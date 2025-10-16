Galeria
Montanha queima há milhares de anos e nem chuva é capaz de apagar
Na montanha de Yanar Dagh, chamas naturais queimam incessantemente há mais de 4 mil anos, resistindo até mesmo a chuvas, ventos e até neve. Foto: Reprodução de vídeo Rede Globo
Localizada na região do Cáucaso — que os antigos gregos acreditavam ser o fim do mundo —, essa maravilha geológica é alimentada por uma imensa reserva de gás natural a mais de 8 km de profundidade. Foto: Reprodução do X
Para civilizações antigas, porém, o fogo eterno não era apenas um fenômeno natural, mas uma manifestação divina. Foto: Reprodução de vídeo Rede Globo
O zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, venerava o fogo como um elo entre o humano e o sagrado. Foto: Reprodução de vídeo Rede Globo
Esse culto levou à construção de templos como o Ateshgah, localizado nas proximidades. Foto: Reprodução de vídeo Rede Globo
Ainda hoje, o zoroastrismo sobrevive no Irã e em partes da Índia, sendo os indianos os maiores visitantes de Yanar Dagh. Foto: Reprodução de vídeo Rede Globo
O impacto do lugar vai além de crenças religiosas: turistas de diferentes culturas relatam experiências emocionantes ao presenciar as chamas eternas. Foto: Reprodução de vídeo Rede Globo
Além de sua importância espiritual e cultural, Yanar Dagh também é um símbolo da riqueza geológica do Azerbaijão. Saiba mais sobre o país! Foto: Reprodução do Youtube Canal LukeRevson
O AzerbaijÃ£o Ã© um paÃs localizado na regiÃ£o do CÃ¡ucaso, na interseÃ§Ã£o entre a Europa e a Ãsia Ocidental. Foto: Murad Magomedov/WikimÃ©dia Commons
A capital e maior cidade do país é Baku — tem cerca de 2,4 milhões de habitantes —, situada às margens do mar Cáspio. Foto: Diego Delso/Wikimédia Commons
O paÃs possui uma populaÃ§Ã£o de cerca de 10 milhÃµes de habitantes, sendo a maioria de etnia azeri e de religiÃ£o muÃ§ulmana xiita. Foto: Imagem de mostafa meraji por Pixabay
Historicamente, o território do Azerbaijão tem sido uma encruzilhada de civilizações, com influência persa, turca, árabe, mongol e russa. Foto: Imagem de mostafa meraji por Pixabay
No sÃ©culo 19, a regiÃ£o foi incorporada ao ImpÃ©rio Russo, e, apÃ³s um breve perÃodo de independÃªncia entre 1918 e 1920, tornou-se parte da UniÃ£o SoviÃ©tica atÃ© 1991, quando declarou sua independÃªncia apÃ³s a dissoluÃ§Ã£o do bloco soviÃ©tico. Foto: Wikimedia Commons/Reshaiq Bayramli
Desde então, o país se desenvolveu rapidamente, especialmente devido às suas vastas reservas de petróleo e gás natural, que impulsionaram a economia. Foto: Imagem de Bilal Agalarov por Pixabay
Baku, em particular, tornou-se um centro financeiro e cultural importante, com projetos arquitetônicos ambiciosos como as Torres Flame. Foto: Imagem de nahid elimemmedov por Pixabay
O oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan é um dos principais corredores energéticos da região. Foto: Divulgação/Governo do Azerbaijão
A cultura azeri é uma mistura de influências turcas, persas e russas. A música tradicional, como o mugam, e a dança folclórica são muito valorizadas. Foto: Wikimedia Commons/Gulustan
O Azerbaijão também é conhecido por suas paisagens diversas, que incluem montanhas no Cáucaso, planícies férteis e a costa do mar Cáspio. Foto: Imagem de Decado por Pixabay
O Parque Nacional de Gobustã, com suas inscrições rupestres pré-históricas, é Patrimônio Mundial da UNESCO. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
O país também tem investido em eventos esportivos e culturais de grande porte, como os Jogos Europeus de 2015 e o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Baku, como forma de aumentar sua visibilidade global. Foto: Hajizade/Wikimédia Commons