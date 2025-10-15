Galeria
Tom Jobim estaria com 98 anos; relembre o legado do maestro brasileiro
-
Jobim internacionalizou a Bossa Nova e, com a ajuda de importantes artistas estadunidenses, a ligou ao jazz nos anos 1960 para criar uma nova sonoridade, de sucesso popular. 25 de janeiro é também o Dia Nacional desse gênero musical. Foto: Domínio público
-
Desse modo, suas canções foram executadas por muitos cantores e instrumentistas internacionais desde o início da década de 1960. Ele também ganhou diversos prêmios importantes e popularizou o single "Garota de Ipanema". Foto: Arquivo Nacional domínio público
-
Nascido na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, no Rio de Janeiro, Antônio Carlos Jobim era filho de Jorge de Oliveira Jobim, escritor, diplomata, professor e jornalista. Além disso, sua mãe, Nilza Brasileiro de Almeida, era parcialmente descendente de indígenas do Nordeste do Brasil. Foto: Arquivo Nacional domínio público
-
Quando Antônio ainda era bebê, seus pais se separaram e sua mãe mudou-se com os filhos (Antônio Carlos e sua irmã Helena Isaura) para Ipanema, bairro litorâneo que o compositor mais tarde celebraria em suas canções. Foto: Flavinharn wikimedia commons
-
-
Com a morte do pai de Jobim, Nilza casou-se com Celso da Frota Pessoa, que incentivou a carreira do enteado. Foi ele quem deu a Antônio seu primeiro piano, despertando o interesse do jovem para a música. Foto: domínio público
-
As raízes musicais de Jobim foram inspiradas na obra de Pixinguinha, lendário músico e compositor que iniciou a música moderna brasileira na década de 1930. Foto: Arquivo nacional do Brasil
-
A mãe de Jobim fundou uma escola onde ele começaria a ter aulas de piano. Foi quando conheceu Joachim Koellreutter, compositor alemão que viveu no Brasil e introduziu no país a composição atonal e dodecafônica. Foto: Reprodução
-
-
Além disso, Jobim também foi influenciado pelos compositores franceses Claude Debussy e Maurice Ravel, e pelos brasileiros Ary Barroso e Heitor Villa-Lobos, que foi descrito como a "influência musical mais importante" . Foto: Divulgação
-
Os temas das músicas do artista falavam sobre amor, autodescoberta, traição, alegria e principalmente sobre os pássaros e as maravilhas naturais do Brasil, como a Mata Atlântica, personagens do folclore brasileiro e sua cidade natal, o Rio de Janeiro. Foto: flickr - Gerry Zambonini
-
O início de tudo foi na década de 1940, quando passou a tocar piano em bares e casas noturnas do Rio de Janeiro. Na década seguinte, trabalhou como arranjador no Estúdio Continental, onde gravou "Incerteza", interpretada por Mauricy Moura. Foto: Helô Pinheiro, Tom Jobim e Vinicius - Divulgação
-
-
Jobim ganhou destaque no Brasil quando se associou ao poeta e diplomata Vinicius de Moraes para compor a música da peça "Orfeu da Conceição" (1956). A música mais popular do espetáculo foi "Se Todos Fossem Iguais A Você", que ganhou adaptação para o cinema. Foto: Instagram @helopinheiro1
-
Quando Moraes esteve em Montevidéu, Uruguai, trabalhando para o Itamaraty, surgiram mais três canções: "A felicidade", "Frevo" e "O nosso amor". João Gilberto, em 1958, gravou seu primeiro álbum com "Desafinado" e "Chega de Saudade", composições de Jobim. Foto: Ianfigueiredo/Wikimedia Common
-
O álbum foi um marco para o movimento musical brasileiro que seria conhecido como Bossa Nova. Assim, as harmonias sofisticadas de suas canções chamaram a atenção de músicos de jazz nos Estados Unidos, após sua primeira apresentação no Carnegie Hall, em 1962. Foto: Divulgação
-
-
Na carreira de Jobim, o saxofonista de jazz estadunidense Stan Getz, o cantor brasileiro João Gilberto, e a então esposa de Gilberto, Astrud Gilberto foram importantes. Ainda mais nos álbuns Getz/Gilberto (1963) e Getz/Gilberto Vol. 2 (1964). Foto: Divulgação
-
Jobim escreveu muitas das canções do disco que se tornou um dos álbuns de jazz mais vendidos de todos os tempos, e transformou Astrud Gilberto, que cantou em "Garota de Ipanema" e "Corcovado", em uma sensação internacional. Foto: Reprodução/Instagram
-
Nesse sentido, Getz/Gilberto ganhou o Prêmio Grammy de Álbum do Ano, de Melhor Instrumental de Jazz e o Melhor Produzido, Já a música "Garota de Ipanema" ganhou o prêmio Grammy de Gravação do Ano, sendo gravada por mais de 240 vezes por outros artistas. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Na sequência, outra música do artista que encantou o mundo foi "Águas de Março", na voz da brilhante Elis Regina. Eles se conheceram em 1974 na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e se uniram para criar o álbum “Elis e Tom”. Foto: Reprodução Twitter
-
Jobim casou-se com Thereza Otero Hermanny em 15 de outubro de 1949 e teve dois filhos. O arquiteto e músico Paulo Jobim e a pintora Elizabeth "Beth" Jobim. Seu segundo casamento foi em 1986, com Ana Beatriz Lontra, com quem teve João Francisco e Maria Luiza. Foto: Reprodução/Instagram
-
Daniel, filho de Paulo, seguiu o avô para se tornar pianista e compositor e cantou "Garota de Ipanema" durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Tom Jobim foi homenageado pela Estação Primeira de Mangueira em 1992 com o enredo "Se Todos Fossem Iguais a Você" O artista esteve no desfile, que resultou na 6ª colocação no Grupo Especial do carnaval carioca. Foto: Cezar Loureiro/Wikimédia Commons
-
Em 1994, após terminar seu álbum "Antônio Brasileiro", Jobim queixou-se de problemas urinários e foi submetido a uma operação em Nova York. Durante a recuperação, teve uma parada cardíaca causada por uma embolia pulmonar e morreu aos 67 anos. Foto: Andrevruas wikimedsia commons
-
Seu corpo foi sepultado no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, e é considerado como um dos compositores mais importantes do século XX. Ella Fitzgerald e Frank Sinatra destacaram as músicas do artista. Foto: Eduardo Simioni - wikimedia commons
-