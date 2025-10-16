Galeria
Arnold Schwarzenegger revela se se arrepende de treinos pesados para Mr. Olympia
Arnold Schwarzenegger relembrou no "USA Today" os desafios físicos que enfrenta após décadas de treinos intensos. Na entrevista, o sete vezes campeão do "Mr. Olympia" - nascido em 1947 - contou que passou por uma cirurgia no quadril em 2002 e que ainda lida com dores nas articulações. Foto: reprodução/instagram
Mesmo assim, ele disse não se arrepender dos treinos duros, que o trouxeram reconhecimento. Arnold também comentou o famoso trecho do documentário "Pumping Iron" (1977), em que comparava a sensação do treino ao prazer de transar. Foto: Harry Chase, Los Angeles Times, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
"Usávamos isso para atrair pessoas à musculação, mas o que eu queria dizer é que malhar faz você se sentir bem física e psicologicamente", afirmou. Segundo ele, grandes conquistas sempre envolvem riscos e sacrifícios. Foto: Mary Frampton, Los Angeles Times, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
"Quando você compete, não tem escolha. É como dizer a um piloto de corrida: 'O risco é você morrer'. Como evitar isso? (...) O mesmo acontece com as lutas do UFC, com o boxe, com todas essas coisas. Há riscos envolvidos", disse o vovô. Isso mesmo, vovô! Foto: Governo do Estado de São Paulo, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
No início de novembro de 2024, o ator Chris Pratt (“Guardiões da Galáxia” e “Jurassic World”) anunciou o nascimento de seu terceiro filho com Katherine Schwarzenegger, filha de Arnold. Foto: reproduçao instagram
Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt nasceu no dia 8/11/2024. Chris Pratt e a filha de Schwarzenegger estão casados desde 2019. Eles também são pais de Lyla Maria, 5, e Eloise Christina, 3. O ator tem ainda um filho de 13 anos, Jack, fruto do casamento com a atriz Anna Faris. Foto: Reprodução Instagram
O genro de Schwarzenegger, então, postou fotos do sogro no ambiente familiar no dia em que ele completou 77 anos, em 30/7/2024. Foto: Reprodução Instagram
Na ocasião, Chris mostrou o sogro se divertindo com as netinhas e o seu porco de estimação. Foto: Reprodução Instagram
O galã também publicou uma foto em que aparece jogando xadrez com Arnold, em casa. A foto em preto e branco mostra, ao fundo, o painel com imagens do sogro em diversas situações. Foto: Reprodução Instagram
O astro de "Exterminador do Futuro", aliás, vive às voltas com tentativas de conciliação dos filhos, num ambiente em que existe mágoa. É que o ator teve um filho fora do casamento e a família enfrenta dificuldade para aceitar a traição de Arnold contra a esposa. Foto: Reprodução / Instagram
Trata-se de Joseph Baena, filho que o ator teve com a governanta Mildred Baena durante o período em que ele estava casado com Maria Shriver. O rapaz nasceu em 2/10/1997. Foto: Reproução de Instagram
Já com Maria Shriver, com quem viveu por 25 anos, Schwarzenegger teve quatro filhos: Katherine, Christina, Patrick, e Christopher. Ao descobrir a traição, a antiga esposa pediu o divórcio. Foto: Reprodução/Instagram copiada do site revistaquem.globo.com
Os quatro herdeiros do casamento com Maria Shriver não reagiram de maneira positiva à infidelidade do pai. Assim, o filho bastardo tem uma certa dificuldade de integração com os irmãos. Foto: Twitter @Emais_Estadao
Prova disso é que, em maio de 2023, durante a estreia da série de comédia e de ação ‘Fubar’, o ator convidou suas filhas Christina e Katherine, além de Joseph. Elas passaram pelo tapete vermelho da cerimônia de lançamento, mas ignoraram seu meio-irmão e evitaram ficar perto dele. Foto:
“Os outros filhos não amam Joe. É uma pena porque ele é um garoto muito bom, e Arnold sempre o tratou igualmente, sendo muito justo. Mas, por qualquer motivo, as outras crianças descontam (o caso) em Joe", relatou uma testemunha, ao site de fofoca americano ‘Page Six’. Foto: Reprodulçao/Instagram @katherineschwarzenegger
De acordo com o portal "Radar Online", Schwarzenegger tenta promover a conciliação entre os filhos e teria pedido que os mais velhos dessem uma chance a Joseph Baena. “Arnold não quer punir Joseph por algo terrível que ele fez”, declarou uma fonte do ‘Radar Online’. Foto: Reprodução/Instagram katherineschwarzenegger
Apaixonado por artes marciais e esportes radicais, Schwarzenegger começou seu treinamento físico aos 15 anos e adotou o fisiculturismo. Schwarzenegger conseguiu excelência nesse ramo, tornando-se uma referência, campeão em concursos de fisiculturismo. Foto: Wikimedia Commons Gage Skidmore
A atuação foi uma área em que ele também decidiu se aventurar. Mas seu sotaque era tão forte que ele chegou a precisar de dublagem! Seu 1º papel caiu como luva para o corpão que ele tinha: "Hércules em Nova York" (1970). Foto: Divulgação do site Adoro Cinema
Ele também foi "Conan, o Bárbaro" (1982), que da mesma forma valorizava o seu físico avantajado. Mas nem mesmo o corpo bem trabalhado de Schwarzenegger foi suficiente para lhe garantir o papel do Incrível Hulk, que ele almejava. O ator e fisiculturista Lou Ferrigno conquistou o papel porque era mais alto - 1,95 m, contra 1,88m, de Schwarzenegger. Foto: Reprodução copiada do site imdb.com
Arnold Schwarzenegger nasceu em 30/7/1947 na cidade de Thal, no estado de Estíria, na Áustria. Filho de um policial e uma dona de casa que tiveram 7 filhos. Foto: Youtube Canal Coach Rubens Gomes
Já adulto, angustiado por saber o que o pai foi do Partido Nazista, Schwarzenegger encomendou uma investigação e concluiu que ele não havia cometido, diretamente, nenhuma atrocidade. Foto: Stefanie Broughton wiki commons
Schwarzenegger marcou presença em "Exterminador do Futuro", popularizando a frase: "I'll be back" ("Eu voltarei"). Foto: Hemdale Film Corporation - Wikimédia Commons
Outra frase icônica foi "Hasta la vista, baby", dita por Schwarzenegger em Exterminador Implacável 2" (1991). Foto: Divulgação
Schwarzenegger tambÃ©m sempre atraiu polÃªmica por sua preferÃªncia pelo Partido Republicano nos Estados Unidos. Naturalizado americano em 1983, ele entrou na polÃtica e elegeu-se governador da CalifÃ³rnia, duas vezes. Foto: Port of San Diego - Flickr
Ao longo da carreira artística, Schwarzenegger tentou provar que também era capaz de papéis em outros gêneros de filmes. E ele fez comédias. Entre elas, "Gêmeos", em que é irmão do baixinho Danny deVito. Foto: Reprodução do site Adoro Cinema
Schwarzenegger também é empresário. Juntou-se ao ídolo do basquete LeBron James para fundar uma empresa de produtos de nutrição esportiva. A Ladder oferece uma linha diversificada de shakes para consumo antes e depois dos treinamentos físicos. Foto: divulgação
Schwarzenegger também é empresário. Juntou-se ao ídolo do basquete LeBron James para fundar uma empresa de produtos de nutrição esportiva. A Ladder oferece uma linha diversificada de shakes para consumo antes e depois dos treinamentos físicos. Foto: divulgação