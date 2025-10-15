Galeria
James Cameron, 71 anos: Revolucionário nos efeitos visuais no cinema
-
O cineasta James Francis Cameron fez 71 anos em 16/8/2025. Nascido en Kapuskasing, no Canadá, ele tornou-se um dos maiores nomes do cinema dos Estados Unidos. Foto: reprodução abc news
-
Cameron chegou a estudar Física na Universidade do Estado da Califórnia, e depois migrou para estudos da língua inglesa e posteriormente filosofia, mas nunca completou nenhum curso e partiu para o mercado do entretenimento. Bom para o público, que ganhou um cineasta inquieto e inovador. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
-
Cameron chegou a estudar Física na Universidade do Estado da Califórnia, e depois migrou para estudos da língua inglesa e posteriormente filosofia, mas nunca completou nenhum curso e partiu para o mercado do entretenimento. Bom para o público, que ganhou um cineasta inquieto e inovador. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
-
James Cameron tornou-se um diretor de cinema tão diferenciado que é dele a franquia "Avatar", que tem a maior bilheteria da história do cinema. E a cada lançamento, ele tenta surpreender com novidades. Foto: Divulgação
-
-
O Filme “Avatar: O Caminho da Água” chegou aos cinemas brasileiros em dezembro de 2022 e provocou uma onda de comentários sobre o seu elevado grau de tecnologia. Foto: Divulgação
-
Um dos motivos para tanta repercussão foi um aspecto tecnológico do filme que causou náuseas e dores de cabeça em alguns espectadores. Foto: Reprodução
-
Especialistas disseram que o fato de o filme ter sido gravado em 48 frames por segundo deu uma sensação maior de fluidez nas imagens. Os olhos humanos costumam captar os movimentos em 24fps. Foto: Reprodução
-
-
As dores de cabeça seriam um sintoma desse estranhamento, que se soma ainda aos estímulos sonoros e visuais, as cores vivas e o 3D. Fato é que esse efeito só ocorre em pessoas com hipersensibilidade. Foto: Reprodução
-
O que mais se ouve, na verdade, Ã© que o filme do diretor James Cameron chegou mais uma vez com o objetivo de causar impacto no que diz respeito aos efeitos visuais no cinema. Foto: Wikimedia Commons/Angela George
-
Um dos motivos para tanta repercussÃ£o foi um aspecto tecnolÃ³gico do filme que causou nÃ¡useas e dores de cabeÃ§a em alguns espectadores. Foto: ReproduÃ§Ã£o
-
-
“Avatar: O Caminho da Água” seguiu os passos do primeiro filme, lançado em 2009, que revolucionou com a tecnologia de captura de movimentos e um 3D deslumbrante! Foto: Divulgação
-
Mas, assim como â??Avatarâ?, outros filmes tambÃ©m foram essenciais para a evoluÃ§Ã£o dos efeitos visuais no cinema ao longo das dÃ©cadas. Veja quais! Foto: Tima Miroshnichenko por Pexels
-
“O Exterminador do Futuro 2” (1991): Foi a primeira vez que um ser com expressão e movimentos complexos foi criado totalmente por um computador no cinema. Foto: Reprodução / Exterminador do Futuro 2 - O Julgamento Final
-
-
O vilão do filme, o androide “T-1000”, assumia a forma de metal líquido em diversas cenas do longa e deixou os espectadores impactados com a qualidade dos efeitos na época. Foto: Reprodução / Exterminador do Futuro 2 - O Julgamento Final
-
De quebra, ele ainda se tornou um dos vilões mais marcantes da história do cinema em um filme grandioso até hoje! Ah, sabe quem foi o diretor deste filme? Ele de novo, James Cameron! Foto: Reprodução / Exterminador do Futuro 2 - O Julgamento Final
-
“Jurassic Park” (1993): Outro diretor muito citado quando o assunto é revolução no cinema é Steven Spielberg. Ele e sua equipe levaram cerca de um ano e meio só para criar os dinossauros do filme, que combinavam bonecos mecânicos e efeitos digitais. Foto: Reprodução
-
-
As dores de cabeça seriam um sintoma desse estranhamento, que se soma ainda aos estímulos sonoros e visuais, as cores vivas e o 3D. Fato é que esse efeito só ocorre em pessoas com hipersensibilidade. Foto: Reprodução
-
O que mais se ouve, na verdade, é que o filme do diretor James Cameron chegou mais uma vez com o objetivo de causar impacto no que diz respeito aos efeitos visuais no cinema. Foto: Wikimedia Commons/Angela George
-
Os efeitos foram tão impressionantes para a época que muita gente acreditava estar vendo dinossauros de verdade! Foto: Divulgação
-
-
“Avatar: O Caminho da Água” seguiu os passos do primeiro filme, lançado em 2009, que revolucionou com a tecnologia de captura de movimentos e um 3D deslumbrante! Foto: Divulgação
-
Em 1975, Spielberg já tinha dado seu toque de genialidade em “Tubarão”. Em uma época em que praticamente não se tinha tecnologia suficiente para criar o animal digitalmente, o diretor fez uso de um boneco mecatrônico que deu muito certo. Foto: Divulgação
-
“Forrest Gump” (1994): Outro filme lembrado quando o assunto é revolução tecnológica é “Forrest Gump: O Contador de Histórias”. A inserção digital do personagem de Tom Hanks em diversos momentos da história é considerado um marco até hoje! Foto: Reprodução / Forrest Gump: o contador de histórias
-
-
“Toy Story” (1995): O primeiro filme dos estúdios Pixar também representa um marco para a sétima arte. Isso porque foi a primeira animação totalmente em 3D da história do cinema! Foto: Reprodução / Toy Story
-
Até então, as animações eram feitas apenas com a técnica 2D para criar os personagens e os cenários. Foto: Reprodução / Branca de neve
-
“Matrix” (1999): O filme foi tão marcante ao introduzir – e popularizar – a técnica do "bullet time" que várias outras obras que vieram depois replicaram o efeito. Foto: Reprodução
-
-
Trilogia “O Senhor dos Anéis” (2001-2003): A saga do anel foi um grande marco na história do cinema por ajudar a popularizar a tecnologia de captura de movimentos, que dá mais expressividade e movimentos realistas aos personagens. Foto: Reprodução
-
Na ocasião, o ator Andy Serkis ficou conhecido por dar vida a "Gollum". Foto: Reprodução
-
Anos mais tarde, o ator voltaria a brilhar por conta dessa técnica no papel de Caesar, na trilogia mais recente de “O Planeta dos Macacos” (2011-2017). Foto: Reprodução
-
-
Outro exemplo de bom uso da captura de movimentos foi em “Vingadores: Guerra Infinita” (2018). O vilão Thanos foi interpretado pelo ator Josh Brolin, mas sua aparência é totalmente criada por meios digitais. Foto: Wikimedia Commons / reprodução
-
O vilão do filme, o androide “T-1000”, assumia a forma de metal líquido em diversas cenas do longa e deixou os espectadores impactados com a qualidade dos efeitos na época. Foto: Reprodução / Exterminador do Futuro 2 - O Julgamento Final
-
De quebra, ele ainda se tornou um dos vilões mais marcantes da história do cinema em um filme grandioso até hoje! Ah, sabe quem foi o diretor deste filme? Ele de novo, James Cameron! Foto: Reprodução / Exterminador do Futuro 2 - O Julgamento Final
-
-
“Velozes e Furiosos 7” (2015): A tecnologia de rejuvenescimento digital já tinha sido vista antes em outros filmes, mas aqui ela atingiu um novo degrau quando recriou o ator Paul Walker – que havia falecido anos antes – inteiramente por computação. Foto: reprodução
-
Depois disso outros filmes repetiram a dose, como quando recriaram digitalmente parte das cenas com a atriz Carrie Fisher em “Star Wars: A Ascensão Skywalker” (2019) – a atriz havia morrido em 2016. Foto: Reprodução
-
Os efeitos foram tão impressionantes para a época que muita gente acreditava estar vendo dinossauros de verdade! Foto: Divulgação
-
-
“Forrest Gump” (1994): Outro filme lembrado quando o assunto é revolução tecnológica é “Forrest Gump: O Contador de Histórias”. A inserção digital do personagem de Tom Hanks em diversos momentos da história é considerado um marco até hoje! Foto: Reprodução / Forrest Gump: o contador de histórias
-
“Toy Story” (1995): O primeiro filme dos estúdios Pixar também representa um marco para a sétima arte. Isso porque foi a primeira animação totalmente em 3D da história do cinema! Foto: Reprodução / Toy Story
-
Até então, as animações eram feitas apenas com a técnica 2D para criar os personagens e os cenários. Foto: Reprodução / Branca de neve
-
-
“Matrix” (1999): O filme foi tão marcante ao introduzir – e popularizar – a técnica do "bullet time" que várias outras obras que vieram depois replicaram o efeito. Foto: Reprodução
-
Trilogia “O Senhor dos Anéis” (2001-2003): A saga do anel foi um grande marco na história do cinema por ajudar a popularizar a tecnologia de captura de movimentos, que dá mais expressividade e movimentos realistas aos personagens. Foto: Reprodução
-
Na ocasião, o ator Andy Serkis ficou conhecido por dar vida a "Gollum". Foto: Reprodução
-
-
Anos mais tarde, o ator voltaria a brilhar por conta dessa técnica no papel de Caesar, na trilogia mais recente de “O Planeta dos Macacos” (2011-2017). Foto: Reprodução
-
Outro exemplo de bom uso da captura de movimentos foi em “Vingadores: Guerra Infinita” (2018). O vilão Thanos foi interpretado pelo ator Josh Brolin, mas sua aparência é totalmente criada por meios digitais. Foto: Wikimedia Commons / reprodução
-
“Avatar” (2009): Mas foi James Cameron quem levou a tecnologia a um patamar nunca antes atingido com o primeiro “Avatar”. As expressões impressionantes e a movimentação ultrarrealista dos Na’vi impressionou o mundo todo na época! Foto: reprodução
-
-
“Velozes e Furiosos 7” (2015): A tecnologia de rejuvenescimento digital já tinha sido vista antes em outros filmes, mas aqui ela atingiu um novo degrau quando recriou o ator Paul Walker – que havia falecido anos antes – inteiramente por computação. Foto: reprodução
-
Depois disso outros filmes repetiram a dose, como quando recriaram digitalmente parte das cenas com a atriz Carrie Fisher em “Star Wars: A Ascensão Skywalker” (2019) – a atriz havia morrido em 2016. Foto: Reprodução