pixabay
-
Outras opções são camarões produzidos na moranga (que é a nossa jerimum ou abóbora) com um creme, bobó, caldinho, sopa e acarajé. Foto: Pixabay
-
-
O termo, derivado do grego kámmaros, é a designação comum a diversos artrópodes da origem dos decápodes, podendo ser marinhos ou de água doce. Eles, então, possuem o abdômen longo, primeiro três pares de pernas com quelas e rosto geralmente desenvolvido. Foto: Pixabay
-
A pesca e a aqucultura de camarões é uma das atividades econômicas mais importantes, devido ao seu elevado valor comercial. Recentemente, várias espécies desse fruto do mar têm sido comercializados pela indústria aquarista. Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
-
Estes animais pertencem ao subfilo dos crustáceos, com exoesqueleto da quitina. Seu corpo é dividido em duas partes: cefalotórax e abdômen, apresentando um aparelho digestivo completo. Foto: Pixabay
-
-
Todos os animais pertencentes a esse filo possuem sistema nervoso, formado pro gânglios cerebrais bem desenvolvidos, de onde parte o cordão nervoso central ganglionar. Foto: Pixabay
-
Pode parecer estranho, mas os camarÃµes tambÃ©m se comunicam entre si atravÃ©s de emissÃ£o de bolhas de ar, uma maneira adequada para a comunicaÃ§Ã£o interespecÃfica em meio Ã Ã¡guas marinhas. Foto: Arthur Anker - wikimedia commons
-
A criação de camarões, ou carcinicultura, cresce como setor produtivo e econômico. Nesse contexto, a nutrição balanceada é imprescindível para maximizar o crescimento e melhorar a saúde e a sobrevivência desses crustáceos. Foto: Pixabay
-
-
Assim, a proteína representa um componente nutricional de potencial relevância para o crescimento e desenvolvimento dos camarões. Ela é crucial para processos como síntese muscular, regeneração celular e desempenho metabólico Foto: Pixabay
-
A origem dos camarões é diversa, cm várias espécies encontradas em diferentes regiões do mundo, tanto em água doce quanto salgada. O cultivo teve origem no sudoeste da Ásia, onde pescadores aprisionavam pós-larvas em viveiros construídos na costa. Foto: Pixabay
-
No Brasil, o camarÃ£o cinza, por exemplo, tem origem no Oceano PacÃfico, mas Ã© frequentemente cultivado em viveiros de Ã¡gua salgada, principalmente no Nordeste (Bahia, Rio Grande do Norte, CearÃ¡ e Pernambucano). Foto: Pixabay
-
-
O camarão se transformou em alimento devido à sua abundância em diversos ecossistemas aquáticos, ao seu sabor e valor nutricional, e à sua adaptação à preparação e consumo humano. Foto: Pixabay
-
A pesca e aquicultura (criação de cativeiro) fornecem camarão em larga escala, tornando-o uma fonte de proteína e nutrientes acessível em muitas culturas. Foto: Pixabay
-
Eles se alimentam de restos de animais, vegetais, plancto, algas, detritos e outros organismos vivos ou mortos. Por outro lado, seus predadores incluem peixes, aves, crustáceos maiores (como caranguejos e lagostas), mamíferos marinhos e até mesmo outros camarões. Foto: Pixabay
-
-
O camarão tem alto teor de proteínas e aminoácidos essenciais e de alta digestibilidade e baixo teor de gordura. Além disso, contém ômega 3, ômega 6 e nutrientes como cálcio, potássio, sódio, fósforo, ferro e zinco, assim como vitaminas do complexo B. Foto: Pixabay
-
Ele pode ser cozido sem sal, sem casca e sem óleo, assim como contém aproximadamente 80 calorias em 100g. No entanto, quando é preparado com outros ingredientes, como leite de coco ou azeite de dendê, aumenta-se consideravelmente a quantidade de calorias. Foto: Pixabay
-
Esse alimento possui um pigmento conhecido como astaxantina, que confere a coloração rosada. Trata-se de um carotenóide que apresenta atividade antioxidante, eliminando radicais livre, de forma a proteger as membranas celulares e os tecidos corporais. Foto: Pixabay
-
-
O consumo de camarão proporciona muitos efeitos benéficos à saúde, como a redução do risco de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Foto: Pixabay
-
É uma fonte de proteína magra, contendo quantidades relativamente baixas de gordura saturada, o que o torna uma escolha saudável para quem está tentando controlar o consumo de gorduras. Foto: Pixabay
-
Além dos ácidos graxos do tipos ômega 3, que melhora a memória e a concentração, a astaxantina também tem ação protetora dos neurônios. Assim, diminui-se o risco de perda de memória e doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Foto: Pixabay
-
-
O camarão também contém iodo, um mineral importante e do qual pessoas são deficientes. Ele é necessário para o funcionamento adequado da tireoide, uma glândula que regular alguns hormônios. Foto: Pixabay
-
Por outro lado, esse crustáceo é considerado um dos alimentos que mais causam reações alérgicas. Ela, então, é caracterizada por um a resposta exacerbada do sistema imune mediada por um anticorpo, por causa da proteína conhecida como trompomiosina. Foto: Pixabay