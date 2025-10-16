Filho de Seu Madruga revela que ator ficou devendo aluguel diversas vezes

Esteban, inclusive, participou anos atrás de uma entrevista no programa The Noite, junto com seu filho Miguel Valdés. "Meu pai trabalhava como motorista de trailer, vendia comida na rua. Vivíamos em um apartamento e de repente ele falava "vamos para a casa da sua avó". Porque o dono do apartamento, diferente do seu Barriga, não perdoava”. Foto: Reprodução de vídeo SBT