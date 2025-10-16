Galeria
Lenha na fogueira: Tarantino diz que obra de Stephen King imita criação de Wes Craven
Embora tenha elogiado o estilo da escrita do autor, Tarantino disse: "O livro 'It' é a versão de Stephen King para 'A Hora do Pesadelo'. Ele apenas substitui Freddy Krueger por Pennywise [...] É como se ele tivesse pensado: 'Isso é uma ideia incrível, vou fazer minha versão'. E aí fez um romance de 560 páginas. Tire todo o glacê, toda a decoração, e o que sobra é uma cópia de A Hora do Pesadelo". Foto: Divulgação
King, anteriormente, criticou o filme de "Kill Bill" de Tarantino, chamando-o de "narcisista" e "entediante". Portanto, as rusgas vão se somando. Foto: Youtube/The Late Show with Stephen Colbert
Em participação em outro podcast, "The Church of Tarantino", o diretor explicou por que desistiu do filme "The Movie Critic", projeto que seria seu décimo e último filme. Foto:
Ele disse: “Houve um desafio que me propus a fazer... Será que consigo pegar a profissão mais chata do mundo e transformá-la em um filme interessante? Todos os títulos de Tarantino prometem muito, exceto 'The Movie Critic'. Quem quer ver um filme chamado 'The Movie Critic'?”. Foto: - Reprodução youtube
Em conversa com o jornalista Baz Bamigboye, durante uma exibição de "Rolling Thunder" em Cannes, Tarantino revelou que a trama se passaria naquele mesmo ano e seria inspirada em uma pessoa real que escrevia críticas de cinema para um determinado tipo de jornal. Foto: Reprodução/Youtube
A história tinha base em experiências dele próprio, que trabalhou carregando revistas do tipo em máquinas de venda quando era adolescente e se interessava pelas críticas que lia nelas. Foto: Divulgação
Tarantino é conhecido por ser um diretor sem histórias lineares. Um filme pode até começar pela cena final. Ele também é famoso por fazer filmes longos, com muita violência e sangue; por retratar personagens irônicos com diálogos ricos e inteligentes; e por usar imagens que lembram histórias em quadrinhos. Foto: Divulgação
Tarantino nasceu no Tennessee. Ele é filho do ator e músico Tony Tarantino, com a enfermeira Connie McHugh, com quem não tem uma boa relação hoje. Aos 11 anos, ele foi morar na Califórnia, com a mãe e o padrasto. Foto: Divulgação
Aos 16 anos, Tarantino foi estudar atuação e não demorou muito para escrever roteiros. Sem oportunidades, Quentin foi trabalhar justamente como balconista de uma locadora de filmes. Lá, ele conheceu Roger Avary, que viria a mudar a história do cineasta. Foto: - Georges Biard - commons wikimedia
Em 1987, Tarantino fez seu primeiro filme, mas de forma amadora, sem ganhar dinheiro. Na ocasião, ele escreveu e dirigiu "My Best Friend's Birthday", que tem o próprio Tarantino como um dos protagonistas. Foto: - Georges Biard commons wikimedia
Uma rápida curiosidade: Quentin Tarantino também fica marcado por participar dos próprios filmes, mas geralmente são personagens com pouco espaço na trama. Foto: Reprodução
No início dos anos 90, Tarantino finalmente começou a ganhar dinheiro com seus filmes, principalmente com roteiros. Em 1991, por exemplo, ele ajudou Frank Norwood a escrever "Sombras na Noite". O filme tem direção de Jan Eliasberg. Foto: - Debbie Cerda Flickr
Em 1992, Quentin Tarantino ganhou muita projeção com "Cães de Aluguel", quando fez o roteiro do filme, ao lado de Avary, e depois dirigiu o longa de 99 minutos. Foto: Reprodução
Em 1993, foi lançado o filme "Amor à Queima-Roupa". baseado em um roteiro escrito por Tarantino após ler uma história de Avary. Desta vez, porém, a direção ficou por conta de Tony Scott. Foto: - Gage Skidmore Flickr
Em 1994, outra obra foi lanÃ§ada baseada em um roteiro dele: "Assassinos por Natureza", dirigido por Oliver Stone. Ainda em 1994, Quentin Tarantino lanÃ§ou "Pulp Fiction: Tempo de ViolÃªncia", mas agora como diretor. Foto: Miramax Films - WikimÃ©dia Commons
Quentin Tarantino escreveu o filme junto com Avary, mas dirigiu sozinho o longa de 2h45. O filme até hoje passa com frequência na televisão fechada, dado o sucesso dele. Foto: Reprodução
Uma das protagonistas daquele filme foi Uma Thurman. Os dois tiveram parcerias também em "Kill Bill" 1 e 2, nos anos de 2003 e 2004. Agora, ela também está cotada para ser a protagonista do novo filme de Tarantino. Foto: Divulgação
Foi com "Pulp Fiction" que a fama internacional chegou para Quentin Tarantino. Aquela obra teve sete indicações para o Oscar, com uma premiação: a de melhor roteiro. Foto: Divulgação
Neste embalo, Quentin Tarantino não parou mais. Só em 1994, foram outros quatro roteiros escritos. Ele voltaria a dirigir e roteirizar em 1997, com "Jackie Brown". Foto: Divulgação
É importante lembrar que Tarantino assina a trilogia "Um Drink no Inferno", cujos filmes foram lançados em 1996, 1999 e 2000. Foto: Divulgação
Tarantino lançou, em 2009, "Bastardos Inglórios". Este filme é outro grande sucesso de Quentin, com um Oscar. No ano seguinte, produziu "Machete". Foto: Divulgação
Já em 2012, foi a vez de "Django Livre" sair com 2 estatuetas. Em 2014, o cineasta lançou "Os Oito Odiados". Nesses dois filmes, assim como e, "Bastardos Inglórios", Tarantino contou com atuações inesquecíveis de Samuel L. Jackson. Foto: Reprodução / Os Oito Odiados
Durante uma coletiva de imprensa para lançamento do filme "Os Oito Odiados", Tarantino afirmou que estava perto de se aposentar. Ainda assim, viu o longa ganhar 1 Oscar, além de 3 indicações. Foto: Divulgação
Já em 2019, fez "Era Uma Vez Em... Hollywood". A obra ganhou 10 indicações ao Oscar, além de duas estatuetas. Certamente, isso deu um fôlego para o cineasta. Foto: - Saveleva commons wikimedia
Assim, somando estatuetas para ele e "para o filme", Tarantino tem 7, além de 32 indicações. São 12 Globos de Ouro, com 28 indicações. Isso sem contar prêmios menores. Foto: Reprodução Youtube Oscars
Por conta disso tudo, Tarantino é amplamente reconhecido como um dos maiores cineastas da história, além de já ter construído sua própria fortuna. Foto: Reprodução Youtube Oscars